OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

  10:41
Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho dalších nezapomenutelných úloh během čtyřicet let trvající kariéry. Na úvodním snímku ji například můžete vidět s Jaromírem Hanzlíkem v intimní scéně normalizačního pokusu o komedii Dva muži hlásí příchod.
Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975) Petr Štěpánek a Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973) Jorga Kotrbová a Jiří Holý v pohádce Zlatovláska (1973) František Filipovský a Jorga Kotrbová v pohádce Honza málem králem (1977) Jorga Kotrbová a Loretta Switová v Praze (18. září 1996) Jorga Kotrbová a Václav Postránecký ve filmu Sen noci svatojánské (1973) Jorga Kotrbová ve filmu Smutný půvab (1963) Jorga Kotrbová a Josef Vinklář ve filmu V podstatě jsme normální (1981) Jorga Kotrbová ve filmu Králova žena (1978) Jorga Kotrbová a Pavel Landovský ve filmu Utrpení mladého Boháčka (1969) Rudolf Jelínek a Jorga Kotrbová ve filmu Schovávaná na schodech (1972) Jorga Kotrbová ve filmu Pan Kobkán vdává dceru (1977)

Má to snad být Trump? Tvůrci Zootropolisu 2 reagují na podobu koňského starosty

Režiséři filmu Zootropolis: Město zvířat 2 Jared Bush a Byron Howard (2025)

Stal se jedním z mála animovaných filmů v historii, který celosvětově utržil víc než miliardu dolarů. Získal Oscara i Zlatý glóbus a jména svých tvůrců Jareda Bushe a Byrona Howarda jednou provždy...

RECENZE: Zaprášená Arabella? Ne, tato režie v Metropolitní opeře slouží dramatu

Rachel Willis-Sorensenová jako Arabella v inscenaci Straussovy opery Arabella v...

Dalším představením, které odvysílala newyorská Metropolitní opera do světových kin, byla Arabella, o něco méně známé dílo Richarda Strausse. V dobově věrné inscenaci Otty Schenka hraje doslova každý...

Zataženo, místy Vánoce. Prima slibuje Sám doma a pohádky, na silvestra Bohdalovou

Z filmu Sám doma

Pretty Woman, Sám doma, Hrátky s čertem či Princ a Večernice; to jsou snímky, které o Vánocích nasadí televize Prima. Pohádkový maraton však odstartuje už během adventu, k silvestrovskému vydání...

RECENZE: Jak si vypůjčit velrybí stoličku. Ve filmu Na horách baví jen funící Krejčíková

Aneta Krejčíková a Igor Orozovič ve filmu Na horách

Island, Thajsko, Bali a teď Nepál; režisér Rudolf Havlík pojímá filmařinu jako cestovní kancelář. Byť v novince Na horách se z velehor přesune do Krkonoš, kde postavy z Horské služby vybaví motivy...

OBRAZEM: V českém znění Jorga Kotrbová. Kdo vedle Šťabajzny mluvil jejím hlasem?

Loretta Switová jako major Houlihanová v prvním díle kultovního seriálu M.A.S.H.

Díky výrazné barvě hlasu a skvěle rytmizované dikci byla Jorga Kotrbová vyhledávanou dabérkou. Nejslavnější rolí, kterou do češtiny namluvila, byla jednoznačně nezapomenutelná major Houlihanová v...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Umřu jako zloduch. Ten nejkrásnější, co na světě byl, svěřil se Udo Kier režiséru Fílovi

Snímek fotografa Tomkiho Němce z natáčení filmu Lea. Zleva kameraman Vladimír...

Na zesnulou legendu hororových filmů Uda Kiera zavzpomínal pro iDNES.cz režisér, scenárista a spisovatel Ivan Fíla. S evropskou filmovou hvězdou, která prorazila i v Hollywoodu, se český tvůrce...

Život pro salám a slevy. Všímám si, jak lidé rezignují a nechápu to, přemýšlí Muchow

Hudebník, skladatel a producent Jan P. Muchow

Po devatenácti letech se s novým singlem Moon Sun Anything vrací na scénu kapela The Ecstasy Of St. Theresa. Skladatele, producenta a tvůrčího ducha kapely Jana P. Muchowa a zpěvačku Kateřinu...

Zlatý prciny? Nikdo si nevšiml, že to říkám já, vzpomíná Šebestová na slavnou hlášku

Magdalena Šebestová. Má za sebou malé, ovšem výrazné role. Třeba ve...

Má za sebou malé, ovšem výrazné role. Třeba ve filmu Vesničko má středisková. Taky učila angličtinu prezidenta Václava Havla. Až neobvykle mnoho pracovních a životních lanek Magdaleně Šebestové do...

Zemřela legenda reggae Jimmy Cliff. Jeho protestsong získal chválu od Dylana

Jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff

Ve věku 81 let zemřel jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff. Podlehl zápalu plic. Zpěvák se proslavil zejména na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století hity jako jsou Wonderful World,...

