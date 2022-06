Zpátky k přírodě, slibuje třetí Jurský svět. Hybridy nahradí pyroraptor

Hrdina novodobé trilogie Jurský svět Chris Pratt slibuje na sociálních sítích divákům, že rozhodně nebudou zklamáni, i přesto – nebo právě proto, že musel přenechat značný díl pozornosti kolegům z předešlého triptychu Jurský park. V šestém příběhu se totiž všichni sejdou, což produkce přirovnává k finálnímu srazu superhrdinů ve filmu Avengers: Endgame.

Objeví se však i nováčci včetně zvířecích. Třeba obrovitý gigantosaurus nebo pyroraptor, doslova „zloděj ohně“, doposud nespatřený druh dinosaura, jehož jméno se odvozuje od faktu, že pozůstatky jeho těla se našly po lesním požáru na úpatí hory v Provence.

Jak vidno, vědecké objevy pokračují stejně jako sama sága, kterou před devětadvaceti lety zahájil Jurský park. Následovaly Ztracený svět: Jurský park a Jurský park 3, načež samostatnou kapitolu začal psát před sedmi lety Jurský svět, jehož pokračování přišlo do kin v roce 2018.

Nyní „trojka“ Jurského světa hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi dinosaury, kteří se od minulých událostí rozšířili po celém světě, přežili i my. Režisér Colin Trevorrow, na něhož coby producent dohlíží stvořitel legendy Steven Spielberg, hlásá návrat k původní přírodní podstatě s věrným paleontologickým přístupem, bez uměle vytvořených hybridů, zkrátka k volně žijícím zvířatům.

“Vím, že to zní neskutečně, protože i když myslíte na současnou realitu, kdy jste naposledy viděli tygra jít po ulici? Víme, že tygři existují. Víme, že jsou tam venku. A pro mě je velmi důležité, abychom Jurský svět: Nadvládu udrželi v kontextu našeho dnešního vztahu s divokými živočichy,“ naznačuje režisér možnost zápletky, kde se schopnosti dinosaurů někdo pokusí zneužít.

Víc neprozradil, pouze detail, že populární tyranosauří hrdinka Roberta, jíž fanoušci láskyplně přezdívají Rexy, veškerá protivenství přečká. „Žádný film z jurské série nemůže existovat bez T-rexe. Kdybychom ho zabili, šli bychom proti tradici a společnost Universal ani nebyla ochotna riskovat reakce diváků na takový razantní krok,“ přiznal Trevorrow. Jestli se Nadvláda chová stejně útlocitně k lidem, ukáže se až v kině.

Podle Pratta tvůrci našli způsob, jak rozehranou partii završit. „Ostrov dinosaurů vyletěl do povětří, zvířata jsou venku, nemůžeme je vrátit do krabice, tak co uděláme? – A vymysleli to tak, že na konci jen vydechnete – Páni!“ věří herec konceptu návratu k „vědeckému thrilleru“ ve stylu původní literární předlohy Michaela Crichtona.

Z ukázek lze vyčíst, že předpokládaný rozpočet ve výši 165 milionů dolarů bude na výsledku znát a že se Jurský svět: Nadvláda může stát dalším letním hitem po snímku Top Gun: Maverick, jenž také svou přitažlivost staví na velkolepé podívané a divácké nostalgii.

Tvůrci hlavně doufají, že zájem publika už nezastaví covid. Koneckonců kvůli pandemii se projekt pozdržel, když od jara do léta 2020 přerušili natáčení, a také prodražil; jen na ochranná opatření utratila produkce devět milionů dolarů.

Peníze šly na pronájem celého hotelu pro herce i štáb, aby byli během natáčení v izolaci. Zřídili sto padesát stanic pro dezinfekci rukou, objednali osmnáct tisíc covidových testů. Ještěže počítačoví dinosauři jsou náchylní na úplně jiné viry.