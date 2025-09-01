Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

Autor:
  12:12
O tom, jak se ruský prezident Vladimir Putin dostal v 90. letech k moci a jak se na pomyslném trůnu udržel, vypráví nový film režiséra Oliviera Assayase. Nese název Mág z Kremlu a samotného Putina v něm ztvárňuje anglický herec Jude Law. Překvapivě však nejde o hlavní roli snímku a ani o agresivní postavu s touhou po moci. Příběh totiž podle režiséra zkoumá základy moderního politického světa.
Jude Law v roli Vladimira Putina (vlevo) a Paul Dano v roli Vadima Baranova ve...

Jude Law v roli Vladimira Putina (vlevo) a Paul Dano v roli Vadima Baranova ve scéně z filmu Mág z Kremlu | foto: ČTK

Paul Dano v roli Vadima Baranova ve scéně z filmu Mág z Kremlu
Jude Law oblečený jako Vladimir Putin na natáčení filmu Oliviera Assayase Mág z...
Jude Law oblečený jako Vladimir Putin na natáčení filmu Oliviera Assayase Mág z...
Herec Jude Law pózuje na červeném koberci před promítáním filmu Mág z Kremlu v...
13 fotografií

Nové drama o vývoji ruského režimu mělo v neděli premiéru na festivalu v Benátkách. Kdo při jeho sledování doufal v dynamické výlevy filmového Putina vůči svým podřízeným, mohl být podle serveru BBC zklamán. Místo toho spatřil mírného a poklidného politika mluvícího perfektní angličtinou. Podle webu Variety je ale právě postava racionálního tyrana „děsivější než monstrum“.

Film naopak podle serveru BBC zaujme všechny, kdo chtějí získat přehled o vzniku Putinova Ruska po pádu SSSR. Stejně jako předloha snímku, jíž byl stejnojmenný knižní bestseller Giuliana Da Empoliho z roku 2022, sleduje postavu Vadima Baranova.

Je to jako Everest. Jude Law ztvární ve filmu Mág z Kremlu samotného Putina

Jde o fiktivní postavu inspirovanou skutečným ruským politikem Vladislavem Surkovem, několikaletým osobním Putinovým poradcem. Tento nenápadný stratég stojí za děním, které se odehrávalo tam, kam běžný člověk nedohlédl - na pozadí nejvyšších pater ruské politiky. Surkova ve filmu hraje Američan Paul Dano.

Jak přibližuje BBC, Baranov ve filmu vysvětluje jistému americkému akademikovi na návštěvě Ruska (ztvárněnému Jeffreym Wrightem), jak na počátku 90. let padl komunismus a mladí lidé si užívali nové svobody pod dojmem, že ji nikdy neztratí. Baranov byl v té době studentem, a přestože toužil po kariéře herce a divadelního režiséra, rozhodl se stát televizním manažerem. Došlo mu, že v této pozici může mít větší vliv.

Baranova následně najme skutečný obchodní oligarcha Boris Berezovskij. A má jasný požadavek: potřebuje pomoct s kampaní, která zajistí znovuzvolení chřadnoucího prezidenta Borise Jelcina. Společně používají triky jako připoutat vůdce k židli, aby seděl vzpřímeně a následně přes video nadabovat úryvky jeho bývalých projevů. Jelcinovi totiž už není rozumět. Oba muži si v tu chvíli uvědomí, že v politice je realita na druhém místě. Hlavní je, jak to všechno vypadá.

Putin s plenou honí králíky. Polský režisér jej natočil pomocí AI a dvojníka

A tak je Jelcin znovu zvolen. Berezovskij ale tuší, že se prezidentův čas chýlí ke konci spolu s „jeho“ ruským kapitalismem. Je přesvědčený, že občané touží po feudálním systému, který znali kdysi. A spolu s ním potřebují politika, který bude působit tvrdě a přímočaře. Tímto úředníkem se stane Vladimir Vladimirovič Putin. „Není to žádný raketový vědec, ale prozatím bude stačit,“ myslí si v začátcích Berezovskij.

Putin zaujme funkci premiéra a později sám přebere pomyslný trůn. V tu chvíli však už nepotřebuje oligarchovy rady. Navíc se ukáže, že občané upřednostňují agresivní „silné muže“ před podnikateli. Berezovskij je tak brzy vyhnán z Kremlu a později i ze země. Baranov je však schopný novému vůdci poskytnout to, co chce, především díky svým zkušenostem z divadla a televize, a tak v blízkosti Putina zůstává.

