Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

„S hlubokým zármutkem jménem rodiny oznamujeme, že nás 24. 11. 2025 navždy opustila významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová,“ uvedla Herecká asociace.
Mnoho diváků si herečku s nezvyklým severským jménem dodnes pamatuje především z pohádky Zlatovláska, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Ve filmu však účinkovala už od svých 14 let, kdy si ji režisér Karel Kachyňa vybral pro hlavní roli ve filmu Trápení (1961), tedy do lyrického příběhu o osamocené dívce, která se spřátelí s divokým koněm.
Kachyňův šestý smysl pro nadějné talenty nezklamal a mladičká Jorga se rázem stala hvězdou, protože se své úlohy zhostila s mimořádným citem. A na základě této role jí nabídli ve vinohradském divadle záskok za těhotnou členku souboru v Millerově Honu na čarodějnice. Následně působila v pražském Realistickém divadle (dnešní Švandovo divadlo) a v Divadle Na zábradlí.
Vedle Zlatovlásky se dále objevila v další pohádce Honza málem králem, případně filmech Utrpení mladého Boháčka nebo Dva muži hlásí příchod. Podle ČTK Kotrbová ve filmových a televizních rolích vynikala jako „prototyp současných, emancipovaných, často sobeckých a arogantních dívek a mladých žen, atraktivních, žádoucích, ale často nevěrných a povrchních“.
V 80. letech se pomalu od filmu odkláněla, více se realizovala na jevišti a renomé získala také jako skvělá dabérka. Takto zaujala třeba jako fotografka Helena z trilogie o Fantomasovi a především propůjčila hlas majorce Margaret „Šťabajzně“ Houlihanové v seriálu M.A.S.H.
„Její hlas provázel generace diváků. Po právu v roce 2021 získala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu,“ upozornila na tuto kapitolu hereččiny kariéry Herecká asociace. V 90. letech se Kotrbová objevila ještě v komedii Zdeňka Tyce UŽ. Její poslední prací před kamerou byla menší role v televizní krimi Smrt pedofila v roce 2003.