Nechtěl jsem ho hrát jako slizouna, říká Juraj Loj o roli inspirované Kulínským

Ve filmu Franz od Agnieszky Hollandové si zahrál plavčíka, který učí Franze Kafku plavat. „Franz Kafka je se mnou nějak spojený už mnoho let. Já jsem ho hrozně chtěl hrát, ale už jsem na to starý, a tak mi nabídla roličku plavčíka,“ popisuje a dodává, že i v soukromém životě se mu potom začaly dít hodně kafkovské věci.

„Když jsem dotočil první den a jel do Bratislavy, měl jsem hromadu nepřijatých hovorů, zpráv, ať okamžitě zavolám na nějaké číslo. Volal jsem, a prý mě v hotelu hledala cizinecká policie. Nikdo mi ale nedokázal říct proč. V Praze na policii taky nic nevěděli. Dodneška nevím, co to bylo,“ líčí a dodává: „Agnieszka se smála a říkala: ‚Juraji, to jsi ty a Kafka, to je pořád něco takového.‘“

Co nám podle Juraje Loje Kafka může dát dnes? „Hned mě napadla Proměna, ale už jsme měli tolik možností se změnit... Já jen doufám, že svět není klam a že se nějak vzbudíme a nedovolíme opakovat historii,“ odpovídá.

Inspirace vlasy Jana Hřebejka

Ve filmu Sbormistr, který je inspirován kauzou Bambini di Praga, si Loj zahrál sbormistra, který umně manipuluje se svými svěřenkyněmi. Už na začátku ale věděl, že postavu nechce pojmout jednoduše jako „slizouna“. „S Ondřejem jsme si řekli, že to by bylo hrozně laciný. Chtěli jsme, aby vypadal jako normální člověk, kluk, který je zahloubaný do hudby a stává se pro holky idolem. A teprve pak začne manipulovat,“ vysvětluje.

Vlasy postavy, které připomínají předobraz postavy – Kulínského, byly jeho nápad. „Viděl jsem někde starou fotku Hřebejka a říkal jsem si, že by měl vypadat bohémsky, kudrnatě. Tak jsem Ondřejovi volal, že chci dlouhé vlasy,“ říká v nadsázce.

Natáčení Sbormistra bylo pro Juraje Loje psychicky náročné i kvůli tomu, že je sám otcem dvou dcer. „V těch holkách na place jsem viděl svoje holky a vždycky mě to sebralo. Ale dokázal jsem se odosobnit. Byla tam intimní koučka, všechno jsme měli připravené, abych nešel proti sobě,“ říká.

Co ho šokovalo během příprav, byl fakt, že někteří rodiče tehdy vůbec nevěděli, co se jejich dětem děje. „Anebo jim někteří dokonce říkali: ‚Dostaneš se do světa, uvědom si to.‘ Možná chtěli svým dětem dopřát, co sami nemohli. Nechci nikoho soudit, ale možná to radši nechtěli vidět.“

A co má slovenský herec v plánu v dalších měsících? „Točím seriál Hec s Michalem Samirem, pak film s Michalem Blaškem a s Terezou Nvotovou projekt o Jánu Kuciakovi. Mezitím týden dovolená s rodinou a pak hurá zpátky do divadla,“ vyjmenovává. „Všechno jsou to ale nádherné postavy, které mi otevírají mozek a srdce. Vidím svět v jiných kontextech a to mě formuje,“ uzavírá.