Snímek vyobrazuje Baranovu práci založenou na jeho doktríně, že záleží především na vzhledu. Ukazuje, jak poradce manipuluje s vnějším dojmem podle toho, co chtějí obyčejní lidé. Pořádá kýčovité veřejné akce a nechává mluvit nejhlasitější oponenty, jejichž výstřelky posilují Putinovo postavení. Místo šíření proruské propagandy na internetu na něm vytváří zmatek a rozptýlení a pokud přichází kritika z některé z televizních stanic, jednoduše přebírá její vedení.

RECENZE: Kde selhává film o „dezolátech“ na Ukrajině? Přesvědčené nepřesvědčí

Podle serveru BBC je nepravděpodobné, že by se umírněný a metodický snímek stal velkým hitem. Lze skrz něj však nahlédnout do zákulisí nejen Putinovy cesty k trůnu a udržení moci, ale i celkový vývoj populismu 21. století. Sám režisér Assayas v rozhovoru pro Variety minulý týden uvedl, že nejde jen o zrod dnešního Ruska, ale o zrod celého dnešního světa.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Premium

Poslední velký básník, národní zlato, ostravský patriot, ale taky udavač či slaboch. Lidé častovali písničkáře Jaromíra Nohavicu různými přízvisky. O tom i dalších stránkách jeho života vypráví...

KVÍZ: Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk...

Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla...

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

Našli rukopis Švejka. Nejslavnější český román ležel 90 let v archivu nakladatele

V archivu Památníku národního písemnictví (PNP) objevili literární vědci větší část rukopisů slavného satirického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Texty, které...

Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

O tom, jak se ruský prezident Vladimir Putin dostal v 90. letech k moci a jak se na pomyslném trůnu udržel, vypráví nový film režiséra Oliviera Assayase. Nese název Mág z Kremlu a samotného Putina v...

1. září 2025  12:12

Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla...

1. září 2025  9:40

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

vydáno 1. září 2025

V Národním divadle si připadám jako na táboře, pochvaluje si Zdeněk Piškula

Premium

Nečekal jsem, že bude Národní divadlo tak náročné, ale je to tam skvělé, popisuje Zdeněk Piškula dva roky svého angažmá na první scéně. Od tíhy velkého jeviště si nyní odskočil do letního open air...

31. srpna 2025

Zemřel kameraman Krkonošských pohádek František Němec. Bylo mu 92 let

Ve věku 92 let v neděli zemřel kameraman František Němec. V Československé televizi se zaměřoval na pořady pro děti a pohádky. Jeden z nejoblíbenějších večerníčků, Krkonošské pohádky, natočil v 70. a...

31. srpna 2025  19:52

RECENZE: Tisíc kroků skvělé Marie Stuartovny na festivalu v Salcburku

Hudební slavnosti v létě lákají do Salcburku proslulá hudební tělesa a pěvce. Je tu i činohra, semináře, dílny, ale hlavní zájem budí operní produkce. Nejčastějším doprovodným orchestrem byli...

31. srpna 2025  19:12

Kabát v záři ohňů i Wanastowky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům představily kapely Kabát, Divokej Bill nebo Wanastowi Vjecy s Lucií, která letos oslaví 40 let na...

31. srpna 2025  9:29

GLOSA: Ave, Caesar. Před dvaceti lety měl premiéru televizní seriál Řím

Před nějakou dobou mne kvůli nestydatě ahistorickému přístupu tvůrců rozčílil britský dokument o Juliu Caesarovi a konci římské republiky Jak se rodí diktátor, který odvysílala Česká televize (viz MF...

31. srpna 2025,  aktualizováno  16:27

KVÍZ: Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk...

vydáno 31. srpna 2025

Rošťák i akrobat. Všestranný Ladislav Pešek se ženil pod hrozbou sebevraždy

Premium

Dobrácký chirurg Vrtiška z Nemocnice na kraji města nebo usměvavý muzikant z pohádky Obušku, z pytle ven! V těchto rolích si dobře vybavíme herce Ladislava Peška. Jeho filmografie je úctyhodná, za...

30. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pajduláci mě připravili o hlas. Jiřina Bohdalová převzala Večerníčkův řád

„Nesnažte se mě dojmout, jsem starší paní.“ Těmito slovy poděkovala herečka Jiřina Bohdalová v sobotu v rámci Dne otevřených dveří v České televizi za udělení Večerníčkova řádu. Jde o ocenění, které...

30. srpna 2025  16:55

Tátův rukopis hitu Škoda lásky má v knihovně George Bush, líčí Josef Vejvoda

Premium

Bubeník, skladatel a dirigent Josef Vejvoda, jenž pochází ze slavné české muzikantské rodiny, právě oslavil důležité životní výročí – 13. července mu bylo 80 let. Mezi jubilejními koncerty vzpomíná...

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.