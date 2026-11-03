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Tipy z televizního programu
Recenze: Králova zahradnice 55 %, Motorkáři 60 %, Všichni svatí mafie 50 %, Všechny cesty vedou do hrobu 40 %, Notre-Dame v plamenech 75 %, Matrix Reloaded 60 %, Gran Torino 80 %, Zběsilá láska 60 %
Britský herec Callum Turner se rýsuje jako nový Bond. Podpořil ho i Pierce Brosnan
Callum Turner se stále výrazněji rýsuje jako nový James Bond. Britský herec absolvoval kamerové zkoušky a spekulace nyní přiživila také informace, že si uvolňuje prostor pro další pracovní závazky....
Johnny Depp k nepoznání. Projděte si příběhy jeho nejextrémnějších proměn
Ponuré ulice viktoriánského Londýna, duchové minulosti a Johnny Depp, kterého by na první pohled poznal málokdo. V nové adaptaci Dickensovy Vánoční koledy se herec promění ve zjizveného a zestárlého...
Legendární kapitán Star Treku zemřel. Herci Patricku Stewartovi bylo 86 let
Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart. Ztvárnil jednu z klíčových rolí kapitána Jeana-Luca Picarda v legendárním sci-fi seriálu Star Trek. Proslavila ho také série X-Men.
Zemřela herečka Elke Sommer, proslula filmy s Clouseauem a Vinnetouem
Ve věku 85 let zemřela herečka Elke Sommer. Proslula především jako půvabná Maria Gambrelli z komedie Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě, kde tvořila pár s Peterem Sellersem. Hrála...
V novém Dědictví ztvární Bohuše Miloslav König. Sucho a buranství souvisí, říká o roli
Jsem osobně hodně zvědavý, co se stane, přemýšlí herec Miloslav König o blížícím se konci veleúspěšné éry Divadla Na zábradlí. Nyní se zde objeví v roli Bohuše v adaptaci slavného Dědictví od Věry...
KVÍZ: Další foglarovka je tu. Soutěžte v kvízu o knihu Tábor smůly
Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Od 26. října je ke koupi kniha Tábor smůly, kterou můžete vyhrát v...
Prague Music Week ocenil festivaly Rock for People a Colours of Ostrava
Program prvního dne čtvrtého ročníku konference Prague Music Week na Výstavišti Praha uzavřelo slavnostní předávání cen za výjimečné počiny v českém hudebním průmyslu v roce 2026. Oceněny byly...
Že vypadám jako knedlík? Na filmové role jsem si počkal, říká Michal Isteník
Dvakrát ho nevzali na pražskou DAMU, a tak se přihlásil na brněnskou JAMU. Tam jeho talent konečně rozpoznali. „I kdybych je nepřesvědčil, že na to mám, stejně bych asi u divadla zůstal. Jakmile jsem...
Britský herec Callum Turner se rýsuje jako nový Bond. Podpořil ho i Pierce Brosnan
Callum Turner se stále výrazněji rýsuje jako nový James Bond. Britský herec absolvoval kamerové zkoušky a spekulace nyní přiživila také informace, že si uvolňuje prostor pro další pracovní závazky....
Zemřel italský režisér Tinto Brass. Proslul erotickými filmy, zejména Caligulou
Ve věku 93 let ve středu zemřel v Římě italský režisér Tinto Brass, který proslul mimo jiné svými erotickými filmy, jejichž uvedení provázely skandály a zásahy do střihu. Patrně nejslavnějším jeho...
Pozemský prach a Boží dech. Michal Horáček pokořil svou další tvůrčí metu
Textař Michal Horáček vydal první část hudebního projektu Pozemský prach a Boží dech, na němž jeho slova zpívají Ivo Viktorin, Markéta Irglová, Michael Kocáb, Naďa Válová, Robert Křesťan nebo Jiří...
Vysoký jalovec! Bohdalová se Stašovou rozproudily vernisáž v Tančícím domě
Nestorka českého filmu Jiřina Bohdalová za doprovodu přátel v Tančícím domě slavnostně zahájila výstavu s názvem Jiřina – 90 let pořád ve hře. Artefakty z jejího života i úctyhodné kariéry věnovala...
Mikrofon v kalhotkách a šest háčků. Novinářka popsala pobyt v sektě guru Járy
Ne každý úsměv nebo nabídka pomoci v životní krizi je myšlena upřímně. Reportérka CNN Prima News Valeria Fišrová v novince Zrzka vs. guru Jára popisuje rok strávený v jedné z nejnebezpečnějších...
Zemřel hudebník Jan Černohorský. Členovi Divadla Spejbla a Hurvínka bylo 46 let
Ve věku 46 let zemřel v neděli hudebník Jan Černohorský. Byl členem technického týmu Divadla Spejbla a Hurvínka, které zprávu o jeho odchodu zveřejnilo na svém facebookovém profilu.
RECENZE: Dvě zkušené tetky z parku. Vyžilé Chlípnice však dnes šokují jen málokoho
Kabaretně vyhrocená koláž lidské křehkosti a kýče. Svět touhy, přetvářky a rokokových paruk. Syrová, vtipná a nepřikrášlená sonda do trans a homosexuální komunity. Těmito všemi větami pentlí...
Prahu hledají v Německu. A Ostrava? To je město v zemi velkých strojů, přemýšlí LP
Americká zpěvačka a skladatelka LP, vlastním jménem Laura Pergolizzi, zavítá v rámci turné All Is Not Lost Tour, na němž připomíná deset let od vydání alba Lost on You, do Prahy. Vystoupí 9....
RECENZE: Pozdní dámská jízda. Houpačky s Havlovou jen potkaly Matyldu i Bardotky
Od počátku do konce snímku Houpačky se vnucuje otázka, proč si režisér Bohdan Sláma vybral zrovna stejnojmennou předlohu Lucie Konečné, zosobňující takzvaně dámské čtivo. Navíc Dagmar Havlová a...