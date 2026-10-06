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Vzniká film o Pepim Bicanovi. Tvůrci by ho rádi uvedli přímo v Edenu

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  15:22
Legendární fotbalista Pepi Bican nastupuje za tým SK Slavia Praha.

Legendární fotbalista Pepi Bican nastupuje za tým SK Slavia Praha. | foto:  SK Slavia Praha

Josef Bican s Vlastou Kopeckým.
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S PEPIM. Dvě legendy Slavie v družném rozhovoru. Josef Bican (vlevo) s cigárkem...
TYPICKÝ PEPI. Josef Bican (1913–2001) právě střílí jeden z tisíců svých gólů.
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Režisér Jakub Červenka chystá celovečerní film o legendě českého fotbalu Josefu ‚Pepim‘ Bicanovi. Snímek o sešívaném hrdinovi se zaměří nejen na sportovní vavříny a euforii, ale také na silné životní příběhy z doby, kdy i rivalové stáli při sobě. Film vzniká v hrdé spolupráci s fotbalovým klubem SK Slavia Praha, na jehož stadionu by chtěli tvůrci celovečerní snímek i uvést.

Film se zaměří na dobu, kdy Pepi přichází z rodné Vídně do Prahy a obléká typický sešívaný dres Slavie. Zde se v tu chvíli začíná psát výrazná kapitola jeho života, která z něj postupně udělá jednu z největších fotbalových legend.

Režie se ujme Jakub Červenka, jenž má coby tvůrce na kontě zkušenosti s historickými snímky Hovory s TGM a životopisným filmem Šampion o osudu legendárního krasobruslaře Ondreje Nepely. Scénář připravuje společně s Ondřejem Hüblem.

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Tvůrci však Bicanův život nechtějí zpracovat pouze formou sportovního životopisu. Příběh legendárního fotbalisty pro ně znamená především silné lidské drama zasazené do mimořádné doby.

„Pepi Bican nebyl jen fenomenální fotbalista. Byl především mimořádnou osobností s fascinujícím životním příběhem, který daleko přesahuje hranice sportu. Je to příběh člověka, který prožil jedny z nejdramatičtějších období evropských dějin, a přesto si dokázal zachovat charakter, pokoru i smysl pro fair play. Právě proto si myslím, že jeho příběh má co říct i dnešním divákům,“ říká režisér Jakub Červenka.

Příběh velikána fotbalových dějin není přitom jen plný fotbalového nadšení, legendárních zápasů a zaplněných tribun. Na pozadí velkých zápasů a sportovní rivality se během jeho angažmá v letenském a později vršovickém klubu odehrávaly turbulentní události válečné a poválečné doby, které výrazně ovlivňovaly chod tehdejšího Československa.

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Bican proto musí leckdy drsné realitě čelit stejně jako ostatní lidé kolem něj. Tvůrci proto chtějí příběh konstruovat tak, aby ukázal historii z pohledu lidí, kteří ve složité době dokázali stát při sobě, i když se jinak potkávali na opačných stranách hřiště.

Legenda Slavie

Snímek bude vznikat v mezinárodní koprodukci. Směrem tvůrců je natočit film evropského formátu, který by dokázal oslovit nejen české fotbalové fanoušky. Od začátku se na něm s velkou hrdostí podílí také SK Slavia Praha, s níž je Bicanovo jméno spojeno možná nejsilněji.

„Pepi Bican je největší legendou v historii Slavie a jednou z nejvýznamnějších osobností světového fotbalu. Jeho příběh si zaslouží zpracování, které bude odpovídat jeho výjimečnosti. Od prvních jednání jsme byli přesvědčeni, že tento film musí vzniknout. Pokud se podaří naplnit všechny ambice projektu, může vzniknout dílo, které připomene odkaz Pepiho Bicana nejen českým fanouškům, ale také divákům po celém světě. Jsme rádi, že můžeme být součástí projektu už od jeho samotného začátku,“ říká 1. místopředseda představenstva pražské Slavie Martin Říha.

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Projekt je v současnosti ve fázi vývoje, první klapka by podle předběžných plánů mohla padnout ve druhé polovině roku 2028. Premiéra je předběžně plánována na rok 2030. Legendární fotbalista by se navíc mohl díky filmu vrátit zpět do domácího Edenu. Tvůrci se netají tím, že by slavnostní uvedení chtěli uskutečnit přímo na vršovickém stadionu.

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