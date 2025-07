Máme potenciál pro dobré komedie. Moc režisérů to tu ale neumí, míní Josef Trojan

Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Tvrdost není špatná, pokud je férová,“ říká o režisérce Agnieszce Hollandové, se kterou pracoval už podruhé — po Šarlatánovi nyní na filmu Franz. „To, že dokáže zvýšit hlas a za pět minut vás obejmout… s takovými lidmi prostě chcete pracovat. Je pro mě inspirující, jak je neústupná ve ctění správných hodnot, ale zároveň srdečná a férová. A taky je vždycky o dva kroky napřed. Možná proto, že má zkušenosti ze Západu, z Hollywoodu i z jiných filmových prostředí,“ popisuje.

Jakou roli Josef Trojan ve Franzi ztvárnil? Na základě fyzické podobnosti by se určitě nabízelo říct, že titulní... „Když jsem někomu řekl, že natáčíme Franze, hned se mě ptali, jestli hraju Kafku, ale není to tak. I když svým způsobem ho hraju, takové jeho alter ego,“ vysvětluje.

Režisérka při představení traileru v Hotelu Thermal zmínila, že „přichází doba pohrdání“. Rozvádět dál myšlenku Agniezsky Hollandové Josef Trojan v rozhovoru nechtěl, promluvil však o pohrdání v jiném kontextu. „Možná je potřeba pohrdat jednoznačným zlem, abychom se vůči němu mohli vymezit a pojmenovat ho... Ale obecně pohrdání není emoce, která vám přidá roky do života. Člověk musí být pečlivý ve výběru toho, čím se rozhodne pohrdat.“

Je hrozivé, když člověk nemůže být sám sebou

Druhým filmem, který ve Varech Trojan uvedl, je Nepela. Životopisné drama o krasobruslaři a olympijském šampionovi Ondřeji Nepelovi zachycují rok jeho života. „Ondřej Nepela byl celosvětově úspěšný sportovec, olympijský vítěz, ale v Československu musel skrývat svou orientaci. Žít někde, kde nemůžete být, kým jste, je hrozivé,“ říká Trojan.

Připomíná i to, že politika a režim byly s jeho osudem neoddělitelně spojené, jelikož to v jeho pozici jinak nešlo: „Nemůžete chtít po sportovci, aby se zásadně vymezoval proti režimu, který mu umožnil dělat, co miloval. Hlavní je, že to nebylo vykoupené škodlivostí vůči okolí.“

V rozhovoru přišla řeč také na jeho pověstnou „hypochondrii, která je mimochodem další spojnicí s Franzem Kafkou. „Už je to se mnou lepší, ale když mám nějaký symptom, který nedokážu hned identifikovat, stresové receptory se mi asi rozsvítí rychleji než běžnému smrtelníkovi,“ přiznává.

Zatímco dramatických rolí už Josefa Trojana potkalo před kamerou dost, ty komediální se mu zatím spíše vyhýbají. „Mám rád humor a myslím si, že mi občas jde být vtipný. U nás bohužel není tolik lidí, kteří umí dělat dobrou srandu,“ uvádí. „Přitom máme tolik věcí, se kterými si můžeme hrát a dělat srandu a které vycházejí z české nátury a folklóru, která v sobě skrývá lehkou zkaženost i něco krásného. Máme tu všechno, abychom mohli dělat dobré komedie,“ dodává.

V rozhovoru se dál dozvíte od Josefa Trojana víc o jeho dědečkovi Ladislavu Trojanovi, o tom jak vnímá váhu svého hlasu ve veřejném prostoru, zdali by chtěl zkusit i více autorské projekty a proč ze sociálních sítích používá jen Facebook (ze kterého možná také brzy odejde).

