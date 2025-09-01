Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

Nové drama o vývoji ruského režimu mělo v neděli premiéru na festivalu v Benátkách. Kdo při jeho sledování doufal v dynamické výlevy filmového Putina vůči svým podřízeným, mohl být podle serveru BBC zklamán. Místo toho spatřil mírného a poklidného politika mluvícího perfektní angličtinou. Podle webu Variety je ale právě postava racionálního tyrana „děsivější než monstrum“.
Film naopak podle serveru BBC zaujme všechny, kdo chtějí získat přehled o vzniku Putinova Ruska po pádu SSSR. Stejně jako předloha snímku, jíž byl stejnojmenný knižní bestseller Giuliana Da Empoliho z roku 2022, sleduje postavu Vadima Baranova.
|
Je to jako Everest. Jude Law ztvární ve filmu Mág z Kremlu samotného Putina
Jde o fiktivní postavu inspirovanou skutečným ruským politikem Vladislavem Surkovem, několikaletým osobním Putinovým poradcem. Tento nenápadný stratég stojí za děním, které se odehrávalo tam, kam běžný člověk nedohlédl - na pozadí nejvyšších pater ruské politiky. Surkova ve filmu hraje Američan Paul Dano.
Jak přibližuje BBC, Baranov ve filmu vysvětluje jistému americkému akademikovi na návštěvě Ruska (ztvárněnému Jeffreym Wrightem), jak na počátku 90. let padl komunismus a mladí lidé si užívali nové svobody pod dojmem, že ji nikdy neztratí. Baranov byl v té době studentem, a přestože toužil po kariéře herce a divadelního režiséra, rozhodl se stát televizním manažerem. Došlo mu, že v této pozici může mít větší vliv.
Baranova následně najme skutečný obchodní oligarcha Boris Berezovskij. A má jasný požadavek: potřebuje pomoct s kampaní, která zajistí znovuzvolení chřadnoucího prezidenta Borise Jelcina. Společně používají triky jako připoutat vůdce k židli, aby seděl vzpřímeně a následně přes video nadabovat úryvky jeho bývalých projevů. Jelcinovi totiž už není rozumět. Oba muži si v tu chvíli uvědomí, že v politice je realita na druhém místě. Hlavní je, jak to všechno vypadá.
|
Putin s plenou honí králíky. Polský režisér jej natočil pomocí AI a dvojníka
A tak je Jelcin znovu zvolen. Berezovskij ale tuší, že se prezidentův čas chýlí ke konci spolu s „jeho“ ruským kapitalismem. Je přesvědčený, že občané touží po feudálním systému, který znali kdysi. A spolu s ním potřebují politika, který bude působit tvrdě a přímočaře. Tímto úředníkem se stane Vladimir Vladimirovič Putin. „Není to žádný raketový vědec, ale prozatím bude stačit,“ myslí si v začátcích Berezovskij.
Putin zaujme funkci premiéra a později sám přebere pomyslný trůn. V tu chvíli však už nepotřebuje oligarchovy rady. Navíc se ukáže, že občané upřednostňují agresivní „silné muže“ před podnikateli. Berezovskij je tak brzy vyhnán z Kremlu a později i ze země. Baranov je však schopný novému vůdci poskytnout to, co chce, především díky svým zkušenostem z divadla a televize, a tak v blízkosti Putina zůstává.
Snímek vyobrazuje Baranovu práci založenou na jeho doktríně, že záleží především na vzhledu. Ukazuje, jak poradce manipuluje s vnějším dojmem podle toho, co chtějí obyčejní lidé. Pořádá kýčovité veřejné akce a nechává mluvit nejhlasitější oponenty, jejichž výstřelky posilují Putinovo postavení. Místo šíření proruské propagandy na internetu na něm vytváří zmatek a rozptýlení a pokud přichází kritika z některé z televizních stanic, jednoduše přebírá její vedení.
|
RECENZE: Kde selhává film o „dezolátech“ na Ukrajině? Přesvědčené nepřesvědčí
Podle serveru BBC je nepravděpodobné, že by se umírněný a metodický snímek stal velkým hitem. Lze skrz něj však nahlédnout do zákulisí nejen Putinovy cesty k trůnu a udržení moci, ale i celkový vývoj populismu 21. století. Sám režisér Assayas v rozhovoru pro Variety minulý týden uvedl, že nejde jen o zrod dnešního Ruska, ale o zrod celého dnešního světa.