Končím s nekonečnými seriály. Nestojí mi to za to, řekl Halbich Za scénou

Za scénou Sledovat další díly na iDNES.tv

V seriálu Za oponou ztvárnil postavu Jana Augusty, který řídí zapadlé divadlo Blancharde. Jeho uměleckou činnost i celý soubor naruší příchod nového šéfa divadla v podání Hynka Čermáka.

Kamil Halbich dlouhodobě působí ve Švandově divadle, už několik let je však na volné noze. „Byl jsem zvyklý plnit příkazy, teď si o všem musím rozhodovat sám - vybírat si, čekat na nabídky, omlouvat se a odmítat,“ vysvětluje.

Díky zájezdovým představením se také několikrát do měsíce podívá za hranice Prahy. Kromě letních amfiteátrů si vyzkoušel společně se Simonou Stašovou i hraní na golfovém hřišti. Reakce publika se podle Halbicha v různých koutech republiky liší, není to však jen o místě. Některé diváky například vyrušují vulgarismy.

„Byl jsem u toho, když z druhé řady vstali manželé a ostentativně odešli. Není to úplně příjemné. Čekal bych, že lidé ví, na co jdou,“ vzpomíná na jedno z uvedení hry Brýle Eltona Johna ve Švandově divadle.

Ačkoliv sám Halbich v divadelní praxi nikdy nemusel řešit střet umění a byznysu či zábavy, jeho postava se s tímto problémem v seriálu Za oponou potýká velmi důvěrně. „Kompromis je vždy nutný. Není dobré hrát pro patnáct lidí a říkat si, že mě ten zbytek nechápe. To je pro mě pseudoumění. Nešel jsem k divadlu, abych hrál pro patnáct lidí, baví mě zpětná reakce a když je vyprodáno, jsem méně nervózní,“ popisuje.

Kamil Halbich pochází z Liberce a pro divadelní profesi se nadchnul už na gymnáziu. Na DAMU jej přijali napoprvé a mezi jeho kantory patřili Daniela Kolářová nebo František Němec. „Daniela Kolářová ve mně zanechala velkou hereckou rýhu,” říká. Právě ona byla podle Halbicha jednou z mála, která začínající herce upozornila, že by si měli pečlivě vybírat role,“ popisuje.

Za scénou Za scénou je diskusní pořad, který vzniká ve spolupráci iDNES.tv, kulturní rubriky iDNES.cz a MF DNES. Divákům nabízí zajímavé hosty ze světa filmu, hudby nebo literatury (archiv pořadu najdete zde). Moderuje Monika Zavřelová.

K seriálu Chlapci a chlapi Halbicha přivedla touha objevit se co nejdříve před kamerou. „Já jsem to tehdy celé podcenil, až na druhém místě bylo, co je to za látku. To byla moje hloupost,“ vysvětluje.

„To účinkování bylo absurdní. Někdo nám nadával, že jsme prorežimní seriál a my tou dobou zase chodili na vojenskou katedru, kde nám lampasáci nadávali za to, že jsme v televizi ukázali šikanu. Byla to zvláštní doba a ještě že je pryč,“ dodává.

V současné chvíli se Kamil Halbich rozhodl dál odmítat role v nekonečných televizních seriálech. „Je to trochu extrém. Neodsuzuji, kdo to dělá, ale já už do toho nepůjdu. Neumím se rychloučit text. Jsou to pro mě velké nervy,“ přiznává.

„Přistihl jsem se, že už nehraju a odříkávám text. Nestojí mi to za to,“ říká.