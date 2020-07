Slíbila, že mi poví všechno. Jiří Strach točí film o Jiřině Bohdalové

K datu hereččina jubilea 3. května 2021 se bude vztahovat více poct včetně divadelní benefice, nicméně Strachův dokument má mezi dárky z produkce ČT zásadní místo. Projekt, který čerstvě schválila do výroby programová rada, přitom vznikl docela prostě.

„Napadlo mě to, Jiřinky jsem se zeptal, jestli by souhlasila, a ona odpověděla - Tak dobře, povím ti úplně všechno,“ cituje režisér herečku, která je právě na dovolené.

Před patnácti lety spolu natočili Povodeň, kde Bohdalová hrála s Jiřinou Jiráskovou, pak vedle několika pohádek snímek Vrásky z lásky, ve kterých se potkala s bývalým životním partnerem Radoslavem Brzobohatým, a loni ji Strach vůbec poprvé v hereččině dráze nechal „zabít“ v thrilleru Klec, nominovaném na Českého lva.

„Logicky už tedy mohu po všech letech říci, že ji snad trochu znám, propovídali jsme spolu spoustu času, náš vztah je důvěrný, upřímný, otevřený, takřka rodinný, z mé strany až vnukovský. Však taky kdykoli přijedu, má pro mě jako opravdová babička navařeno a napečeno,“ prozrazuje Strach.

Bohdalová tedy o sobě hodlá říci všechno bez autocenzury - ale jestli úplně všechno zůstane také ve výsledném filmu, rozhodne ve střižně sám režisér. „Pravda nesmí zabíjet,“ cituje zásadu, jíž se hodlá řídit.

Za svůj vzor si bere ceněný dokument Olgy Sommerové nazvaný Jiří Suchý - Lehce s životem se prát, který podle něj ukázal, s jakou noblesou, úctou a přitom zábavně se dá udělat portrét velké osobnosti.

Natáčet by chtěl od konce srpna, předpokládá, že nejspíše u herečky na její chalupě. Ze všeho nejdříve totiž bude naslouchat. „Základem je samo sdělení, teprve podle jeho obsahu se následně uvidí, jestli budeme dělat dotáčky třeba ve věznici, kde seděl její tatínek, nebo v Divadle na Vinohradech, v Divadle Na Jezerce, na obou scénách či úplně jinde. Chci se zkrátka nechat inspirovat novými, doposud neznámými věcmi, které se dozvím,“ vysvětluje režisér.

Otázkou zatím zůstává, zda se dokument o Jiřině Bohdalové objeví pouze na obrazovce, nebo jestli se dostane i na velké plátno. „Záleží na výsledku a na dohodě s televizí, ale po technické stránce bude pro případnou distribuci v kinech uzpůsobený. Včetně celovečerní délky,“ napovídá Strach, že portrét věnovaný devadesátinám herečky bude trvat symbolicky právě devadesát minut.

Co kdyby se do půldruhé hodiny všechno nevešlo, počítá i s pokračováním? „Samozřejmě, druhý díl osobního příběhu Jiřiny Bohdalové přijde za deset let a bude mít sto minut,“ prohlašuje Strach s úsměvem.