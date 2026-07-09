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Juliette Binocheová přijela do Varů. Uvede tři filmy a převezme Křišťálový glóbus

Tereza Hrabinová
  6:37
Juliette Binoche

Juliette Binoche | foto: Profimedia.cz

Zlatou palmu, hlavní cenu mezinárodního filmového festivalu v Cannes, získal...
Juliette Binoche a Daniel Day-Lewis ve filmu Nesnesitelná lehkost bytí (1988)
Juliette Binoche ve filmu Čokoláda
Juliette Binoche na zahájení filmového festivalu v Cannes (13. května 2025)
14 fotografií
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přivítal jednu z nejvýraznějších evropských hereček současnosti. Francouzská hvězda Juliette Binocheová převezme na závěr festivalu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Juliette Binocheová dorazila do Karlových Varů ve středu 8. července. Během festivalu se několikrát setká s diváky a osobně uvede hned tři snímky.

Juliette Binoche
Zlatou palmu, hlavní cenu mezinárodního filmového festivalu v Cannes, získal film It Was Just an Accident íránského režiséra Džafara Panahího. Gratulují Cate Blanchett a Juliette Binoche. (24. 5. 2025).
Juliette Binoche a Daniel Day-Lewis ve filmu Nesnesitelná lehkost bytí (1988)
Juliette Binoche ve filmu Čokoláda
14 fotografií

Ve čtvrtek 9. července od 14 hodin představí dokument V nás (In-I in Motion). Večer od 22 hodin v Karlovarském městském divadle uvede oceňované drama Věrná kopie (Certified Copy). V pátek 10. července v 11 hodin pak ve Velkém sále hotelu Thermal uvede slavný film Tři barvy: Modrá.

Juliette Binocheová

  • patří mezi nejuznávanější evropské herečky současnosti,
  • jako jedna z mála získala herecké ceny na festivalech v Cannes, Benátkách i Berlíně,
  • v roce 1997 obdržela Oscara za vedlejší roli ve filmu Anglický pacient,
  • českým divákům se zapsala do paměti také díky filmu Nesnesitelná lehkost bytí podle románu Milan Kundera.

Milostný film jako usmíření

Jedním ze silných momentů její kariéry byl mimo jiné film Umění jíst a milovat. Binocheová v něm totiž přijala hlavní roli po boku francouzského herce Benoîta Magimela, který byl kdysi jejím životním partnerem. Pár tvořili v letech 1998 až 2003 a mají spolu dceru Hanu.

Po rozchodu spolu téměř dvacet let skoro nepromluvili a natáčení romantického příběhu bylo nečekanou příležitostí znovu navázat kontakt.

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Binoche později přiznala, že měla z projektu obavy, protože mezi nimi zůstalo mnoho nevyřčených emocí. Filmové dialogy jí prý ale umožnily vyjádřit city způsobem, který by v běžném životě hledala jen obtížně.

Herečka později uvedla, že společný film vnímala také jako symbolický dar pro jejich dceru. Ta mohla vidět, jak její rodiče po letech znovu spolupracují a dokážou vytvořit společné dílo.

Snímek získal uznání na festivalu v Cannes a Francie jej vyslala na Oscary.

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Výrazný veřejný hlas

Vedle herectví se Juliette Binoche dlouhodobě angažuje také ve veřejném dění. V roce 2024 byla zvolena prezidentkou European Film Academy a o rok později předsedala porotě festivalu v Cannes. Opakovaně se veřejně zastává lidských práv. Dlouhodobě podporuje také íránské filmaře pronásledované tamním režimem.

KVIFF 2026

Francouzská herečka Juliette Binoche dorazila před karlovarský Grandhotel Pupp (8. července 2026).
Francouzská herečka Juliette Binoche dorazila před karlovarský Grandhotel Pupp (8. července 2026).
Francouzská herečka Juliette Binoche dorazila před karlovarský Grandhotel Pupp (8. července 2026).
Francouzská herečka Juliette Binoche dorazila před karlovarský Grandhotel Pupp (8. července 2026).
311 fotografií

V roce 2010 například na festivalu v Cannes veřejně žádala o propuštění uvězněného režiséra Jafara Panahiho a jeho případ připomněla i při přebírání ceny za nejlepší herečku.

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