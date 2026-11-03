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Johnny Depp k nepoznání. Projděte si příběhy jeho nejextrémnějších proměn

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Willy Wonka ve filmu Karlík a továrna na čokoládu. Šílený kloboučník z filmu Alenka v říši divů. Šílený kloboučník z filmu Alenka v říši divů. Gellert Grindelwald ve filmu Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny. Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge v adaptaci Vánoční koledy. Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge v adaptaci Vánoční koledy. Johnny Depp jako Bon Bon ve filmu Before Night Falls (2000). Johnny Depp jako poručník Victor ve filmu Night Falls z roku 2000. Johnny Depp jako vražedný holič ve filmu Sweeney Todd (2007). Whitey Bulger ve filmu Black Mass. Whitey Bulger ve filmu Black Mass. Johnny Depp jako Střihoruký Edward ve stejnojmenném filmu (1990).
Ponuré ulice viktoriánského Londýna, duchové minulosti a Johnny Depp, kterého by na první pohled poznal málokdo. V nové adaptaci Dickensovy Vánoční koledy se herec promění ve zjizveného a zestárlého Ebenezera Scrooge. Snímek se chystá již brzy do kin. Není to ale zdaleka poprvé, kdy se Depp kvůli roli změnil k nepoznání. Připomeňte si jeho nejvýraznější filmové podoby a zajímavosti, které se s nimi pojí.

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