Netflix zveřejnil žebříček deseti nesledovanějších filmů roku 2026 a stále je v první pětce animovaný snímek K-pop: Lovkyně démonů, ačkoli byl uveden už před rokem.
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Píseň Golden z tohoto filmu získala Oscara, cenu Grammy i Zlatý glóbus a umístila se na vrcholu hitparád ve víc než 30 zemích světa. Samotný film pak získal dalšího Oscara i Zlatý glóbus pro nejlepší animovaný snímek.
Šílenství kolem filmu zmapoval Netflix i v bonusovém sestřihu z nejlepších videí od fanoušků, kde interpretují písně z filmu nebo napodobují jeho postavy.
K-pop: Lovkyně démonů má od začátku roku sledovanost 130 milionů a je tak letos na 4. místě žebříčku. Nejsledovanější je snímek Válečné monstrum (147 milionů), druhý je film Rána a Mattem Damonem a Benem Affleckem (136 milionů) a třetí je animovaná Kouzelná výměna (131 milionů). V žebříčku deseti nejsledovanějších filmů je K-pop jediný z loňského roku.
K-pop mánie zasáhla i Česko a fanoušci Rumi, Miry a Zoe se na podzim dočkají koncertů, na nichž zazní i písně filmových skupin Huntrix a Saga Boys. Jeden se uskuteční v září v brněnském Sono Centru a na pražském Výstavišti pod názvem K-pop Dreamwordl, další pak 25. října v O2 universum s názvem K-Pop All Stars.
TOP 10 filmů na Netflixu za rok 2026
1. Válečné monstrum (147 milionů)