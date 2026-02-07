Cesta loutkoherce Oty Jiráka k mikrofonu byla díky jeho hlasu jasnou volbou. Nejslavnější je v tomto směru jeho zrození postavičky Hele, kulatější půlky slavného dua ze Studia Kamarád. „Když jsem toho panáka viděl poprvé, tak se mi ta huba takhle roztáhla a začala mluvit jeho hlasem,“ prozradil v rozhovoru pro Týdeník Televize.
Tehdy na začátku osmdesátých let nikoho ani ve snu nenapadlo, že by fenomén Jů a Hele na obrazovkách České televize vydržel přes čtyřicet let – zažil změnu režimu i střídání generací dětí, které si plyšové kamarády zamilovaly.
Osobitý dabing od Alfa až po Hagrida
Pro Otu Jiráka nebyl dabing nikdy jen řemeslným čtením textu z papíru. Jeho přístup byl vždycky tak trochu herecký. „Když dabuju, snažím se přiblížit vizáži postavy,“ vysvětloval na Radiožurnálu svůj recept na úspěch. Právě díky této schopnosti hlasem vystihnout vzhled a povahu postavy se stal vyhledávaným pro role obrů s dobrým srdcem nebo svérázných figurek.
Mezi jeho nejslavnější zářezy patří:
- Alf: Drzý, ale milovaný mimozemšťan ze stejnojmenného sitcomu.
- Manny: Mamut z filmové série Doba ledová, kterému propůjčoval hlas čtrnáct let.
- Rubeus Hagrid: Šafář z Bradavic, kde studoval Harry Potter (v posledních dvou dílech o relikviích smrti)
- Obelix: Silák, který jako malý spadl do kotle s kouzelným lektvarem.
- Plukovník Von Strohm: velitele německé armády ve městě Nouvion v seriálu Haló, haló
Na otázku, jakou ze svých postav, které daboval, měl nejraději, odpověděl: „Alf je jasnej. To je velká srdcovka. To byla fakt zábava dělat. Radost. Mně se hrozně líbil tou povahou. Poprvé jsem ho viděl v Německu. U nás jsme Alfa ještě neznali, ale mně se strašně líbila ta jeho postavička. Každej malej Germán ji měl. A tak jsem samozřejmě Alfa dovezl dceři. A za půl roku jsem ho daboval!“
Seriál o mimozemšťanovi Alfovi se poprvé vysílal v Česku v roce 1994.
Proč už dnes u mikrofonu nesedí?
Od roku 2026 namlouvá jeho postavu Hele ve Studiu Kamarád Kryštof Mende a Ota Jirák, který dříve přebíhal mezi dabingem, divadlem a natáčením seriálů jako Ordinace v růžové zahradě nebo Slunečná, dává přednost poklidnému životu. Svou roli sehrály závažné zdravotní komplikace, které herce přiměly zvolnit tempo.
Ota Jirák u sebe doma
S manželkou si kdysi koupili hostinec, který upravili podle svých představ, a dodnes tam spokojeně žijí. Herec s osobitým hlasem má nyní více času například na malování ve svém domácím ateliéru.