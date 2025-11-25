Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major Houlihanová v seriálu M.A.S.H. Herečce bylo 78 let. Zprávu přinesla Herecká asociace.
Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973) | foto: © Česká televize / Vladimír Souček

Petr Štěpánek a Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)
Petr Štěpánek a Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)
Jiří Ornest a Jorga Kotrbová v představení Ztížená možnost soustředění (1998)
Jorga Kotrbová a Josef Vinklář ve filmu V podstatě jsme normální (1981)
„S hlubokým zármutkem jménem rodiny oznamujeme, že nás 24. 11. 2025 navždy opustila významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová,“ uvedla Herecká asociace.

Mnoho diváků si herečku s nezvyklým severským jménem dodnes pamatuje především z pohádky Zlatovláska, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Ve filmu však účinkovala už od svých 14 let, kdy si ji režisér Karel Kachyňa vybral pro hlavní roli ve filmu Trápení (1961), tedy do lyrického příběhu o osamocené dívce, která se spřátelí s divokým koněm.

Kachyňův šestý smysl pro nadějné talenty nezklamal a mladičká Jorga se rázem stala hvězdou, protože se své úlohy zhostila s mimořádným citem. A na základě této role jí nabídli ve vinohradském divadle záskok za těhotnou členku souboru v Millerově Honu na čarodějnice. Následně působila v pražském Realistickém divadle (dnešní Švandovo divadlo) a v Divadle Na zábradlí.

Vedle Zlatovlásky se dále objevila v další pohádce Honza málem králem, případně filmech Utrpení mladého Boháčka nebo Dva muži hlásí příchod. Podle ČTK Kotrbová ve filmových a televizních rolích vynikala jako „prototyp současných, emancipovaných, často sobeckých a arogantních dívek a mladých žen, atraktivních, žádoucích, ale často nevěrných a povrchních“.

V 80. letech se pomalu od filmu odkláněla, více se realizovala na jevišti a renomé získala také jako skvělá dabérka. Takto zaujala třeba jako fotografka Helena z trilogie o Fantomasovi a především propůjčila hlas majorce Margaret „Šťabajzně“ Houlihanové v seriálu M.A.S.H.

„Její hlas provázel generace diváků. Po právu v roce 2021 získala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu,“ upozornila na tuto kapitolu hereččiny kariéry Herecká asociace. V 90. letech se Kotrbová objevila ještě v komedii Zdeňka Tyce UŽ. Její poslední prací před kamerou byla menší role v televizní krimi Smrt pedofila v roce 2003.

25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  9:50

