Pajduláci mě připravili o hlas. Jiřina Bohdalová převzala Večerníčkův řád

„Nesnažte se mě dojmout, jsem starší paní.“ Těmito slovy poděkovala herečka Jiřina Bohdalová v sobotu v rámci Dne otevřených dveří v České televizi za udělení Večerníčkova řádu. Jde o ocenění, které ČT předává významným umělcům, kteří přispěli výjimečné kvalitě a úrovni tuzemské tvorby pro děti.
Jiřina Bohdalová přebírá z rukou ředitele ČT Hynka Chudárka Večerníčkův řád. (30. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Medaili Večerníčkův řád připnul Jiřině Bohdalové osobně generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

„Jste svědky, že jsem vyznamenaná,“ promluvila herečka rozšafně k publiku. „Řekla bych, že večerníčky a pohádky jsou to nejcennější, co jsem udělala. Když jsem mluvila s našimi diváky a posluchači v cizině, říkali mi, že na mých pohádkách se jejich děti učily česky. To je nádherný, byla jsem na to moc pyšná,“ svěřila se Jiřina Bohdalová.

Prozradila také, že za to, že je její herecké a v tomto případě hlasové umění spojeno s večerníčkovými hrdiny, může do značné míry manželka režiséra, výtvarníka a scenáristy Zdeňka Smetany. Jde o autora Pohádek z mechu a kapradí, Rákosníčka a mnoha dalších.

Večerníček oslaví šedesátiny. Kdo mu ve znělce propůjčil svůj hlas?

„Hrozně mě bavilo tyhle pajduláky namlouvat, i když jsem si na tom zničila hlas. Jeden foniatr mi říkal, že si budu tak dlouho hrát, až mi jedna hlasivka prdne. Já mu na to s úsměvem idiota řekla, že je mi to jedno, že mi jich zbyde ještě jedenáct. Upozornil mě, že jako každý normální člověk mám jednom dvě.“

Na otázku, zda při namlouvání večerníčků improvizovala, herečka odpověděla, že text byl v souladu s obrazem, čili to nebylo možné. „Ale poslouchala jsem, jak mluví děti na pískovišti, jak se nadechují při mluvení někde úplně jinde než dospělí, protože mají menší plíce. A z toho jsem vycházela při modulování hlasu, tempa řeči a taky při vymýšlení různých vzdechů a skřeků,“ dodala oceněná Jiřina Bohdalová.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

