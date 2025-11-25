|
OBRAZEM: V českém znění Jorga Kotrbová. Kdo vedle Šťabajzny mluvil jejím hlasem?
Klíčová slova: Hana Třeštíková, Polabí, Hell’s Kitchen, Ano, šéfe!
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...
„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta
Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...
KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?
Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...
OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové
Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...
GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje
Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...
Vrátil Brouky na výsluní. Slavný seriál The Beatles Anthology přichází s novým dílem
Streamovací platforma Disney+ začne od středy uvádět zrestaurovaný seriál z projektu The Beatles Anthology, včetně nového devátého dílu. Píše o tom agentura Reuters, podle níž rozšířená antologie...
Má to snad být Trump? Tvůrci Zootropolisu 2 reagují na podobu koňského starosty
Stal se jedním z mála animovaných filmů v historii, který celosvětově utržil víc než miliardu dolarů. Získal Oscara i Zlatý glóbus a jména svých tvůrců Jareda Bushe a Byrona Howarda jednou provždy...
RECENZE: Zaprášená Arabella? Ne, tato režie v Metropolitní opeře slouží dramatu
Dalším představením, které odvysílala newyorská Metropolitní opera do světových kin, byla Arabella, o něco méně známé dílo Richarda Strausse. V dobově věrné inscenaci Otty Schenka hraje doslova každý...
Zataženo, místy Vánoce. Prima slibuje Sám doma a pohádky, na silvestra Bohdalovou
Pretty Woman, Sám doma, Hrátky s čertem či Princ a Večernice; to jsou snímky, které o Vánocích nasadí televize Prima. Pohádkový maraton však odstartuje už během adventu, k silvestrovskému vydání...
RECENZE: Jak si vypůjčit velrybí stoličku. Ve filmu Na horách baví jen funící Krejčíková
Island, Thajsko, Bali a teď Nepál; režisér Rudolf Havlík pojímá filmařinu jako cestovní kancelář. Byť v novince Na horách se z velehor přesune do Krkonoš, kde postavy z Horské služby vybaví motivy...
OBRAZEM: V českém znění Jorga Kotrbová. Kdo vedle Šťabajzny mluvil jejím hlasem?
Díky výrazné barvě hlasu a skvěle rytmizované dikci byla Jorga Kotrbová vyhledávanou dabérkou. Nejslavnější rolí, kterou do češtiny namluvila, byla jednoznačně nezapomenutelná major Houlihanová v...
Umřu jako zloduch. Ten nejkrásnější, co na světě byl, svěřil se Udo Kier režiséru Fílovi
Na zesnulou legendu hororových filmů Uda Kiera zavzpomínal pro iDNES.cz režisér, scenárista a spisovatel Ivan Fíla. S evropskou filmovou hvězdou, která prorazila i v Hollywoodu, se český tvůrce...
Život pro salám a slevy. Všímám si, jak lidé rezignují a nechápu to, přemýšlí Muchow
Po devatenácti letech se s novým singlem Moon Sun Anything vrací na scénu kapela The Ecstasy Of St. Theresa. Skladatele, producenta a tvůrčího ducha kapely Jana P. Muchowa a zpěvačku Kateřinu...
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Zlatý prciny? Nikdo si nevšiml, že to říkám já, vzpomíná Šebestová na slavnou hlášku
Má za sebou malé, ovšem výrazné role. Třeba ve filmu Vesničko má středisková. Taky učila angličtinu prezidenta Václava Havla. Až neobvykle mnoho pracovních a životních lanek Magdaleně Šebestové do...
Zemřela legenda reggae Jimmy Cliff. Jeho protestsong získal chválu od Dylana
Ve věku 81 let zemřel jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff. Podlehl zápalu plic. Zpěvák se proslavil zejména na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století hity jako jsou Wonderful World,...