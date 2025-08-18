James Bond i Perný den. Zemřel grafik Joe Caroff, autor slavného loga 007

Autor:
  15:12
Ve věku 103 let zemřel v New Yorku grafik Joe Caroff, autor ikonického loga 007 s pistolí, které provází všechny bondovky. Během šesti dekád navrhl přes 300 filmových kampaní, včetně plakátů k West Side Story, A Hard Day’s Night, Kabaretu či Manhattanu.
Ikonické logo agenta 007 před vstupem do kina na londýnském Leicester square v...

Ikonické logo agenta 007 před vstupem do kina na londýnském Leicester square v rámci propagace filmu Není čas zemřít (4. října 2021) | foto: Profimedia.cz

Joe Caroff
Ikonické logo agenta 007 nad vchodem londýnské Burlington Arcade v rámci...
Záběr z ikonické úvodní znělky Jamese Bonda
Sean Connery jako James Bond v úvodním filmu série Dr. No (1962)
15 fotografií

Joe Caroff zemřel v neděli, den před svými 104. narozeninami, v hospicové péči ve svém bytě na Manhattanu. O jeho úmrtí informoval The New York Times s odvoláním na jeho syny.

Kromě bondovského loga vytvořil titulní sekvence k filmům Smrt obchodního cestujícího nebo Scorseseho Poslední pokušení Krista. Stál také za logem společnosti Orion Pictures či znělkami pro stanici ABC.

Muž v plamenech. Zemřel kaskadér Ronnie Rondell, známý z obalu alba Pink Floyd

Slavný grafik se narodil v roce 1921 v New Jersey. Po studiích začínal jako návrhář knižních obálek, první velký ohlas získal plakátem k West Side Story v roce 1961. V roce 1965 založil vlastní agenturu, která patřila k nejvyhledávanějším v Hollywoodu. Do důchodu odešel v roce 2006 a věnoval se malbě.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude moderátor Bouček

Jako poslední ze tří klíčových tuzemských televizí zveřejnila svůj podzimní program Nova včetně platformy OnePlay. Tematicky se podobá ostatním, nabízí rodinná témata, detektivky či soutěže. Vedle...

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

Oscarové překvapení. Česko vyšle do boje místo Sbormistra dokument o fotografce

Členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) vybrali do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Slavnostní...

Na trávník Ďolíčku je vidět z ulice. Kousky slavné zdi si rozebrali fanoušci

V pražském Ďolíčku zbořili ikonickou zeď s muralem v klubových barvách oddělující areál Bohemians od Vršovické ulice. Její odstranění souvisí s chystanou pětiletou rekonstrukcí stadionu. První práce...

18. srpna 2025  13:32

Muž v plamenech. Zemřel kaskadér Ronnie Rondell, známý z obalu alba Pink Floyd

Ve věku 88 let zemřel americký kaskadér Ronnie Rondell, známý z obalu slavného alba Wish You Were Here britské art rockové kapely Pink Floyd, na kterém je zachycen v plamenech. O jeho skonu...

18. srpna 2025  12:29

Nová éra platformy YouTube? Chce vysílat přímý přenos z udílení Oscarů

Video platforma YouTube, vlastněná společností Google, projevila zájem stát se novým vysílatelem udílení filmových Oscarů. Prestižní předávání cen má momentálně s Disneyho společností a její...

18. srpna 2025  11:51

Návrat turistů z Číny? Do Prahy i Českého Krumlova je láká veleúspěšná reality show

Začátek roku 2025 přinesl výrazný nárůst čínských turistů v Česku. Jen v prvním čtvrtletí přijelo téměř 30 tisíc návštěvníků, což je meziroční skok o 39 procent. K růstu přispěla nejen obnovená...

18. srpna 2025  10:31

Pilníkovo pozdní odpoledne nabídne adrenalinové zážitky pro celou rodinu

Další Pilníkovo pozdní odpoledne se blíží. Již devatenáctý ročník této adrenalinové open-air show se odehraje již v sobotu 23. srpna v Čerčanech. Na programu je vedle FMX exhibic a závodů, v čele s...

18. srpna 2025  9:25

RECENZE: Kde selhává film o „dezolátech“ na Ukrajině? Přesvědčené nepřesvědčí

65 % Premium

Rozhodně zajímavý nápad, střízlivě vedená reportáž, ale ve finále nulový výsledek experimentu. Neboť ani Velký vlastenecký výlet, v němž režisér Robin Kvapil pozval na Ukrajinu české fanoušky ruského...

18. srpna 2025

Zemřel britský herec Terence Stamp, slavný generál Zod ze Supermana

Ve věku 87 let zemřel v neděli ráno britský herec Terence Stamp, kterého proslavila především role zločinného generála Zoda ve filmech Superman a Superman 2. O úmrtí informovala hercova rodina.

17. srpna 2025  18:40

Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček, bylo mu 91 let

V neděli ráno zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček, bylo mu 91 let. S odvoláním na hercova syna to oznámila slovenská média. Proslavily ho například televizní veselohry a role moderátora...

17. srpna 2025  16:34,  aktualizováno  16:57

Já jako loutka? V tu ránu se kolem mě shluklo 400 dětí, směje se Arnošt Goldflam

Premium

S loutkovou verzí sebe sama slavil Arnošt Goldflam velký úspěch mezi mladými diváky na Berlinale. Jak se novému animovanému filmu Pohádky po babičce, který vznikl dle jeho knihy, bude dařit u nás, se...

17. srpna 2025

Satirická bajka proti Stalinovi z módy nevyšla. Orwellova Farma zvířat slaví 80 let

Ačkoliv od prvního vydání románu Farma zvířat britského spisovatele George Orwella uběhlo již osmdesát let, řadí se stále mezi nejvýznamnější literární počiny. Socialista a kritik kapitalismu a...

17. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Politika, zpěv i národnost. Proč za známé herce mluvil v českých filmech někdo jiný

Premium

V dobách němého filmu nikdo neřešil, jaký hlas mají filmové hvězdy. Když na celuloidovém pásu přibyla zvuková stopa, následovalo zhruba třicet let, kdy se hlasy herců natáčely souběžně s obrazem. Od...

16. srpna 2025

GLOSA: Stovka filmů za sto minut a navrch procházka. Bratři Lumierové jsou zpět

Při sledování některých současných filmů už člověk zapomíná, že na počátku stálo zjevení, magie, zázrak, dobrodružství a okouzlení, jež kinematografie přinesla světu, aniž by potřebovala tříhodinové...

16. srpna 2025  17:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.