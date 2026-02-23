Gimliho jsem hrát nechtěl, ale týmy ve štábu mě šokovaly, říká Rhys-Davies

Premium

Fotogalerie 12

Britský herec John Rhys-Davies | foto: Srdce Aldorie/Ondřej Šimáček

Exkluzivně   20:00
Proslulý britský herec John Rhys-Davies (81), známý jako trpaslík Gimli z filmové trilogie Pána prstenů či Sallah z Indiany Jonese, natáčel v Česku snímek Srdce Aldorie. Jde o český fantasy film v angličtině, určený pro zahraniční trh.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Novinář Václav Nekvapil, autor následujícího interview, dělal za život už bezpočet rozhovorů se slavnými lidmi. Tento v něm ale zanechal pocit výjimečnosti: „Dělat rozhovor s někým tak sečtělým a moudrým byla opravdová radost. Setkali jsme se v lobby luxusního pražského hotelu a já měl možnost hodinu naslouchat jeho řeči, jež měla nespočet vrstev. Bylo mi velkou ctí potkat pravého britského džentlmena, který po skončení našeho rozhovoru jen požádal: ‚Prosím vás, abyste mým slovům dal ve vašem jazyce smysl.‘“

Je to vaše první návštěva České republiky?
Ne, ne, myslím, že jsem u vás už potřetí. Popravdě si ani přesně nevzpomínám, kdy jsem tu byl úplně poprvé, ale poslední návštěvu si pamatuji dobře. Byl jsem tady těsně před covidem na fanouškovském Comic-Conu (setkání fanoušků sci-fi, fantasy, videoher a komiksů, kam spousta lidí přijde v kostýmech svých oblíbených postav; na ty největší světové akce jezdí herci z marvelovek, Hry o trůny nebo StarWars, pozn. red.). A pražský primátor mě velmi mile provedl po tomto krásném městě. Měl jsem tady štěstí na opravdu milé lidi. Působíte na mě jako přívětiví, vlídní, otevření a velmi, velmi inteligentní lidé.

Hrát padoucha ve filmu je velká zábava, ale představovat skutečného člověka, který byl opravdu zlý, to je jiné. Nemám rád, když se zločinci glorifikují.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise.

Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...

Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý

Karel Gott, Helena Vondráčková a autoři pamětní desky Zdeňka Borovce Milan...

Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...

Gimliho jsem hrát nechtěl, ale týmy ve štábu mě šokovaly, říká Rhys-Davies

Premium
Britský herec John Rhys-Davies

Proslulý britský herec John Rhys-Davies (81), známý jako trpaslík Gimli z filmové trilogie Pána prstenů či Sallah z Indiany Jonese, natáčel v Česku snímek Srdce Aldorie. Jde o český fantasy film v...

23. února 2026

Omlouváme se. BBC se kaje za rasistický výkřik diváka s Tourettovým syndromem

Z filmu Hříšníci (Sinners)

Britský vysílatel BBC se omluvil za rasistickou urážku, kterou při nedělním udílení filmových ocenění BAFTA vykřikl divák s Tourettovým syndromem. Připomněl, že tiky spojené s onemocněním jsou...

23. února 2026  17:09

GLOSA: Lepší než Katy Perry. Hilary Duffová se hlásí po desetileté pauze

Zpěvačka Hilary Duffová

Americká herečka a zpěvačka Hilary Duffová, u nás známá z filmu Italské prázdniny, ke kterému nazpívala hit What Dreams Are Made Of, vydala 20. února 2026 šesté studiové album s názvem Luck… or...

23. února 2026  16:05

RECENZE: Bohyně Slavie. Je ženský fotbal pro muže opravdu paskvil, jak pravil Vízek?

60 % Premium
Fotbalistky Slavie Kateřina Svitková, Diana Bartovičová a Gabriela Šlajsová

Ve Španělsku, v Anglii, Portugalsku či ve Spojených státech chodí na ligové zápasy ženského fotbalu desetitisíce diváků, mezinárodní utkání jsou vyprodaná. A v Česku? „Malé rozpočty, velké...

23. února 2026

OBRAZEM: Čumilové v hledáčku. Fotografie zachytily zvědavce u nehod a neštěstí

Ivo Gil, Karel Cudlín a Dan Materna. Tři fotografové, tři různá období druhé...

Ivo Gil, Karel Cudlín a Dan Materna. Tři fotografové, tři různá období druhé poloviny 20. století a jedno téma - nespočet výjimečných situací, často tragických událostí, nehod, katastrof, u kterých...

23. února 2026  11:53

Finanční odměnou podpořím bratra bez domova, říká česká vítězka Berlinale

Pepa Lubojacki přebírá cenu na festivalu Berlinale. (21. února 2026)

Režisérka Pepa Lubojacki zaznamenala fenomenální úspěch. Její dokument získal hned dvě ceny na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. Několik let natáčela na mobilní telefon svého bratra a dva...

23. února 2026  10:36

Harry Hole míří na Netflix. Na autenticitu seriálu dohlédl sám spisovatel Jo Nesbo

Seriál Harry Hole

Milovníci drsného severského krimi a mysteriózních příběhů už netrpělivě vyhlížejí konec března. Legendární detektiv Harry Hole se totiž objeví na Netflixu. Slibuje mrazivý zážitek, na jehož...

23. února 2026  9:03

Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA, vyhrála i Jedna bitva za druhou

Z plakátu filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Vznikl v české koprodukci a je nominován i na Oscara. Cenu za nejlepší film získala Jedna bitva za druhou, kde hlavní...

22. února 2026  19:57,  aktualizováno  21:12

Na festival Pragueshorts se vrátí pivní Hurikán, přidá se i alternativní porno

Z filmu Hurikán

Festival krátkých filmů Pragueshorts vstupuje do 20. ročníku. Na počest jubilea připravil slavnostní zahájení v retrostylu včetně variace na Bollywood, od 25. února až do 1. března pak nabídnou...

22. února 2026  16:16

Píše nové případy Hercula Poirota. Je to čest, proč se stresovat, říká britská autorka

Premium
Spisovatelka Sophie Hannah (2025)

Poirot neumřel, Poirot žije. Nejen díky neustálým televizním reprízám, ale také britské autorce Sophie Hannah, kterou dědicové Agathy Christie před třinácti lety pověřili napsáním dalších románů o...

22. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

GLOSA: Tak nám muzikál Dracula už zase vstal z mrtvých. Obstál by i dnes?

Snímek z koncertního provedení muzikálu Dracula v O2 areně (11. února 2026,...

Muzikálový Dracula, který znovu vstal ze své rakve ku příležitosti třicátého výročí od premiéry, svou pouť po velkých halách už ukončil. Stalo se tak minulý týden, kdy završil svou jízdu dvěma...

22. února 2026  11:15

RECENZE: Kterak si Josef Carda a Dana Morávková zařádí v apartmá hotelu Plaza

Josef Carda a Dana Morávková v komedii Apartmá v hotelu Plaza

Dáma v nejlepších letech se spokojeně rozhlédne po hotelovém pokoji. Ano, to je to místo, kde s manželem před pětadvaceti lety strávili nezapomenutelnou svatební noc! Bude ta dnešní stejně...

22. února 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.