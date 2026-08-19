Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Schwarzenegger si dal guláš se štábem a byl v pohodě, vzpomíná asistentka režie

Monika Zavřelová
  11:00

Fotogalerie5 Premium

Juliana Rychlíková a Arnold Scharzenegger | foto: archiv Juliany Rychlíkové

Ví, co obnáší práce osobní asistentky Arnolda Schwarzeneggera na place i asistentky režie na velkých zahraničních projektech. Juliana Rychlíková spolupracovala mimo jiné na seriálech Foundation pro Apple TV+, spin-offu Johna Wicka Ballerina nebo minisérii Blade Runner 2099.

Filmovou produkci vystudovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. A právě tam se v červnu vrátila na Zlín Film Festival, aby svou práci přiblížila filmovým fanouškům. Řeč přišla na to, co práce asistentky režie doopravdy obnáší i jak se občas na place ztrácejí světové hvězdy. Rozhovor byl součástí sekce doprovodného programu Filmové profese zblízka.

Pojďme rovnou k Arnoldovi. Jak vypadá moment, kdy vám zazvoní telefon, jestli byste se o něj na place nechtěla starat?
Zrovna jsem se vracela ze zahraničí a volala mi kolegyně, asistentka režie, kterou obdivuju. Dělala třeba s Ridleym Scottem seriál Klan Gucci. Je to taková moje hrdinka. A říká: „Juliano, vím, že už asistentku herců neděláš, ale jede sem fakt velká ryba.“ Já: „Kdo je taková velká ryba?“ A ona: „No, Arnold Schwarzenegger.“ Říkám: „Ty v***. A kdy?“ Načež ona: „Zítra.“

Načež já často odpovídám: „On ale vůbec neví, že tu dnes jsem. Je to velký bohém.“ Když jsem pak začala dělat zahraniční filmy, nikdo tam mého tátu neznal.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 49 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

49 Kč / měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Po nehodě na kole zemřel Jan Boháč, člen Divadla Sklep a majitel slavonické Besídky

Jan Boháč opravil ve Slavonicích hotel Besídka a chystá další rozšíření o další

Ve Slavonicích na Jindřichohradecku zemřel v noci na neděli ve věku 70 let člen Divadla Sklep Jan Boháč, když havaroval na kole. Nehodou se zabývá jihočeská policie.

KVÍZ: Česká hitovka? Ne, to je cover! Poznáte originál od předělávky?

Marta Kubišová, Waldemar Matuška, Helena Vondráčková, Karel Gott

Notoricky známé hity, které potěší posluchačovo ucho při poslechu z rádia, u táboráku, na oslavách i plesech. U některých z nich však už jeden ztratí přehled, zda jsou z pera českých autorů nebo se...

Temnější než Most!, ale s drsnými vtipy. První ukázky ze seriálu Oddíl B

Oddíl B: Tvůrci Mostu představují nový komediální seriál z nápravného zařízení

Na osvědčené duo Prušinovský-Kolečko se rozhodla vsadit televize Nova ve svém letošním podzimním programu. Dvojice, která stojí za úspěšnými seriály Most! a Okresní přebor, natočila nový seriál z...

„Milovala být na pódiu.“ Blízcí i fanoušci se rozloučili se zpěvačkou Bonnie Tyler

S Bonnie Tyler se na pohřbu rozloučili fanoušci, přátelé i rodina (17. srpna...

S velšskou zpěvačkou Bonnie Tylerovou se v pondělí na jejím pohřbu ve Swansea rozloučili fanoušci, přátelé i rodina, informovala média. Hudebnice zemřela 8. července v portugalské nemocnici několik...

Schwarzenegger si dal guláš se štábem a byl v pohodě, vzpomíná asistentka režie

Premium
Juliana Rychlíková a Arnold Scharzenegger

Ví, co obnáší práce osobní asistentky Arnolda Schwarzeneggera na place i asistentky režie na velkých zahraničních projektech. Juliana Rychlíková spolupracovala mimo jiné na seriálech Foundation pro...

19. srpna 2026

Lidé se loučí se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem

Spisovatel Vladimír Páral na valné hromadě spisovatelů ve Slovanském domě v...

Blízcí a veřejnost se ve středu od 11 hodin loučí se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Autor úspěšných knih, podle kterých vznikla i řada filmů,...

