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Netflixu dál vládne K-Pop. I po roce patří Lovkyně démonů mezi nejsledovanější

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  8:25
Z filmu K-pop: Lovkyně démonů

Z filmu K-pop: Lovkyně démonů | foto: Netflix

Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů
Režisérsko-scenáristické duo Chris Appelhans a Maggie Kangová, autoři filmu...
Tvůrci filmu K-pop: Lovkyně démonů se soškou Oscara za nejlepší animovaný film
Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů
19 fotografií
Korejský pop ovládá nejen hudební žebříčky, ale i žebříčky sledovanosti. Film K-pop: Lovkyně démonů se stal historicky nejsledovanějším filmem Netflixu a Huntrix šílenství pokračuje po celém světě. V Česku se chystá i několik koncertů.

Netflix zveřejnil žebříček deseti nesledovanějších filmů roku 2026 a stále je v první pětce animovaný snímek K-pop: Lovkyně démonů, ačkoli byl uveden už před rokem.

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Píseň Golden z tohoto filmu získala Oscara, cenu Grammy i Zlatý glóbus a umístila se na vrcholu hitparád ve víc než 30 zemích světa. Samotný film pak získal dalšího Oscara i Zlatý glóbus pro nejlepší animovaný snímek.

Viděli jste animovaný hit K-pop: Lovkyně démonů?

celkem hlasů: 36

Šílenství kolem filmu zmapoval Netflix i v bonusovém sestřihu z nejlepších videí od fanoušků, kde interpretují písně z filmu nebo napodobují jeho postavy.

K-pop: Lovkyně démonů má od začátku roku sledovanost 130 milionů a je tak letos na 4. místě žebříčku. Nejsledovanější je snímek Válečné monstrum (147 milionů), druhý je film Rána a Mattem Damonem a Benem Affleckem (136 milionů) a třetí je animovaná Kouzelná výměna (131 milionů). V žebříčku deseti nejsledovanějších filmů je K-pop jediný z loňského roku.

Z filmu K-pop: Lovkyně démonů
Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů
Režisérsko-scenáristické duo Chris Appelhans a Maggie Kangová, autoři filmu K-pop: Lovkyně démonů
Tvůrci filmu K-pop: Lovkyně démonů se soškou Oscara za nejlepší animovaný film
19 fotografií

K-pop mánie zasáhla i Česko a fanoušci Rumi, Miry a Zoe se na podzim dočkají koncertů, na nichž zazní i písně filmových skupin Huntrix a Saga Boys. Jeden se uskuteční v září v brněnském Sono Centru a na pražském Výstavišti pod názvem K-pop Dreamwordl, další pak 25. října v O2 universum s názvem K-Pop All Stars.

TOP 10 filmů na Netflixu za rok 2026

1. Válečné monstrum (147 milionů)
2. Rána (136 milionů)
3. Kouzelná výměna (131 milionů)
4. K-pop: Lovkyně démonů (130 milionů)
5. Apex (129 milionů)
6. Žraločí smršť (100 milionů)
7. Alex, léto a já (78 milionů)
8. Bouračka (65 milionů)
9. Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (64 milionů)
10. Pracovní romance (58 milionů)

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