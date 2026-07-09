„Do Karlových Varů přijela ikona, o jejíž návštěvě jsme snili dlouhá léta,“ uvedl Francouzku umělecký ředitel KVIFF Karel Och. Podle jeho slov se jedna z nejobdivovanějších evropských a světových hereček stala v loňském roce také režisérkou, díky níž si dnes mohou v české premiéře diváci vychutnat právě uvedený dokument V nás.
Film, který herečka ještě před svým převzetím Křišťálového glóbu za mimořádný přínos světové kinematografii uvádí, Binocheová sama zrežírovala za podpory producenta Sébastiena de Fonseci, který je rovněž čestným hostem karlovarského festivalu. Za kameru se mimo jiné postavila její sestra Marion Stalensová.
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Herečka v úvodu poděkovala za pozvání a poznamenala, že si velmi váží být jako host součástí festivalu, který si toho v minulosti mnoho prožil. Následně přešla ke zrodu právě představovaného filmu. Ten přišel poměrně nečekaně při masáži, kterou si před lety vychutnávala během pobytu v Londýně.
Masérka, jejíž manžel produkoval taneční představení slavného tanečníka a choreografa Akrama Khana, ji na představení pozvala a slavná herečka s nadšením přijala. Při následném setkání se slavným choreografem slovo dalo slovo a dvojice se rozhodla vytvořit společný projekt.
„Vůbec jsme se neznali. Snažili jsme se od sebe pochytit kus z profese toho druhého. On se chtěl naučit hrát a já zase tančit,“ uvedla o počátcích spolupráce herečka.
Během šesti měsíců následně společně vytvořili taneční představení, které se odehrálo celkem 420krát. Jedinečného spojení si všiml slavný herec a režisér Robert Redford, který trval na tom, aby podle představení natočila i film, který nyní francouzská herečka slavnostně ve Varech představuje.
„Nechtěla jsem ve filmu vysvětlovat úplně všechno, čím jsme si prošli. Naopak jsem chtěla, aby ho diváci sami procítili, aby byli tvůrci. Občas je to celé zamlžené, je tam víc otázek než odpovědí. Ale na konci se ze všech stanou tvůrci a budou chtít dělat to, co ještě nikdy nezkoušeli,“ uvedla herečka na závěr uvedení filmu.
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Juliette Binocheová dorazila do Karlových Varů ve středu 8. července a již několikrát se stihla potkat s fanoušky. Během festivalu osobně uvede hned tři snímky. Ve čtvrtek od 14 hodin představila dokument V nás (In-I in Motion). Od desáté hodiny večerní následně v Karlovarském městském divadle uvede oceňované drama Věrná kopie (Certified Copy).
V pátek 10. července pak v 11 hodin dopoledne uvede ve Velkém sále hotelu Thermal slavný film Tři barvy: Modrá. Tam také v sobotu na zakončovacím ceremoniálu jubilejního 60. ročníku festivalu převezme Křišťálová globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.