Novinář Václav Nekvapil, autor následujícího interview, dělal za život už bezpočet rozhovorů se slavnými lidmi. Tento v něm ale zanechal pocit výjimečnosti: „Dělat rozhovor s někým tak sečtělým a moudrým byla opravdová radost. Setkali jsme se v lobby luxusního pražského hotelu a já měl možnost hodinu naslouchat jeho řeči, jež měla nespočet vrstev. Bylo mi velkou ctí potkat pravého britského džentlmena, který po skončení našeho rozhovoru jen požádal: ‚Prosím vás, abyste mým slovům dal ve vašem jazyce smysl.‘“
Je to vaše první návštěva České republiky?
Ne, ne, myslím, že jsem u vás už potřetí. Popravdě si ani přesně nevzpomínám, kdy jsem tu byl úplně poprvé, ale poslední návštěvu si pamatuji dobře. Byl jsem tady těsně před covidem na fanouškovském Comic-Conu (setkání fanoušků sci-fi, fantasy, videoher a komiksů, kam spousta lidí přijde v kostýmech svých oblíbených postav; na ty největší světové akce jezdí herci z marvelovek, Hry o trůny nebo StarWars, pozn. red.). A pražský primátor mě velmi mile provedl po tomto krásném městě. Měl jsem tady štěstí na opravdu milé lidi. Působíte na mě jako přívětiví, vlídní, otevření a velmi, velmi inteligentní lidé.
Hrát padoucha ve filmu je velká zábava, ale představovat skutečného člověka, který byl opravdu zlý, to je jiné. Nemám rád, když se zločinci glorifikují.