„Limonádový Joe“ Fiala dostane metál. Ceremonie na Hradě bude, potvrdil Zeman

Pokud by se tradiční předávání ocenění nekonalo, považoval by to Zeman za urážku státního svátku vzniku republiky i za urážku vyznamenaných. Letos jich podle něj bude asi čtyřicet. Potvrdil, že se neuskuteční recepce, která tradičně po ceremoniálu následovala. Hrozilo by na ní podle Zemana riziko nákazy.

Jak by měl ceremoniál v době epidemie koronaviru, kvůli které vláda zakázala všechny kulturní či společenské akce, vypadat, nyní podle prezidenta Hrad intenzivně řeší. Řekl, že oproti minulosti bude pozván nižší počet hostů. Očekává, že pozvánku dostane vláda či členové Parlamentu. Pozvánku prý dostane i předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, se kterým má Zeman spory.

Pan Fiala měl z vyznamenání velkou radost

Zeman chce vyznamenat mimo jiné herce Fialu, ocenit ho chce za jeho herecké výkony. Zeman řekl, že šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš Fialu navštívil v léčebně pro dlouhodobě nemocné. „Pan Fiala měl velikou radost, když se dozvěděl o tomto vyznamenání,“ poznamenal Zeman. Fiala zemřel 3. října ve věku 95 let.

Prezident v neděli zopakoval, že požádal ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), aby mu navrhli vojáky, hasiče a policisty, kteří by měli dostat vyznamenání. Prymula by podle něj měl být na ceremoniálu jako zástupce zdravotníků. „Pokud jsem správně informován, pan Prymula tento argument akceptoval, ergo bude na Hradě,“ dodal.

Zeman už dříve řekl, že vyznamená například zesnulého zpěváka Karla Gotta nebo herce Pavla Trávníčka. Nejvyšší státní vyznamenání avizoval i pro Jaroslava Kuberu (ODS), který na počátku roku zemřel ve funkci předsedy Senátu. Vdova Věra Kuberová ale ocenění odmítla převzít.

Na dotaz čtenáře Blesku, zda vyznamená kontroverzního zpěváka Tomáše Ortela, Zeman odpověděl, že ocenění pro zpěváky se odvíjejí od toho, jak dopadli v soutěžích. „Počkejme, jak dopadne v nějaké pěvecké soutěži,“ řekl Zeman.

Ceremoniál už bez ortézy

Zemana nyní omezuje ortéza, kterou má po srpnovém úrazu, při kterém si zlomil ruku. V neděli potvrdil, že by ji za dva až tři týdny měl sundat, na ceremonii 28. října by tak zřejmě měl být bez ní.