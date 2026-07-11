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K narozeninám jí dal syrové těsto. Magda Vášáryová měla neobyčejné manželství

Tereza Hrabinová
  6:30
Herečka Magda Vašáryová před světovou premiérou digitálně restaurované kopie...

Herečka Magda Vašáryová před světovou premiérou digitálně restaurované kopie filmu Markéta Lazarová, vlevo Milan Lasica. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2011 | foto: František VlčekMAFRA

Magda Vášáryová
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Milan Kňažko a Emília Vašáryová představili na Mezinárodním festivalu Divadlo...
Milan Kňažko a Emília Vašáryová představili na Mezinárodním festivalu Divadlo...
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Na filmovém plátně působila Magda Vášáryová vždy jako ztělesnění noblesy a později si získala respekt i jako diplomatka. O svém soukromí mluvila překvapivě pragmaticky. Manželství s Milanem Lasicou označovala za velkou lásku, ale zároveň přiznávala, že po jejím boku nežil žádný „medvídek na pohlazení“, nýbrž velmi náročný životní partner.

Magda Vášáryová patří k herečkám, jejichž tvář se zapsala do dějin československého filmu. Průlomovou rolí se pro ni stala titulní postava ve Vláčilově historickém dramatu Marketa Lazarová z roku 1967.

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Přesto sama po hereckém povolání podle vlastních slov netoužila. Po matematicko-fyzikálním gymnáziu vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě.

Mezinárodní ohlas Markety Lazarové jí ale přinesl další nabídky. Hrála ve filmech Juraje Jakubiska, Petra Weigla, Karla Zemana, Jaromila Jireše nebo Jiřího Menzela. Diváci si ji dodnes spojují také s Postřižinami, kde ztvárnila rozpustilou správcovou Maryšku. Hereckou kariéru uzavřela až v roce 1990 psychologickým dramatem Súkromné životy. Přestože herectví nebylo jejím původním snem, věnovala mu téměř čtvrt století.

Po sametové revoluci přijala nabídku Václava Havla a stala se velvyslankyní Československa v Rakousku. Později působila také jako velvyslankyně Slovenska v Polsku a angažovala se v politice i veřejném životě.

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S Milanem Lasicou prožila více než čtyřicet let

Stejně nepateticky, s jakou mluví o své kariéře, Vášáryová v rozhovorech popisuje i svůj vztah s Milanem Lasicou. Se slovenským hercem, dramatikem, textařem a humoristou prožila více než čtyřicet let. Mají spolu dvě dcery, Hanu a Žofii.

V rozhovoru pro Deník N mluvila Vašaryová o Lasicovi otevřeně jako o člověku, kterého milovala, ale který nebyl jednoduchým partnerem. Řekla, že nebyl „medvídek na pohlazení“, ale „velmi těžký životní partner“. Zároveň dodala, že šlo o lásku, jen „bez literárních klišé“.

Přiznala také, že po jeho smrti ještě neplakala. „Ještě jsem nebrečela,“ řekla. Na otázku, kdy plakala naposledy, odpověděla: „Je to snad třicet let?“

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V dvojrozhovoru pro týdeník 5plus2 manželé v roce 2015 s humorem popsali, co je drželo pohromadě. Vášáryová tehdy uvedla, že měli doma dvě oddělené pracovny, každý svou televizi i knihovnu. „Někdy si dokonce zavoláme mobilem,“ poznamenala. Lasica na stejnou otázku odpověděl stručně: „Spolu nás drží porozumění.“

Romantiku nechávala filmovým rolím

Lasica podle ní nikdy nebyl romantik v běžném smyslu slova. K padesátinám jí například daroval francouzské těsto, protože věděl, že má ráda syrové.

Milan Lasica zemřel 18. července 2021 ve věku 81 let během vystoupení v bratislavském Štúdiu L+S, krátce poté, co dozpíval píseň Ja som optimista. Vášáryová později popsala, že si v tu chvíli kladla otázku, zda mu má přát návrat za každou cenu, nebo spíš „molièrovskou smrt na jevišti za potlesku diváků“.

Právě tahle střízlivost je pro Magdu Vášáryovou příznačná. Romantické hrdinky hrála přesvědčivě, sama se za romantičku nikdy nepovažovala. Nechtěla být herečkou, přesto se stala jednou z ikon československého filmu. A s Milanem Lasicou prožila více než čtyřicet let v partnerství, které podle jejích slov stálo na porozumění, respektu a absenci velkých očekávání, ne na romantických gestech.

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