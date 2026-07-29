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Johnny Depp překvapil fanoušky. Proměnil se v nerudného starce z Vánoční koledy

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  8:30
Johnny Depp je ve své nové roli k nepoznání. Na podzim se představí v kinech jako Ebenezer Scrooge, nerudný stařec, který nesnáší Vánoce a rád by je zkazil všem ostatním. Podívejte se na první trailer filmu Ebenezer: Vánoční koleda.

Klasické dílo Charlese Dickense z roku 1843 Vánoční koleda vyprávějící o lakomém, chladném, necitelném a mrzoutském Ebenezeru Scroogeovi a jeho nápravě poté, co ho o Štědrém večeru navštíví čtyři duchové, se rozhodl do filmu adaptovat režisér Ti West, známý svou nezávislou hororovou tvorbou.

Johnny Depp překvapil fanoušky jako Ebenezer na Comic Conu v San Diegu.
Johnny Depp ve filmu Ebenezer: Vánoční koleda
Záběr z filmu Ebenezer
Johnny Depp překvapil fanoušky jako Ebenezer na Comic Conu v San Diegu.
19 fotografií

Vedle Johnnyho Deppa si ve filmu zahrají Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Ian McKellen a další.

Trailer k filmu představili tvůrci poprvé na Comic Conu v San Diegu, kde fanoušky překvapil sám Depp v roli Ebenezera. Vystoupil na pódium sálu Hall H, ale předvedl i scénku z filmu přímo před kulisou obchodu Scrooge and Marley.

Šediny, vousy a světlé kontaktní čočky. Depp překvapil v nové roli vzhledem

Depp podle svého vyjádření po roli slavného lakomce, kterou před ním hrál třeba Jim Carrey, toužil od mládí. „Jméno znáte, příběh ne,“ hlásá ovšem trailer, což naznačuje odklon od původního příběhu, který už zpracovalo mnoho filmových i divadelních autorů.

Premiéra filmu je naplánována na 12. listopadu.

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