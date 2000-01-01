náhledy
Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho dalších nezapomenutelných úloh během čtyřicet let trvající kariéry. Na snímku ji například můžete vidět s Jaromírem Hanzlíkem v intimní scéně normalizačního pokusu o komedii Dva muži hlásí příchod.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Ve zmíněné Zlatovlásce z roku 1973 si zahrála po boku Petra Štěpánka, který ztvárnil Jiříka, jež rozumí zvířecí řeči.
Autor: © Česká televize / Vladimír Souček
Zlatovláska Jiříka upřímně milovala, ale na ni si brousil zuby postarší král v podání Jiřího Holého.
Autor: Filmové studio Barrandov
Další dodnes hojně reprízovanou pohádkovou klasikou, v níž Jorga Kotrbová hrála princeznu, je Honza málem králem. Na snímku po boku královského tatíčka Františka Filipovského.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Jorga Kotrbová proslula i v dabingu. Nezapomenutelně namluvila například major Houlihanovou v seriálu M.A.S.H. Na fotografii je naše herečka po boku její představitelky Loretty Switové.
Autor: Thomová Judita, ČTK
Ve stejném roce jako Zlatovláska měl televizní premiéru i přepis Shakespearovy hry Sen noci svatojánské. Jorga Kotrbová si zde zahrála mimo jiné s Václavem Postráneckým.
Autor: © Česká televize / Přiba Mrázová
Jednou z prvních televizních rolí mladičké Jorgy Kotrbové byl krátkometrážní snímek Smutný půvab.
Autor: © Česká televize
Společně s Josefem Vinklářem v komedii V podstatě jsme normální z roku 1981, volném pokračování filmu Pátek není svátek.
Autor: © Filmové studio Barrandov / Zdeněk Dukát
Díky uhrančivému pohledu a zajímavě stavěné tváři byla Jorga Kotrbová často obsazována do historických snímků. Televizní film Králova žena byl inspirován knihou Jacka Londona.
Autor: © Česká televize / Přiba Mrázová
V dodnes oblíbené komedii Utrpení mladého Boháčka si Jorga Kotrbová zahrála s neodolatelným hereckým samorostem Pavlem Landovským.
Autor: © Filmové studio Barrandov / Vladimír Souček
S hereckým kolegou Rudolfem Jelínkem v televizní adaptaci hry Vítězslava Nezvala Schovávaná na schodech.
Autor: © Česká televize / Vlasta Gronská
I komedie Pan Kobkán vdává dceru z roku 1977 vznikla na základě literární předlohy. Námětem byla jednak povídka Jaroslava Haška, jednak divadelní hra E. F. Buriana.
Autor: © Česká televize / Vlasta Gronská
Filmový manželský pár Jorga Kotrbová a Petr Kostka v komedii Pátek není svátek z roku 1979.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Ve filmu z vojenského prostředí Půlnoční kolona byl hereckým partnerem Jorgy Kotrbové Ladislav Potměšil. Snímek natočil režisér Ivo Novák.
Autor: © Alena Červená