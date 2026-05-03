GLOSA: Ti pajduláci mě hrozně bavili. Hlas Bohdalové je soundtrack mého dětství

Tatínek v podání Jiřího Sováka už má z předvánočního shonu nervy nadranc. Všetečného psa zavře na balkon, nad dědečkem lamentujícím, že mu z vánoční výzdoby „chyběj dvě ovce“, mlčky mávne rukou a s paličkou v ruce vtrhne do koupelny, aby obstaral ve vaně plovoucí štědrovečerní večeři. K jeho obrovskému úleku ale kapřík Albertek otevře ústa a skřehotavým hláskem začne tatínka plísnit: „Nešahej na mě, máš suchý ruce! Nač máš tu paličku? Že tě kousnu! Nešahej na Albertka!“ Tatínek je na omdlení, beze slova sáhne do lékárničky a koupelnu zdrceně opouští.
Scéna z filmu Pan Tau naděluje je k popukání především díky dabérskému výkonu Jiřiny Bohdalové v roli kapříka Albertka. Šíři hereččina talentu pojímá i fenomenální dabing různých kreslených či animovaných postaviček, z nichž prim hrají Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, ale i chytrá kmotra liška, v jejímž dabingu Jiřina Bohdalová upustila od skřehotavé hlasové modulace a soustředila se na liščinu chytrost a prohnanost.
Z dalších hereččiných pohádkových majstrštyků musím a chci zmínit jedinečnou Malou čarodějnici, v níž dokázala odstínit množství postav a dle svého komediálního naturelu si zgustla především na havranovi Abraxasovi. Samozřejmě nelze opomenout ani Lucii, postrach ulice a Chobotnice z II. patra, v nichž Jiřina Bohdalová propůjčila hlas formelákovi Ferdovi, řečenému též Malej, respektive chobotničce Zelené.
V rolích, v nichž Jiřina Bohdalová nebyla vidět, jen slyšet, se její schopnost ztvárnit přesvědčivě ty nejrůznější charaktery projevila stejně silně jako v hraných filmech či seriálech. To jsem si samozřejmě jako dítě neuvědomoval, jen mě prostě její různě modulovaný, ale nikdy tupě pitvořivý hlasový projev bavil, těšil a dojímal. A až dnes oceňuji pečlivost, s jakou k této práci přistupovala.
„Poslouchala jsem, jak mluví děti na pískovišti, jak se nadechují při mluvení někde úplně jinde než dospělí, protože mají menší plíce. A z toho jsem vycházela při modulování hlasu, tempa řeči a taky při vymýšlení různých vzdechů a skřeků,“ nechala se slyšet loni v srpnu při přebírání Večerníčkova řádu za přispění výjimečné kvalitě a úrovni tuzemské televizní tvorby pro děti.
„Hrozně mě bavilo tyhle pajduláky namlouvat, i když jsem si na tom zničila hlas. Jeden foniatr mi říkal, že si budu tak dlouho hrát, až mi jedna hlasivka prdne. Já mu na to s úsměvem idiota řekla, že je mi to jedno, že mi jich zbyde ještě jedenáct. Upozornil mě, že jako každý normální člověk mám jednom dvě,“ dodala tehdy ještě s humorem sobě vlastním.