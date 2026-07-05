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Bílý ďábel je tady. Festival ocenil jednoho z nejlepších kameramanů historie

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  16:02
Oscarový kameraman Robert Richardson s Křišťálovým glóbusem (5. července 2026)

Oscarový kameraman Robert Richardson s Křišťálovým glóbusem (5. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Oscarový kameraman Robert Richardson s Křišťálovým glóbusem (5. července 2026)
Robert Richardson a Harvey Keitel ve Velkém sále Hotelu Thermal (5. července...
Harvey Keitel těsně před tím, než předal kameramanovi Robertu Richardsonovi...
Robert Richardson po boku Jany Hojdové (vlevo od oceněného) a zbytku delegace k...
13 fotografií
Kameraman Robert Richardson, držitel tří Oscarů a sedmi dalších oscarových nominací, převzal na karlovarském festivalu ocenění Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů Olivera Stonea, Martina Scorseseho či Quentina Tarantina.

K předání ceny si výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha a umělecký ředitel Karel Och přizvali herce Harveyho Keitela.

„Cenu dostávám od výjimečného člověka, protože Harvey Keitel je jeden z největších herců všech dob,“ uvedl Richardson. „Když se rozhlédnu ve městě a v tomto sále, tak vidím mladé lidi. A tato cena představuje budoucnost a díky festivalu se dostávají filmy mezi lidi,“ dodal k udělení Křišťálového glóbusu.

Ke vzniku celovečerního dokumentárního debutu Hojdová jako studentka kamery na pražské FAMU oslovila Richardsona s prosbou, zda by se mohl stát tématem její diplomové práce. Jeden z nejuznávanějších kameramanů současného Hollywoodu na její e-mail odpověděl a z původního studentského záměru se zrodilo tvůrčí i osobní přátelství.

Oscarový kameraman Robert Richardson s Křišťálovým glóbusem (5. července 2026)
Oscarový kameraman Robert Richardson s Křišťálovým glóbusem (5. července 2026)
Robert Richardson a Harvey Keitel ve Velkém sále Hotelu Thermal (5. července 2026).
Harvey Keitel těsně před tím, než předal kameramanovi Robertu Richardsonovi Křišťálový glóbus (5. července 2026).
Robert Richardson po boku Jany Hojdové (vlevo od oceněného) a zbytku delegace k filmu (5. července 2026)
13 fotografií

„Je mi velkou ctí být tady, Karlovy Vary jsou festival, kam jsem jezdila od 15 let,“ sdělila Hojdová, která při děkovné řeči neudržela slzy dojetí.

Richardson poskytl Hojdové stovky hodin osobních videoarchivů a vpustil ji do svého soukromí. Cestovala s ním po světě, účastnila se předávání Oscarů a sledovala ho při práci na velkých filmových produkcích. Dokonce s ním během covidového lockdownu musela strávit několik týdnů u něj doma v Americe.

Vznikla tak ukázka, že cesta do světové kinematografie může začít jedním e-mailem, odvahou a ochotou jít za svým tématem dál, než se na začátku zdálo možné. V tuzemských kinech bude dokument od 12. listopadu.

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Hojdová se jako kameramanka podílela na několika filmech. Její snímek Sen byl nominován na cenu za nejlepší kameru v kategorii krátkého filmu na festivalu Camerimage a získal Cenu Jaroslava Kučery udělovanou Českou asociací kameramanů.

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Richardson patří k filmařům, kteří zásadně ovlivnili vizuální jazyk moderní kinematografie. Je trojnásobným držitelem Oscara za kameru k filmům JFK, Letec a Hugo a jeho velký objev. Stojí za obrazovou podobou takových uznávaných a kultovních filmů jako Četa, Narozen 4. července, Wall Street, Takoví normální zabijáci, Casino, Kill Bill, Hanebný pancharti, Prokletý ostrov, Nespoutaný Django, Osm hrozných nebo Tenkrát v Hollywoodu. Jeho styl je ceněný pro odvážnou práci se světlem, pohybem a emocionální intenzitou obrazu.

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Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii v pátek osobně převzal také herec Dustin Hoffman. Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary letos obdrželi herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg. V průběhu festivalu ji obdrží také herečka Magda Vášáryová a herec Jeffrey Wright.

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Festival potrvá do 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí 37 filmů, z toho 15 debutů. Program je na stránkách festivalu.

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