Pirátka z Karibiku? Pokud by se Johnny Depp vrátil, pak jen ve vedlejší roli

Vody okolo šestého dílů Pirátů z Karibiku rozvířil filmový novinář Daniel Richtman. Jak s odvoláním na jeho placený blog na platformě Patreon píše server FandomWire, probíhají diskuse mezi studiem Disney a Johnnym Deppem, představitelem Jacka Sparrowa a tedy hlavní postavou předchozích dílů. To by bylo v rozporu s Deppovym veřejným vyhlášením, že s Disney už nikdy točit nebude. Taková byla byla jeho reakce na to, že studio s ním ukončilo spolupráci okamžitě potom, co ho exmanželka Amber Heardová obvinila z domácího násilí.

Podle Richmana, který se odvolává na nejmenovaný zdroj ve vedení Disney, se však nejedná o Deppově angažmá do hlavní role Jacka Sparrowa. Má jít o zatím neupřesněnou vedlejší roli; studio totiž údajně chce celé pirátstvo výrazně omladit. Navíc, hlavní roli má podle všeho dostat žena: podle dřívějších spekulací to měla být Margot Robbie (hvězda filmu Barbie), podle aktuálních spekulací má jít o černošku Ayo Edebiri (hrála v seriálu Medvěd).

Postava hlavní pirátky se má jmenovat Anne a má být odvozena od historické postavy, pirátky Anne Bonnyové. Ta je jednou z postav amerického seriálu Pod černou vlajkou, kde ji hraje Clara Pagetová.