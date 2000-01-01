náhledy
Ponuré ulice viktoriánského Londýna, duchové minulosti a Johnny Depp, kterého by na první pohled poznal málokdo. V nové adaptaci Dickensovy Vánoční koledy se herec promění ve zjizveného a zestárlého Ebenezera Scrooge. Snímek se chystá již brzy do kin. Není to ale zdaleka poprvé, kdy se Depp kvůli roli změnil k nepoznání. Připomeňte si jeho nejvýraznější filmové podoby a zajímavosti, které se s nimi pojí.
Autor: Profimedia.cz
Johnny Depp jako Kloboučník ve filmu Alenka v říši divů (2010) má nápadně rudé vlasy, barevné nehty a ztřeštěné chování. Tyto vizuální rysy odkazují na skutečné zdravotní problémy kloboučníků v 19. století, kteří při výrobě plstěných klobouků pracovali s roztoky obsahujícími rtuť.
Autor: Profimedia.cz
Její výpary způsobovaly třes, poruchy řeči, podrážděnost a další neurologické potíže. Odtud pochází i rčení „mad as a hatter“ („šílený jako kloboučník“). Depp podtrhl nepředvídatelnou povahu postavy také způsobem řeči. V rozrušených chvílích například přechází do výrazného skotského přízvuku.
Autor: Profimedia.cz
Johnny Depp jako Gellert Grindelwald ve filmu Fantastická zvířata (2018). Tuto roli černokněžníka musel bohužel opustit poté, co prohrál soudní spor s bývalou manželkou Amber Heardovou kvůli údajnému domácímu násilí. K odchodu ho vyzvalo studio Warner Bros.
Autor: Profimedia.cz
Johnny Depp se i proto až po osmi letech vrací do velké hollywoodské produkce. V nové adaptaci Dickensovy Vánoční koledy ztvární zestárlého a mrzutého Ebenezera Scrooge. Česká premiéra snímku je naplánována na 12. listopadu.
Autor: Profimedia.cz
Snímek v režii hororového tvůrce Ti Westa nabízí výrazně temnější a gotičtější pojetí známého vánočního příběhu. Johnny Depp se pod vrstvou protetických masek a šedivých vlasů proměnil k nepoznání. Děj se zaměřuje na dosud neznámou minulost známého mrzouta Scrooga, což vystihuje i oficiální slogan filmu: „Jméno, které znáte. Příběh, který neznáte.“
Autor: Profimedia.cz
Ve filmu Before Night Falls (2000) se objevil v roli ženské postavy Bon Bon. Přál si, aby působila extravagantně a svým vzhledem připomínala italskou herečku Sophii Lorenovou.
Autor: Profimedia.cz
Ve stejném snímku si Depp střihl ještě jednu, zcela odlišnou roli – chladného a maskulinního vězeňského důstojníka Victora. Maskéři ho dokázali proměnit tak dokonale, že část diváků v kinech vůbec nepostřehla, že obě postavy hraje stejný herec.
Autor: Profimedia.cz
Role ve filmu Sweeney Todd (2007) byla stylizovaná tak, aby připomínala ikonické postavy z hororů z dob německého expresionismu. Charakteristický bílý pruh ve vlasech měl symbolizovat šok, trauma a obrovský stres, které jeho postava prožila v minulosti, když přišla o rodinu.
Autor: Profimedia.cz
Ve filmu Black Mass (2015) se Johnny Depp proměnil v bostonského gangstera Jamese Bulgera, spojovaného s vraždami a obchodem s drogami. Před natáčením chtěl skutečného Bulgera navštívit ve vězení, ten však jeho žádost odmítl. K Deppově výrazné proměně přispěly obličejové protézy, ustupující vlasová linie a modré kontaktní čočky.
Autor: Profimedia.cz
Když ho gangster odmítl přijmout, setkal se Depp s jeho obhájcem J. W. Carneym, který mu detailně popsal Bulgerovo chování, gesta i hlas. Mimo vizuálních protéz a čoček navíc maskéři vytvořili i falešné zuby s tmavými skvrnami, aby věrně napodobili zanedbaný chrup zarytého kuřáka.
Autor: Profimedia.cz
První spolupráce s režisérem Timem Burtonem přišla ve filmu Střihoruký Edward (1990). Na téměř nemluvnou roli se připravoval sledováním němých snímků Charlieho Chaplina a jeho schopnosti vyjadřovat emoce mimikou a gesty. Edwardův těžký kožený kostým bylo v horkém počasí tak náročné nosit, že Depp během natáčení omdlel.
Autor: Profimedia.cz
Výstřední Willy Wonka z Karlíka a továrny na čokoládu (2005) působí, jako by po letech v izolaci ztratil přehled o okolním světě. Tomu odpovídá i jeho bledá pleť a nemoderní vzhled. Při vytváření hlasu se Johnny Depp inspiroval moderátory dětských pořadů, které sledoval jako dítě. Fascinoval ho jejich nepřirozený způsob řeči.
Autor: Profimedia.cz
Nesmíme zapomenout ani na nejslavnější Deppovu roli, kapitána Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku (2006). Při vytváření postavy se tvůrci inspirovali mimo jiné kytaristou Keithem Richardsem z Rolling Stones, který si později zahrál Jackova otce, kapitána Teaguea.
Autor: Profimedia.cz
Ztvárnit upíra Barnabase Collinse ve filmu Temné stíny (2012) byl pro Johnnyho Deppa splněný sen. Původní seriál miloval od dětství a byl to právě on, kdo k natočení filmu přivedl režiséra Tima Burtona. Šlo o jejich osmou celovečerní spolupráci.
Autor: Profimedia.cz
Proměna v upíra Barnabase vyžadovala dlouhé hodiny v maskérně. Johnny Depp dostal tmavé kontaktní čočky a na prstech nosil speciální protézy, které dodávaly jeho pohybům nepřirozenou eleganci.
Autor: Profimedia.cz
Při propagaci filmu Osamělý jezdec (2013) Johnny Depp v rozhovorech tvrdil, že má v sobě po prababičce indiánskou krev. V roli komančského válečníka Tonta zaujal netradiční maskou. Barva na obličeji schválně praskala, aby vypadala jako vysušená hlína, a vycpaný krkavec na hlavě symbolizoval jeho osobního duchovního průvodce.
Autor: Profimedia.cz
V thrilleru Day Drinker se Johnny Depp představí jako tajemný host na jachtě. Snímek, kde si znovu zahrál po boku Penélope Cruzové, zamíří do kin v březnu 2027.
Autor: Profimedia.cz