  20:35
Ve věku 96 let zemřel herec Josef Kubíček. Úmrtí umělce, který se proslavil v detektivním seriálu Třicet případů majora Zemana, oznámila jeho dcera Dominika Fornerová.
Přestože filmografie herce Josefa Kubíčka čítá desítky titulů, do paměti diváků se nesmazatelně zapsal především rolí mladého Brůny v epizodě Studna ze seriálu Třicet případů majora Zemana. Právě díky této postavě ho lidé poznávali po celý život. Objevil se ale i v pohádce Lotrando a Zubejda nebo v seriálu Bylo nás pět.

Otec a syn Brůnovi z majora Zemana se potkávali na jevišti v Jihlavě

O úmrtí herce informovala jeho dcera Dominika Fornerová prostřednictvím Nadačního fondu Jiřího Menzela. „Odchod Josefa Kubíčka nás velmi mrzí, zároveň jsme ale rádi, že naše pomoc mohla být alespoň trochu užitečná,“ uvedli zástupci fondu v pondělí na Instagramu.

Kubíček začal svou hereckou kariéru v Jihlavě. Pracoval také v rozhlase, často natáčel na Barrandově a patnáct let působil v Kabaretu U Fleků.

Loučení je součástí našeho života.

Dnes jsme se o tom znovu přesvědčili. Do Nadačního fondu Jiřího Menzela zavolala paní Dominika Fornerová, dcera herce Josefa Kubíčka, aby nám sdělila smutnou zprávu, že její tatínek ve věku 96 let zemřel. Jménem celé rodiny poděkovala paní Olze Menzelové i Nadačnímu fondu Jiřího Menzela za finanční podporu, kterou jsme mu v posledním roce jeho života poskytovali. Byla to pro ně velká pomoc.

Odchod Josefa Kubíčka nás velmi mrzí, zároveň jsme ale rádi, že naše pomoc mohla být alespoň trochu užitečná. Budeme na něj s úctou vzpomínat a dovolíme si krátce připomenout jeho bohatou uměleckou dráhu.

Hereckou kariéru začínal v Jihlavě v Horáckém divadle. Později sice získal nabídku od Jana Wericha do divadla ABC, ale než se stihl přestěhovat zpět do rodné Prahy, nebylo již možné ji realizovat. Věnoval se práci v rozhlase, často natáčel na Barrandově a patnáct let působil v Kabaretu u Fleků.

Filmografie Josefa Kubíčka je velmi rozsáhlá, přesto je nejčastěji připomínána jeho role Brůny v epizodě Studna ze seriálu Třicet případů majora Zemana. Diváci jej mohou znát také z často reprízovaných filmů O zakleté princezně či Princ Bajaja. Z dalších titulů jmenujme například Lotrando a Zubejda, Bylo nás pět, Létající Čestmír nebo Vlak dětství a naděje.

Čest jeho památce.

