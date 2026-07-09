Juliette Binocheová dorazila do Karlových Varů ve středu 8. července. Během festivalu se několikrát setká s diváky a osobně uvede hned tři snímky.
Ve čtvrtek 9. července od 14 hodin představí dokument V nás (In-I in Motion). Večer od 22 hodin v Karlovarském městském divadle uvede oceňované drama Věrná kopie (Certified Copy). V pátek 10. července v 11 hodin pak ve Velkém sále hotelu Thermal uvede slavný film Tři barvy: Modrá.
Juliette Binocheová
Milostný film jako usmíření
Jedním ze silných momentů její kariéry byl mimo jiné film Umění jíst a milovat. Binocheová v něm totiž přijala hlavní roli po boku francouzského herce Benoîta Magimela, který byl kdysi jejím životním partnerem. Pár tvořili v letech 1998 až 2003 a mají spolu dceru Hanu.
Po rozchodu spolu téměř dvacet let skoro nepromluvili a natáčení romantického příběhu bylo nečekanou příležitostí znovu navázat kontakt.
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Binoche později přiznala, že měla z projektu obavy, protože mezi nimi zůstalo mnoho nevyřčených emocí. Filmové dialogy jí prý ale umožnily vyjádřit city způsobem, který by v běžném životě hledala jen obtížně.
Herečka později uvedla, že společný film vnímala také jako symbolický dar pro jejich dceru. Ta mohla vidět, jak její rodiče po letech znovu spolupracují a dokážou vytvořit společné dílo.
Snímek získal uznání na festivalu v Cannes a Francie jej vyslala na Oscary.
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Výrazný veřejný hlas
Vedle herectví se Juliette Binoche dlouhodobě angažuje také ve veřejném dění. V roce 2024 byla zvolena prezidentkou European Film Academy a o rok později předsedala porotě festivalu v Cannes. Opakovaně se veřejně zastává lidských práv. Dlouhodobě podporuje také íránské filmaře pronásledované tamním režimem.
KVIFF 2026
V roce 2010 například na festivalu v Cannes veřejně žádala o propuštění uvězněného režiséra Jafara Panahiho a jeho případ připomněla i při přebírání ceny za nejlepší herečku.