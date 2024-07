Nerozeznával jsem realitu od fikce. Trochu jsem se ztratil, vzpomíná Juraj Loj

Sbormistr se odehrává ve světě proslulého dívčího sboru a prestižních koncertů, jejichž vrcholem je turné po vysněné Americe. A právě po tom všem na začátku devadesátých let touží hlavní hrdinka, třináctiletá Karolína. Během přelomové sezony se musí vyrovnat s nadanými konkurentkami včetně své starší sestry a získat si přízeň obdivovaného sbormistra právě v podání Juraje Loje.

„Stále jsem v sobě řešil to, jak holky, které jsou neherečky, přesvědčit, respektive je nechat uvěřit, že jsem jejich opravdový sbormistr,“ vypráví Loj o své úloze, která částečně vychází i z charakteru Bohumila Kulínského mladšího. „Film o něm to však rozhodně nebude,“ upozorňuje herec hned několikrát v průběhu rozhovoru. Sám celou kauzu dokonce před přečtením scénáře neznal.

Ponese si jeho sbormistr nějakou stereotypní slizkost, která se dost možná v představách mnohých k takové roli váže? „Tohle pro nás bylo velké téma. Nechtěli jsme to proplánově udělat tak, že bude slizký. Člověk, o kterém si to hned in media res řeknete. Udělali jsme prostě úplné obyčejného člověka, který v zásadě dobře vypadá a má velký zápal pro hudbu. Je v ní tak ponořený a tak jí vášnivě rozumí, že to na něm ta děvčata přitahuje,“ odpovídá.

Podobné role asi ruku v ruce s sebou nesou i jistou psychickou náročnost. Praktikuje Juraj Loj nějakou formu psychohygienu při takové práci? „Měl jsem chvíle v kariéře, kdy jsem ztratil pojem reality. Nedovedl jsem rozlišit realitu od fikce, trošku jsem se v tom světě divadla, herectví a osobního života ztratil, takže jsem musel vyhledat odbornou pomoc a naučit se s tím nějak nakládat,“ popisuje a dodává, že mu pomáhal hlavně sport, běh či lezení.

V rozhovoru se dál dozvíte, jak to má Juraj Loj s karlovarským festivalem, na jaký film se zde chystal nebo ve kterých momentech pochyboval a hledal cestu ke své roli. Popsal také vizuální podobu Sbormistra, svůj vztah k hudbě nebo natáčení v New Yorku. Řeč přišla i na současnou situaci na Slovensku a jestli se promítá i do jeho rodinných vztahů.