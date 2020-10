V 95 letech zemřel herec Karel Fiala, hvězda operety i Limonádový Joe

Zprávu přinesl iROZHLAS.cz, serveru ji potvrdil Blahoslav Mikolášek z léčebny dlouhodobě nemocných v pražských Vršovicích. Tam Fiala trávil poslední roky života.

Herce a zpěváka Karla Fialu, narozeného 3. srpna 1925, mají diváci spojeni s rolí Limonádového Joea ze stejnojmenného snímku.

Málokdo ví, že roli slavného pistolníka, která mu změnila život, „vyfoukl“ Fiala jinému filmovému elegánovi Jiřímu Kodetovi - a to mu tehdy bylo už 39 let. Jako hvězda karlínské operety byl však Fiala pro režiséra Oldřicha Lipského v roce 1964 tím pravým typem milovníka se sladkým úsměvem, kterého do své jedinečné parodie westernů na motivy knihy Jiřího Brdečky potřeboval.

Filmové zpracování „koňské opery“ v kinech zhlédlo 4,5 milionu diváků, další miliony se bavily při nesčetných reprízách v televizi. Divadelní hra se dočkala čtyř desítek nastudování. Ve dvou se objevil i Karel Fiala, když v roce 2001 v ABC poprvé ztvárnil otce Kolaloku. O pár let později se v této roli objevil i v karlínské verzi, kde opět houstl dým v Trigger Whisky Saloonu, ďábelský Horác kul pikle, Tornádo Lou snila o svém šampionovi a panenská Winnifred čelila nástrahám.

Zpěvákovi a tenoristovi Fialovi v roce 2013 udělili cenu Thálie za celoživotní přínos v oboru muzikál. A na festivalu Febiofest v roce 2015 převzal medaili, kterou si krátce předtím v České mincovně v Jablonci nad Nisou vlastnoručně vyrazil. Stal se tak prvním na sérii věnované hvězdám stříbrného plátna.

„Od 14 let až do loňského roku jsem hrál tenis, hrál jsem dokonce závodně za Lokomotivu Praha. Myslím si, že to sehrálo velikánskou roli, mám naběháno hodně kilometrů,“ prozradil nestárnoucí optimisticky naladěný elegán, jak se udržuje v kondici.



Karel Fiala alias Limonádový Joe si vyrazil medaili v jablonecké mincovně: