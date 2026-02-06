Jak jsem ho viděl, hned mi to naskočilo. Jů a Hele se zrodili z náhody a tajemství

Psal se rok 1980 a nabídka pro děti v tehdejší televizi vypadala asi tak lákavě jako školní jídelna v pátek odpoledne. Sami zaměstnanci se rozhodli dát víkendovému vysílání injekci energie. A protože nejlepší nápady byly tehdy za socialismu na opovrhovaném Západě, tvůrci se tajně inspirovali v USA.
JŮ A HELE. Plyšáka Jů mluví Jiří Lábus, plyšáka Hele Ota Jirák.

JŮ A HELE. Plyšáka Jů mluví Jiří Lábus, plyšáka Hele Ota Jirák. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jů je ten zelený a mluví hlasem Jiřího Lábuse. Medové Hele promlouvá skrz ústa...
Jů a Hele s Mufem ze Studia Kamarád
Jiří Lábus a Ota Jirák a plyšoví kamarádi Jů a Hele
Jů a Hele s Mufem ze Studia Kamarád
Zdrojem nápadů se stala legendární The Muppet Show a Sezamová ulice. „Zástupce našeho šéfredaktora měl za ženu Kanaďanku, díky níž jsme se o pořadech dozvěděli a dostali se k několika dílům,“ přiznal po letech Jiří Chalupa, tehdejší nováček redakce. Na vyšších místech se o amerických „mupetech“ samozřejmě mlčelo.

Výtvarník Stanislav Holý pak vtiskl postavám jejich nezaměnitelnou podobu. Jů a Hele nebyli jen loutky, byli to parťáci, kteří o sobě mluvili ve třetí osobě a oslovovali se neutrálním „kolego“. Proč? Aby si k nim našli cestu kluci i holky bez rozdílu.

Přestal jsem kouřit a dostal z toho infarkt. Tak jsem zase začal, říká Ota Jirák

Chalupa z nouze a Lábus, který šel prostě kolem

Cesta Studia Kamarád k divákům byla lemovaná neuvěřitelnými náhodami. Například samotný Jiří Chalupa, kterého si generace dětí pamatují jako „toho hodného pána v manšestrácích“, se před kameru dostal jen proto, že původní moderátor prostě nepřišel.

„Bylo to všechno tak rychlé, že jsem se nestihl ani oholit,“ vzpomíná. Diváci byli nadšení – konečně v televizi viděli někoho, kdo vypadal jako normální člověk, a ne jako vyžehlený hlasatel.

Jiří Lábus se ke své maskované roli dostal při natáčení pohádky Princové jsou na draka. „Šel jsem do televize udělat postsynchrony a přišli za mnou, jestli bych nechtěl dělat pásmo pro děti. Když jsem Jů uviděl, hlas mi naskočil ve vteřině. On je takovej trošku chraplavej, zároveň do vyšších poloh a vlnkovitě se mění. Jen jsem netušil, že to budu dělat ještě v důchodu,“ smál se Jiří Lábus.

Jů je ten zelený a mluví hlasem Jiřího Lábuse. Medové Hele promlouvá skrz ústa...
Jiří Lábus a Ota Jirák a plyšoví kamarádi Jů a Hele

Jiří Lábus namlouvá zelenou postavičku Jů od samého začátku. Ota Jirák s dabováním Hele skončil v lednu 2026.

S oranžovým plyšákem Hele to bylo napínavější. Od začátku mu měl propůjčovat hlas Ota Jirák, ale protože měl domluvený divadelní zájezd do Holandska, roli dostal Milan Neděla. Postavičce pak propůjčoval hlas zhruba rok. Když následně onemocněl, Jirák se vrátil a Neděla mu tehdy gentlemansky řekl: „Jen si to nech, stejně jsi to měl dělat ty.“

Jak Ota Jirák přišel na bručavý hlas postavičky? „Když jsem pak toho plyšového panáka viděl poprvé, hned se mi roztáhla huba a začala mluvit jeho hlasem.“

V lednu 2026 dostala postavička Hele nový hlas. Ota Jirák ze zdravotních důvodů skončil, štafetu po něm převzal herec Kryštof Mende.

Plyšové Hele má po 45 letech nový hlas. Lábus občas vyrušuje, hlásí Kryštof Mende

I legendární zlobivák Muf vděčí za svůj charakter tak trochu náhodě. Zuzana Skalníková měla původně připravený jiný projev, jenže při konkurzu se jí trémou natolik sevřelo hrdlo, že ze sebe jiný zvuk než ono typické skřehotání nevydala. A tvůrci z ní byli nadšení. Muf tak získal svou nezaměnitelnou identitu díky jedné stresové chvilce.

Dabéři Jů a Hele se svými postavičkami po letech do značné míry splynuli. „Dabování Jů je činnost, které jsem v životě kromě hraní věnoval nejvíc času. Jů je zvídavější, naopak Hele je víc poživačný. A taky Jů mluví spisovně a Hele používá nespisovné koncovky, je takový lidovější,“ řekl Lábus, který chce být dokonce v kostýmu Jů pochovaný.

Víte, jak ten plyšák bude hořet? V kostýmu Jů bych chtěl být pohřbený, plánuje Lábus

Jirák ho doplnil: „Hele je takovej bodrej moula. Trošku prožranej, rád si dá něco dobrýho. Je to tedy vesměs sympatická postava, i když ji dělám já. Časem jsme si začali být podobní. On taky není takový, že by rád běhal, to kanape a ryzí lenost je nám oběma blízká.“

„Jsme v rejži!“ aneb Když cenzura nezná bratra

Úspěch byl okamžitý, ostatně, o blízkém vztahu malých diváků k postavám svědčí i hory dopisů, které do televize chodily. Děti nepsaly hercům, ale přímo milovaným Jůhelákům. Ne všichni ale tleskali. Dobová kritika se snášela na všechno možné – od toho, že loutky moc křičí, až po používání slova „dospěláci“. Některým dospělým totiž vadilo, že se na ně děti (nebo loutky) dívají jako na sobě rovné.

Občas to hraničilo s absurditou. Jednou se stoplo natáčení, protože postavy řekly: „A jsme v rejži.“ Dramaturgyně přiběhla, že se to nesmí, protože v obchodech zrovna zdražili rýži a mohlo by to působit jako protisocialistická provokace. Podobné to bylo s ohýnkem v pohádce v období výročí Jana Palacha – v každém plamínku viděli cenzoři protistátní spiknutí.

Hraví kamarádi Jů a Hele, kteří si na nic nehrají

Po roce 1991 začalo být Studio Kamarád pro nové vedení zastaralé. Nahradila ho řada jiných pokusů jako Ži-ra-fa nebo Hřiště 7. Jů a Hele se sice ještě chvíli drželi v pořadech Studio Rosa nebo Jůhele neděle, ale nakonec se vytratili úplně. Brzy se ukázalo, že nové cesty nejsou vždycky lepší. Diváci na své plyšové kamarády nezapomněli a v roce 2011 se tak Studio Kamarád s velkou slávou vrátilo na obrazovky.

Co cenzura zakázala. Nesmrtelné Studio Kamarád čelilo i kritice a načas zaniklo

Studio Kamarád přežilo všechny ty roky a různé pokusy o modernizaci hlavně proto, že si na nic nehrálo. Byla to prostě parta nadšenců, která chtěla dětem vzkázat, že svět je v jádru fajn místo, kde se dá mluvit o všem na rovinu. A vzhledem k tomu, že se na Jů a Hele dnes dívají už vnoučata těch, kteří u televize seděli v roce 1980, je jasné, že tuhle misi splnili na jedničku.

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

