Je varovné, co Goebbels dokázal. Dnešní demagogové to mají snazší, říká režisér

Německý název filmu lze přeložit jako „Vůdce a svůdce“. Proč Hitlerova hlavního propagandistu Josepha Goebbelse nazýváte „svůdcem“?

Chtěl jsem poukázat na to, že Joseph Goebbels skutečně ke zlu sváděl. Byl to propagandista, kterému se podařilo přesvědčit většinu německého národa, aby se postavila za Hitlerovy zločinné cíle, z nichž největší zločiny byly druhá světová válka a holokaust. Tehdy se tomu říkalo propaganda, dnes představují totéž dezinformace nebo manipulace s veřejným míněním. Pochopitelně v tom filmu najdeme paralely s dneškem, o což mi ostatně také šlo – chtěl jsem ukázat, jak vypadá práce s dezinformacemi a jak se manipuluje lidmi, což jsou jevy, s nimiž se setkáváme.

Dnes vedeme nejrůznější informační války a tento film se snaží dekonstruovat některé tradiční obrazy druhé světové války, jaké všichni známe. Chceme analyzovat, jak vznikly a jak k nim došlo. Je to film, který by nás měl vést k tomu, abychom odhalili tohle svádění, abychom si uvědomili, když se námi někdo snaží manipulovat, a abychom vůdcům slepě nedůvěřovali. Jinak v originále zní titul filmu „Führer und Verführer“, tedy „Vůdce a svůdce“, ale v němčině je to název dvojznačný a může také znamenat „Vůdcové a svůdci“.