19. srpna 2026  7:22,  aktualizováno  10:52

Česko vyšle do bojů o Oscara dokument o závislosti na sídlišti, už má cenu z Berlinale

Dokument Pepy Lubojacki - Kdyby se holubi proměnili ve zlato

Česko vyšle do bojů o Oscara dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Intimní film režisérky Pepy Lubojacki popisující boj se závislostmi na sídlišti už získal cenu na Berlinale. Českou premiéru...

19. srpna 2026  8:05,  aktualizováno  8:09

KVÍZ: Česká hitovka? Ne, to je cover! Poznáte originál od předělávky?

Marta Kubišová, Waldemar Matuška, Helena Vondráčková, Karel Gott

Notoricky známé hity, které potěší posluchačovo ucho při poslechu z rádia, u táboráku, na oslavách i plesech. U některých z nich však už jeden ztratí přehled, zda jsou z pera českých autorů nebo se...

vydáno 19. srpna 2026

Zemřel bubeník ZZ Top Frank Beard. Členem slavného tria byl téměř 60 let

Bubeník skupiny ZZ Top Frank Beard během vystoupení v Bostonu 28. srpna 2016.

Ve věku 77 let v úterý zemřel bubeník americké rockové skupiny ZZ Top Frank Beard. Hudebník, který byl členem slavného texaského tria téměř 60 let, zemřel v hospicové péči na svém ranči v texaském...

18. srpna 2026  22:44,  aktualizováno  23:26

Z rozmlácenýho kostela... V Teplicích točí film o Krylovi. Hrají v něm místní fotbalisté

Karel Kryl a "Koncert pro všechny slušný lidi" v pražské Sportovní hale. V...

O životě a rané tvorbě českého písničkáře Karla Kryla vzniká v Teplicích v těchto dnech film s názvem Anděl. Režíruje ho Josef Císařovský. Informoval o tom web města Teplice. Krylovy umělecké počátky...

18. srpna 2026  17:26

Pozor! Brouci už zase přecházejí. Tvůrci čtyř filmů o Beatles točili u Abbey Road

Záběr z natáčení Sama Mendese na přechodu u známého nahrávacího studia Abbey...

Slavní Brouci znovu přešli přes přechod u nahrávacího studia Abbey Road. Stalo se tak v rámci natáčení čtyř snímků režiséra Sama Mendese o kapele The Beatles. Kompletní herecké složení se tak prošlo...

18. srpna 2026  15:17

Inspiroval nejen Matrix. Přelomový a kultovní sci-fi román se dočká seriálu

Premium
Snímek ze seriálu Neuromancer

Milovníci sci-fi a především ctitelé díla vizionářského spisovatele Williama Gibsona se konečně dočkali. Pro žánr zcela zásadní a v lecčems prorocký román Neuromancer dostane seriálovou adaptaci. K...

18. srpna 2026

Přesvědčí ho milion alpak? Johnny Depp jedná o návratu do role Jacka Sparrowa

Je krásný, pochopitelně. Ostatně leží v Karibiku… Také ovšem umí být děsivý,...

Ani za 300 milionů dolarů a milion alpak! Těmito slovy se zuby nehty bránil herec Johnny Depp účinkování v pokračování oblíbené série Piráti z Karibiku. Vše bude nejspíš nakonec jinak. Americký herec...

18. srpna 2026  11:55

Raper Kanye West vystoupí v Petrohradu. Zákonodárci chtějí, aby podpořil válku

Kanye West alias „Ye“ koncertoval v Nizozemsku. (6. června 2026)

V ruském Petrohradu vystoupí raper Ye, lépe známý jako Kanye West. Na podzim tam odehraje dva ostře sledované koncerty. Tato novinka v zemi vzbudila kontroverze. Lístky jsou téměř vyprodané, ale...

18. srpna 2026  11:42

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Nové album, více mrtvých na silnicích. Studie našla překvapivou souvislost

ilustrační snímek

V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí smrtelných dopravních nehod. Podle serveru The Guardian to zjistila studie vědců z americké Harvardovy...

18. srpna 2026

Co se skrývá za třpytem taneční soutěže? Manipulace, cynismus i zákulisních intriky

Nový film Tango pro 3 režisérky Lenky Kny zavádí diváky do atraktivního světa...

Snímek Tango pro 3 sleduje zákulisí televizní taneční soutěže. Vedle romantiky, humoru a tance otevírá i témata tlaku na výkon, pomíjivosti popularity i odvahy přijmout životní změnu. V hlavních...

18. srpna 2026  9:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.