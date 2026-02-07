Hagrid, Alf, plukovník z Haló haló. Kam se z dabingu vytratil Ota Jirák

Ivana Vaňkátová
  7:00
Když se řekne Ota Jirák (76), většině z nás naskočí ten hluboký, medově zabarvený bas, který po desetiletí provází naše oblíbené hrdiny. Ať už jde o chlupatého mimozemšťana Alfa, obřího Hagrida nebo mamuta Mannyho, Jirákův hlas byl pro české diváky zárukou jistoty. V poslední době se však z dabingových studií nenápadně vytrácí. Co se děje s legendou, která dala duši žlutému plyšákovi ze Studia Kamarád?
Ota Jirák

Ota Jirák | foto: Michal SváčekMAFRA

Jiří Lábus a Ota Jirák a plyšoví kamarádi Jů a Hele
Ota Jirák dabuje Kozí příběh se sýrem
Jů je ten zelený a mluví hlasem Jiřího Lábuse. Medové Hele promlouvá skrz ústa...
Ota Jirák
16 fotografií

Cesta loutkoherce Oty Jiráka k mikrofonu byla díky jeho hlasu jasnou volbou. Nejslavnější je v tomto směru jeho zrození postavičky Hele, kulatější půlky slavného dua ze Studia Kamarád. „Když jsem toho panáka viděl poprvé, tak se mi ta huba takhle roztáhla a začala mluvit jeho hlasem,“ prozradil v rozhovoru pro Týdeník Televize.

Tehdy na začátku osmdesátých let nikoho ani ve snu nenapadlo, že by fenomén Jů a Hele na obrazovkách České televize vydržel přes čtyřicet let – zažil změnu režimu i střídání generací dětí, které si plyšové kamarády zamilovaly.

Osobitý dabing od Alfa až po Hagrida

Pro Otu Jiráka nebyl dabing nikdy jen řemeslným čtením textu z papíru. Jeho přístup byl vždycky tak trochu herecký. „Když dabuju, snažím se přiblížit vizáži postavy,“ vysvětloval na Radiožurnálu svůj recept na úspěch. Právě díky této schopnosti hlasem vystihnout vzhled a povahu postavy se stal vyhledávaným pro role obrů s dobrým srdcem nebo svérázných figurek.

Mezi jeho nejslavnější zářezy patří:

  • Alf: Drzý, ale milovaný mimozemšťan ze stejnojmenného sitcomu.
  • Manny: Mamut z filmové série Doba ledová, kterému propůjčoval hlas čtrnáct let.
  • Rubeus Hagrid: Šafář z Bradavic, kde studoval Harry Potter (v posledních dvou dílech o relikviích smrti)
  • Obelix: Silák, který jako malý spadl do kotle s kouzelným lektvarem.
  • Plukovník Von Strohm: velitele německé armády ve městě Nouvion v seriálu Haló, haló

Na otázku, jakou ze svých postav, které daboval, měl nejraději, odpověděl: „Alf je jasnej. To je velká srdcovka. To byla fakt zábava dělat. Radost. Mně se hrozně líbil tou povahou. Poprvé jsem ho viděl v Německu. U nás jsme Alfa ještě neznali, ale mně se strašně líbila ta jeho postavička. Každej malej Germán ji měl. A tak jsem samozřejmě Alfa dovezl dceři. A za půl roku jsem ho daboval!“

Jak dobře znáte rodinu okolo mimozemšťana Alfa?
Alf

Seriál o mimozemšťanovi Alfovi se poprvé vysílal v Česku v roce 1994.

Proč už dnes u mikrofonu nesedí?

Od roku 2026 namlouvá jeho postavu Hele ve Studiu Kamarád Kryštof Mende a Ota Jirák, který dříve přebíhal mezi dabingem, divadlem a natáčením seriálů jako Ordinace v růžové zahradě nebo Slunečná, dává přednost poklidnému životu. Svou roli sehrály závažné zdravotní komplikace, které herce přiměly zvolnit tempo.

Ota Jirák
Herec Ota Jirák

Ota Jirák u sebe doma

S manželkou si kdysi koupili hostinec, který upravili podle svých představ, a dodnes tam spokojeně žijí. Herec s osobitým hlasem má nyní více času například na malování ve svém domácím ateliéru.

Vstoupit do diskuse

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Nejčtenější

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem

Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo

0 % Premium
Snímek z dokumentu Melania

Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...

Teď maluji nahé ženy, to je také krásné téma. František Skála se cítí forever young

V sérii nazvané Skládaná industrie František Skála úmyslně omezuje vlastní...

Výtvarník, ilustrátor, scénograf, hudebník ale i performer. Renesanční člověk František Skála slaví 7. února významné životní jubileum. Ve svých 70 letech cítí duchem stále mladý a podle svých slov...

Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř

Premium
Ivan Mládek

„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil...

Hagrid, Alf, plukovník z Haló haló. Kam se z dabingu vytratil Ota Jirák

Ota Jirák

Když se řekne Ota Jirák (76), většině z nás naskočí ten hluboký, medově zabarvený bas, který po desetiletí provází naše oblíbené hrdiny. Ať už jde o chlupatého mimozemšťana Alfa, obřího Hagrida nebo...

7. února 2026

KVÍZ: Major Šebek, poručík Troník, Nikola Šuhaj. Jak dobře znáte filmy Miroslava Donutila?

Hostem pořadu Rozstřel je herec Miroslav Donutil.

Major Šebek z Pelíšků, sepisující děckám jídelníček, šišlající poručík Troník z Černých baronů, nadporučík Růžička z Tankového praporu, ale také Nikola Šuhaj, distingovaný právník doktor Ulrich z...

vydáno 7. února 2026

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

6. února 2026  22:21

Devadesát milionů korun pro Vyšehrad Dvje. A tři stovky pro návrat Vorlovy Vejšky

Záběr z filmu Vyšehrad Dvje

Karavan, Otec a Sbormistr mají na sobotním udílení cen české filmové kritiky nejvíce šancí. Ale diváci z bezmála devadesáti loňských novinek volili nejčastěji jadrnou fotbalovou komedii Vyšehrad...

6. února 2026  16:15

Jako Oscar. Pražská galerie Signal Space získala prestižní ocenění Inavation Award

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění...

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění Inavation Awards. To je v kulturních kruzích považováno za ekvivalent amerických Oscarů. Porota Signal Space zařadila mezi...

6. února 2026  14:55

Udělejte si při sportu v hlavě diskotéku, láká trojka Poláková, Adamczyk a Cina

Premium
Ťupíci se složení (zleva): Jan Cina, Bára Poláková, Marek Adamczyk

Ve spolupráci s Českým olympijským výborem natočilo pěvecko-herecké trio Ťupíci ve složení Bára Poláková, Marek Adamczyk a Jan Cina oficiální olympijský song Poď si 2.0, kterým posílají podporu a...

6. února 2026

OBRAZEM: Dědictví, Tankový prapor nebo Pelíšky. Projděte si role Miroslava Donutila

Bolek Polívka a Miroslav Donutil ve filmu Dědictví ve scéně na brněnské České...

Herec Miroslav Donutil, rodák z Třebíče, část svého uměleckého života spjatý s brněnským divadlem Husa na provázku, slaví 7. února 75. narozeniny. Jeho herecký temperament režiséři často využívali ke...

6. února 2026  12:25

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je herec Maxmilián Kocek, představitel vraha Straky v...

Maxmilián Kocek, který v seriálu Metoda Markovič: Straka ztvárnil spartakiádního vraha, přiznává, že reakce diváků na jeho výkon jsou často fyzicky nepříjemné – a právě to považuje za důkaz, že jeho...

6. února 2026

Vy staří bílí muži, vaše jména vidíme u Epsteina, zastal se Billie Eilish její bratr

Billie Eilish a Finneas s Grammy za píseň roku (Los Angeles, 1. února 2026)

Bratr Billie Eilish se zastal zpěvačky před „mocnými bílými muži“, které podle něj rozhněval její proslov na nedělním předávání hudebních cen Grammy. Čerstvá držitelka ocenění za píseň roku...

6. února 2026  8:58

Do Brna se vrací Jazzfest, umělci poprvé zahrají i v historických vodojemech

Mark Turner (JazzFestBrno 2016, 11. 4., Sono Centrum)

JazzFestBrno se vrací do Brna ve znamení oslav čtvrtstoletí své existence. Na 25. ročník si pořadatelé připravili program plný hvězd jazzové i příbuzné hudby. Návštěvníci se tak mohou těšit na jména...

6. února 2026  8:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak jsem ho viděl, hned mi to naskočilo. Jů a Hele se zrodili z náhody a tajemství

JŮ A HELE. Plyšáka Jů mluví Jiří Lábus, plyšáka Hele Ota Jirák.

Psal se rok 1980 a nabídka pro děti v tehdejší televizi vypadala asi tak lákavě jako školní jídelna v pátek odpoledne. Sami zaměstnanci se rozhodli dát víkendovému vysílání injekci energie. A protože...

6. února 2026

Bolest i touha, nebe je rudý. Načeva znovu vydává své přelomové album na vinylu

Zpěvačka Monika Načeva

Po třiceti letech od vydání mají fanoušci Moniky Načevy možnost opatřit si vůbec poprvé na vinylu její přelomové album Nebe je rudý. Ve spolupráci s producentem Janem P. Muchowem a spisovatelem...

5. února 2026  16:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.