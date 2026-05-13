Na první český ročník fantasy festivalu míří John Cleese a rodiče Harryho Pottera

Návštěvníky čeká víkend plný autogramiád, focení s herci, tematických panelů, cosplay, soutěží a dalších zážitků, které propojují fanouškovskou komunitu s hvězdami světové popkultury.
„Naším cílem je přinést stejný zážitek, jaký znají fanoušci ze Spojeného království, i do střední Evropy. Praha je pro nás ideálním místem, kde propojit západní formát festivalu s lokálním nadšením a komunitou,“ uvádí tým Monopoly Events, organizátor festivalu.
Z potvrzených zahraničních hostů zmiňme Johna Cleese, bývalého člena britské humoristické skupiny Monty Python. Kromě filmů z jejich dílny jej fanoušci fantastiky znají například jako Skoro bezhlavého Nicka z prvních dvou filmových adaptací Harryho Pottera. Hrál také ve filmech Zloději času, Ryba jménem Wanda, Žabákova dobrodružství nebo bondovkách Jeden svět nestačí a Dnes neumírej.
Dále na For The Love of Fantasy dorazí herec Sean Astin, známý z trilogie Pán prstenů nebo seriálu Stranger Things, Jack Gleeson, kterého znají fanoušci seriálu Hra o trůny, nebo Adrian Rawlins a Geraldine Somerwille, kteří ve filmové sérii Harry Potter ztvárnili Jamese a Lilly Potterovy.