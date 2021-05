Beru od života cokoli, co ještě přijde, tvrdí Jiřina Bohdalová

Ani na prahu devadesátky si Jiřina Bohdalová nevybírala oddechový čas. Právě dotočila pro listopadová kina Vánoční příběh, ve kterém představuje slavnou herečku, filmovou matku Karla Rodena, a nebrání se ani možným příštím nabídkám.



Na otázku iDNES.cz, co by ještě chtěla na světě stihnout, jubilantka odpovídá: „Záleží na tom, jak se budu cítit. A protože zatím se cítím chválabohu dobře, chtěla bych ještě zažít cokoli, co se v budoucnu vynoří. Prostě co přijde, to od života beru, hlavně když to udělá radost, ideálně mně i jiným,“ přeje si Bohdalová.



Jasno má herečka také o své představě, co by si naopak už zažít nepřála: „Rozhodně bych se nechtěla dočkat pomalého umírání, to prohlašuju zcela upřímně a naprosto sobecky.“

A když děkuje fanouškům za blahopřání, na oplátku vzkazuje: „Já přeju všem hlavně klid – a pomalu bych měla popřát zase už i mír. Když tak sleduju, jak se situace vyvíjí, mohli bychom to znovu potřebovat,“ uvažuje Bohdalová.

Velkou oslavu jubilantka neplánuje. „Nedej bůh! Po celou dobu pandemie dodržuju poctivě všechna opatření, tak je přece teď neporuším jenom kvůli nějakému datu narození. Oslava se dá uspořádat kdykoli, klidně třeba v říjnu,“ prohlašuje herečka, která poprvé stála před kamerou v dětské roli už jako šestiletá.

Celou úctyhodnou dráhu Jiřiny Bohdalové zachytí celovečerní dokument, který chystá režisér Jiří Strach. Původně měl mít premiéru právě k hereččiným devadesátinám, kvůli pandemii se však loňské natáčení snímku, kde herečka o sobě slíbila prozradit „úplně všechno“, muselo odložit.

„Nevadí, řekli jsme si s režisérem, že můj portrétní dokument prostě dáme dohromady až k mým stým narozeninám,“ prohlašuje s úsměvem jubilantka. „Ovšem budeme ho točit postupně, každý rok přidáme alespoň kousek. Jednak aby byl výsledek náležitě obsáhlý, jednak, jak se říká – jistota je sichr,“ shrnuje Jiřina Bohdalová.

K jubileu dostala od přátel mimo jiné píseň Vystřelená, kterou provází i klip, v němž si s nimi zahrála na kosmonauty. „Musím říci, že mě dostali. A to je dobře, člověk má štěstím i brečet,“ přiznala.