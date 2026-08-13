Hra se vymkla kontrole. Snímek Jumanji: Velký útěk představuje první trailer

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V tomto filmu se ovšem opět mění pravidla pravidla hry. Tentokrát nejsou hráči vtaženi do nebezpečného světa Jumanji, ale je tomu naopak. Jumanji unikne z herní konzole a pronikne do skutečného světa. Když ulice zaplaví divoká zvířata a chaos ze hry začne ohrožovat skutečný svět, musí Spencer a jeho přátelé znovu spojit síly se svými avatary a najít způsob, jak oba světy oddělit, než bude příliš pozdě.
Snímek, stejně jako předchozí dva, natočil režisér a scenárista Jake Kasdan, syn Lawrence Kasdana, scenáristy filmů jako Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder, Dobyvatelé ztracené archy nebo Osobní strážce. V hlavních rolích se představí Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Rhys Darby, Nick Jonas a Danny DeVito.
A zatímco zápletka původního filmu z roku 1995 byla vystavěna kolem deskové hry, která ožívá a vtahuje do sebe hráče, počínaje snímkem Jumanji: Vítejte v džungl tvůrci upgradovali na videoherní konzole.