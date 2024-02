Smutné a strašidelné. Travolta předvedl v Itálii slepičí tanec a tvrdě narazil

Při „slepičím tanci“ lidé mávají lokty a třesou boky, aby napodobili kuře. Taneček je oblíbený hlavně u dětí, ale běžně se objevuje také na svatbách nebo pivních slavnostech.

Devětašedesátiletý Travolta ho ve středu předvedl po boku dvou smějících se moderátorů a tanečníků v kostýmech kuřat na každoročním písničkovém festivalu v San Remu. Jeho výraz by se však dal připodobnit ke kameni, píše agentura Reuters.

Jeden z moderátorů v televizi poznamenal, že výsledkem byl „jeden z nejstrašidelnějších gagů v dějinách italské televize“. Amadeus, hlavní moderátor San Rema, popřel, že by byl Travolta k tanci nucen.

Trapnost a zničený mýtus

„Jak zničit mýtus během několika vteřin,“ napsaly v titulku italské noviny Corriere Della Sera. Deník Il Fatto Quotidiano to nazval: „Jedna z nejsmutnějších věcí, které kdy byly v televizi k vidění.“ Deník Il Giornale uvedl, že „se to zapíše do análů pěvecké události kvůli trapnosti, kterou to vyvolalo.“

Hlavní italská skupina spotřebitelů Codacons uvedla, že požádala o prošetření, zda během vystoupení nedošlo k nevhodnému product placementu.

Travolta měl totiž na sobě tmavý oblek s kravatou a nesourodě vypadající bílé boty italské firmy, kterou propaguje v reklamách.

Státní televize RAI přiznala, že udělala „chybu“, když nezakryla logo bot. Firma vyrábějící obuv ve svém prohlášení napsala, že se na televizním vystoupení nepodílela.