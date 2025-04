Juniorské tenisové naděje před kamerou, někdejší světová jednička ve dvouhře Naomi Ósaka v pozadí coby výkonná producentka a odborná poradkyně. Tak vznikal belgický snímek Julie mlčí, který do...

Úspěch po 30 letech. Český film vybrali do oficiálního programu festivalu v Cannes

Český celovečerní film se po více než třiceti letech navrací do oficiálního programu nejprestižnější světové přehlídky. Mezinárodní filmový festival v Cannes totiž do sekce Un Certain Regard vybral z...