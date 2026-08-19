Filmovou produkci vystudovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. A právě tam se v červnu vrátila na Zlín Film Festival, aby svou práci přiblížila filmovým fanouškům. Řeč přišla na to, co práce asistentky režie doopravdy obnáší i jak se občas na place ztrácejí světové hvězdy. Rozhovor byl součástí sekce doprovodného programu Filmové profese zblízka.
Pojďme rovnou k Arnoldovi. Jak vypadá moment, kdy vám zazvoní telefon, jestli byste se o něj na place nechtěla starat?
Zrovna jsem se vracela ze zahraničí a volala mi kolegyně, asistentka režie, kterou obdivuju. Dělala třeba s Ridleym Scottem seriál Klan Gucci. Je to taková moje hrdinka. A říká: „Juliano, vím, že už asistentku herců neděláš, ale jede sem fakt velká ryba.“ Já: „Kdo je taková velká ryba?“ A ona: „No, Arnold Schwarzenegger.“ Říkám: „Ty v***. A kdy?“ Načež ona: „Zítra.“
Načež já často odpovídám: „On ale vůbec neví, že tu dnes jsem. Je to velký bohém.“ Když jsem pak začala dělat zahraniční filmy, nikdo tam mého tátu neznal.