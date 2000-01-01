náhledy
Díky výrazné barvě hlasu a skvěle rytmizované dikci byla Jorga Kotrbová vyhledávanou dabérkou. Nejslavnější rolí, kterou do češtiny namluvila, byla jednoznačně nezapomenutelná major Houlihanová v podání Loretty Switové v legendárním seriálu M.A.S.H. Kotrbová ale propůjčila svůj hlas i mnoha dalším slavným dámám a jejich rolím.
Jejím hlasem v českém znění mluvila například Mylène Demongeotová ve filmové sérii Fantomas.
Ve všech třech filmech hrála Demongeotová reportérku Helenu, přítelkyni novináře Fandora.
Jorga Kotrbová propůjčila v seriálu Cirkus Humberto hlas německé herečce Kathy Kriegelové, představitelce Heleny Berwitzové.
Český dabing seriálu M.A.S.H. se mimořádně povedl i díky Jorze Kotrbové a „její“ již zmíněné Šťabajzně Houlihanové. Majora Franka Burnse mimochodem rovněž výtečně namluvil Václav Knop.
Ve feministické road movie Thelma a Louise nadabovala Jorga Kotrbová postavu Louise Sawyerové v podání Susan Sarandonové.
Autor: © Metro-Goldwyn-Mayer
Ve filmu Holokaust z roku 1992 nadabovala Jorga Kotrbová herečku Meryl Streepovou.
Rodina Palmerova ze seriálového fenoménu Městečko Twin Peaks. Vlevo herečka Grace Zabriskie, představitelka Sarah Palmerové. V českém znění ji nadabovala Jorga Kotrbová.
Autor: Facebook / Twin Peaks
Skrze dabingové studio se Jorga Kotrbová „setkala“ i s italskou hvězdou Claudií Cardinalovou. Propůjčila jí svůj hlas v dramatu Železný šéf.
Mezi hereččiny dabingové role patří i francouzská komedie Hořčice mi stoupá do nosu, kde dabovala Jane Birkinovou.
A ještě jednou spojení Susan Sarandonová a Jorga Kotrbová - tentokrát ve filmu Hlad, v němž jednu z hlavních rolí ztvárnil zpěvák David Bowie.
Ve filmu Návrat domů režiséra Hala Ashbyho hrála hlavní roli Jane Fonda. I ji do češtiny nadabovala Jorga Kotrbová.
Slovenská herečka Zuzana Kocúriková (na snímku s Václavem Voskou a Janou Brejchovou) v hororové pohádce Panna a netvor hovoří také hlasem Jorgy Kotrbové.
Jorga Kotrbová zvládala nadabovat adekvátně různé herecké typy. Ve filmu Bogus si poradila s temperamentní Whoopi Goldbergovou.
V nezávislém dramatu Sex, lži a video zase herecky spíše uměřenou Andie MacDowellovou.
