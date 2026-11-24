Mladá korejsko-americká dívka Lizzy Lee (Ji-young Yoo) studuje medicínu a žije život především podle představ své rodiny než podle sebe samotné. Když se jí však podaří dostat do globálně vysílané soutěž v oblíbeném žánru K-popu, vydává se ze Spojených států do jihokorejského Soulu, aby si splnila svůj tajný sen.
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Plná očekávání se dostává mezi největší talenty K-popu z celého světa a soupeří s nimi o pouhá čtyři prestižní místa. Aby uspěla, musí chytit příležitost za pačesy a vymáčknout ze sebe více, než si kdy dokázala představit.
Sázky stoupají, konkurence se stupňuje, naštěstí ji nový nečekaný spojenec (Eric Nam) podpoří při jejím hledání sebevědomí. Přesvědčí ji, aby přijala sama sebe a vybojovala si své místo na světové scéně.
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V hudebním dramatu příznivci korejské kultury (a hudby zvláště) zahlédnou skutečné hvězdy oblíbeného K-Popu. Jmenovitě se mohou těšit například na skupiny Katseye, Illit, Enhypen nebo zpěvačku Hwasa. Ve filmu zazní také hity od BTS, Twice, Aespa či Le Sserafim.
Do kin dorazí hudební novinka 25. února příštího roku.