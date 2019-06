Rodinná záležitost, shrnula Julianne Moore festivalový film i výlet

Ostatně úvodní snímek Po svatbě natočila se svým manželem, režisérem Bartem Freundlichem, s nímž má dvě děti, přičemž dcera se podílela na produkci a jejich dlouholetý přítel Billy Crudup tu hraje po boku čerstvé karlovarské laureátky.



„Byl to pro mne nádherný večer, včetně úvodní show s tanečníky a bláznivou akrobacií a vychutnala jsem si jej o to víc, že jsem jej mohla sdílet s rodinou. Tedy byla jsem nervózní, než jsem šla na pódium, protože jsem věděla, že budu mluvit o svém manželovi, a nechtěla jsem to pokazit,“ přiznala Julianne Moore.

Také když líčila, jak společně pracují, hovořila herečka hlavně o manželovi. „Četla jsem několik verzí jeho scénáře, povídali jsme si o tom, co mi vyhovuje více a co méně, a když jsem viděla, že ho něco trápí, mohla jsem se zeptat: Copak je ti, co se děje? To je obrovská výhoda, když pracujete na něčem, na čem záleží celé rodině,“ popsala hvězda snímků Hodiny či Hannibal.

Na oplátku od manžela vyslechla, že se vždy nemůže dočkat, až jeho žena předvede svůj výjimečný talent, a jak jim pomáhá schopnost domlouvat se i beze slov. „Navíc u takových společných rodinných projektů odpadá dlouhé odloučení,“ shodli se.

Vedle důrazu na rodinnou pospolitost překvapila Julianne Moore také znalostí prostředí, do kterého přijela, včetně dějin totality. „Na střední školu jsem chodila ve Frankfurtu, můj otec pracoval v armádě, takže na rozdíl od většiny Američanů, pro které studená válka a železná opona představovaly příliš vzdálené pojmy, jsem to znala zblízka. Berlínskou zeď jsem poprvé viděla ve svých osmnácti, takže zažít pak její pád a nástup svobody bylo pro mne ohromné,“ vzpomínala. A ostatním doporučovala totéž. „Je důležité to neustále opakovat, protože zapomínat je příliš snadné.“

Ač točila ve Státech i v Evropě, rozdíl vidí spíše mezi komerčními a nezávislými filmy. „Vždycky jsem milovala knihy a vyprávění příběhů, i když jsem si v jedenácti nedokázala představit, že budu točit filmy. A festivaly přejí právě osobnějším snímkům, ostatně lidé podle mne chodí do kina, aby viděli sami sebe,“ prohlásila americká herečka, která na festivalu představí ještě první svou spolupráci s manželem, snímek Otisky prstů.