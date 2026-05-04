Co je to Jitřní záře?
Jitřní záře je minisérie volně inspirovaná skutečnými osudy rodičů, kteří svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.
Režíroval ji Dan Wlodarczyk, který je i spoluautorem scénáře společně se svou manželkou Hanou Wlodarczykovou.
Kdy se vysílá Jitřní záře?
Od neděle 3. května mohou diváci sledovat seriál poprvé na obrazovkách TV Nova, a to pravidelně každou neděli od 20:20.
Jitřní záře vznikla pod značkou Voyo Originál (dnes OnePlay), kde měla premiéru 10. června 2022. Minisérie zaujala také na filmových festivalech, například na Febiofestu nebo Zlín Film Festivalu.
Kde se natáčela Jitřní záře?
Kolik má Jitřní záře dílů?
Jitřní záře je šestidílná minisérie, přičemž jednotlivé epizody trvají 50 až 60 minut.
Natáčelo se především na Prachaticku na Šumavě, dále v Praze a jejím okolí a částečně také ve Španělsku. Chalupa, ve které hlavní hrdinové žijí, se nachází v obci Řepešín.
Kdo hraje v seriálu Jitřní záře?
Rodiče Jitřní záře v minisérii ztvárnili Petra Bučková a Jan Plouhar, jejich dceru hraje Denisa Biskupová. V dalších rolích se objevují například Veronika Žilková, Pavel Zedníček nebo Pavel Nový.
O čem je Jitřní záře?
Příběh sleduje partnerskou dvojici, alternativní učitelku Pavlu Junkovou a volnomyšlenkáře Karla Balcara. Rozhodnou se opustit městský život, práci i zavedené jistoty a odejít na samotu, kde chtějí žít svobodně a nezávisle na systému.
Jejich představa se začne hroutit ve chvíli, kdy úřady odmítnou uznat jméno jejich novorozené dcery: Jitřní záře. Spor postupně eskaluje a vyústí až v odebrání dítěte.
Po zásahu ombudsmanky se dívka vrací zpět k rodičům, případ však mezitím přerůstá v celospolečenské téma. Média jej interpretují jako střet byrokratického systému s alternativním životním stylem.
Z Jitřní záře se tak stává symbol odporu vůči zásahům státu do soukromého života i otázky hranic osobní svobody.
Jak dnes žije Jitřní záře?
Příběh seriálu vychází ze skutečné události spojené s rodiči Blankou Fuxovou a Jaroslavem Blovským. Ti svou dceru původně pojmenovali Půlnoční bouře, narodila se totiž 4. srpna 2001 během silné bouřky. Rodina vyznávala alternativní způsob života založený na přírodních principech, vegetariánství a snaze o co největší soběstačnost.
Neobvyklý životní styl ale přinesl spory s úřady. Dítě nebylo po narození řádně zaregistrováno ani podrobeno povinnému očkování. Miminko proto strávilo několik týdnů v kojeneckém ústavu v Plzni, než soud rozhodl o jeho návratu k rodičům. Ti nakonec ustoupili a dívka dostala nové jméno Eliška Gaia Fuxová.
Podle dostupných informací a sociálních sítí se od rodičů v šestnácti letech osamostatnila a dnes žije se svým partnerem. Společně vychovávají dvě děti, dceru a syna. Alternativní životní styl svých rodičů respektuje, sama se ale vydala odlišnou cestou.