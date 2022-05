Rozloučení s Josefem Abrhámem hostí spořilovský kostel až 6. června

Informaci přinesl web CNN Prima News . Přesný čas je prý zatím v jednání. Budova se koncem loňského června stala místem posledního rozloučení s Abrhámovou manželkou, herečkou Libuší Šafránkovou.

Ta spořilovský kostel přes třicet let navštěvovala a nechala zde pokřtít i svá vnoučata.

„Ta historie je propojená s osobními vazbami. Začalo to páterem Řehořem Vojtěchem Marečkem, který působil na farnosti sv. Anežky na Spořilově přes čtyřicet let. Paní Šafránková ho ale poznala už jako dítě ve Šlapanicích u Brna, kam chodila s tatínkem do kostela a on tam působil jako varhaník. V rodině mu říkali Anděl, pro ducha, jaký z něho vyzařoval. Poté, co se přestěhovala na Spořilov zjistila, že je tady Anděl farářem. Až tehdy se dozvěděla celý jeho životní příběh a spřátelili se. Chodila za ním i na místní faru. Postupně křtil její vnoučata i některé dospělé přátele,“ osvětlil loni hereččin vztah k místu pro iDNES.cz kněz české provincie bratří františkánů Petr Regalát Beneš.

Kostel byl tehdy ve smuteční den pro veřejnost otevřen od 10:00 do 14:00. Smuteční mše pak začala v 16:00 pouze v kruhu rodiny a přátel, zájemci ji mohli sledovat na velkoplošných obrazovkách před kostelem. Jaký bude harmonogram rozloučení s Josefem Abrhámem, zatím známo není.

Populární filmový i divadelní herec zemřel v pondělí 16. června ve věku 82 let, svou manželku přežil o necelý rok.