Měli to zarazit hned! Johnny Depp se vrací na scénu coby fotograf zkázy

Zahraniční kritici se shodují, že je to právě (a podle mnohých dokonce jedině) Depp, kdo tradičně pojatému oslavnému životopisu vtiskuje svým výkonem osobitost.

Jeho Smith se nachází dávno za zenitem, samotářský mrzout už jen přežívá z odlesků bývalé slávy a z alkoholu, takže reportáž z japonského rybářského města Minamata zamořeného rtutí bere pouze jako běžný úkol od šéfa. Na místě však postupně znovu nalezne společenský smysl své profese a dokáže, že jeho fotografie zjednají spravedlnost.

Skutečný William Eugene Smith se za druhé světové války s fotoaparátem v ruce účastnil bojů v Atlantiku a hlavně v Pacifiku, kde byl na jaře roku 1945 vážně zraněn. Poté pracoval pro časopis Life a pro agenturu Magnum Photos.

V letech 1971–1973 se svou druhou ženou, již ve filmu představuje francouzsko-japonská herečka Minami, žil v Minamatě, kde obyvatelé včetně dětí trpěli otravou rtutí, vypouštěnou do moře chemickou továrnou Chisso Corporation.

Pořídili tu výmluvné fotografie, které po zveřejnění ve světovém tisku vyvolaly takové pozdvižení, že továrna nakonec musela vyplatit obětem odškodné a znečišťování životního prostředí zastavit.

„Minamata vypráví především příběh týkající se lidskosti. Klade otázku, jak moc s trpícími dokážete soucítit, následovanou vzápětí dalším dotazem, tedy jestli s nimi soucítíte dost natolik, abyste se aktivně zapojili,“ popsal Depp projekt, na jehož produkci se sám podílel.

„Protože to, co se dělo po desetiletí v Minamatě, se mělo a mohlo dávno zastavit. Prostě to měli zarazit hned v zárodku. Ale nestalo se,“ shrnuje Depp zásluhy svého hrdiny, který pak působil jako pedagog a zemřel krátce před svými šedesátými narozeninami.

Zlí jazykové trousí, že si Depp rolí vykupitelského fotografa zkázy vylepšuje pošramocenou pověst, jenže to nesedí. Jednak projekt Minamata, který se točil kromě Japonska i v Srbsku, byl hotový již v době před pandemií koronaviru, jednak se herec záporným postavám nevyhýbá; naopak.

Jeho nejnovější kreace, francouzský král Ludvík XV., kterého ztvárnil ve filmu o panovníkově dvorní milence Jeanne du Barry, se dá nazvat osobností přinejmenším kontroverzní. Spíše se zdá, že se Depp po sérii nezávazně zábavných figurek typu Pirátů z Karibiku začíná obracet k reálným hrdinům, a to i jako tvůrce.

Pětadvacet let po svém režijním debutu, moderním westernu Bojovník, kde si po boku Marlona Branda zahrál potomka indiánů, se herec znovu vrací za kameru.

S kolegou Alem Pacinem produkuje dílo Modigliani, životopis umělce Amedea Modiglianiho. Tedy proslulého malíře a sochaře, ale také sebedestruktivního bohéma se slabostí pro drogy, alkohol a ženy. Kdo by ho tak asi mohl hrát?