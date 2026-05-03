GLOSA: Ti pajduláci mě hrozně bavili. Hlas Bohdalové je soundtrack mého dětství

Jindřich Göth
  11:25
Je to zdánlivá drobnost, ale přesně charakterizuje pečlivý, dnes by se řeklo až starosvětský přístup k práci. Když se herečka Jiřina Bohdalová připravovala k namlouvání kreslených večerníčkovských hrdinů, poslouchala, jak mluví děti, jak se díky menšímu objemu plic častěji a hlasitěji nadechují a podle toho modulovala hlas a rytmus řeči. Není divu, že je výsledek dodnes okouzlující a neopakovatelný.
Žaneta Fuchsová ve filmu Lucie, postrach ulice (1984)

Žaneta Fuchsová ve filmu Lucie, postrach ulice (1984) | foto: © Filmové studio Barrandov

Milan Šimáček v seriálu Chobotnice z II. patra (1986)
Večerníček Malá čarodějnice z roku 1984
Modrý a Zelená v seriálu Chobotnice z II. patra (1986)
Rákosníček
33 fotografií

Tatínek v podání Jiřího Sováka už má z předvánočního shonu nervy nadranc. Všetečného psa zavře na balkon, nad dědečkem lamentujícím, že mu z vánoční výzdoby „chyběj dvě ovce“, mlčky mávne rukou a s paličkou v ruce vtrhne do koupelny, aby obstaral ve vaně plovoucí štědrovečerní večeři. K jeho obrovskému úleku ale kapřík Albertek otevře ústa a skřehotavým hláskem začne tatínka plísnit: „Nešahej na mě, máš suchý ruce! Nač máš tu paličku? Že tě kousnu! Nešahej na Albertka!“ Tatínek je na omdlení, beze slova sáhne do lékárničky a koupelnu zdrceně opouští.

RECENZE: A národní poklad jede furt dál. Filmu o Bohdalové sluší vztah s vnukem

Scéna z filmu Pan Tau naděluje je k popukání především díky dabérskému výkonu Jiřiny Bohdalové v roli kapříka Albertka. Šíři hereččina talentu pojímá i fenomenální dabing různých kreslených či animovaných postaviček, z nichž prim hrají Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, ale i chytrá kmotra liška, v jejímž dabingu Jiřina Bohdalová upustila od skřehotavé hlasové modulace a soustředila se na liščinu chytrost a prohnanost.

Z dalších hereččiných pohádkových majstrštyků musím a chci zmínit jedinečnou Malou čarodějnici, v níž dokázala odstínit množství postav a dle svého komediálního naturelu si zgustla především na havranovi Abraxasovi. Samozřejmě nelze opomenout ani Lucii, postrach ulice a Chobotnice z II. patra, v nichž Jiřina Bohdalová propůjčila hlas formelákovi Ferdovi, řečenému též Malej, respektive chobotničce Zelené.

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

V rolích, v nichž Jiřina Bohdalová nebyla vidět, jen slyšet, se její schopnost ztvárnit přesvědčivě ty nejrůznější charaktery projevila stejně silně jako v hraných filmech či seriálech. To jsem si samozřejmě jako dítě neuvědomoval, jen mě prostě její různě modulovaný, ale nikdy tupě pitvořivý hlasový projev bavil, těšil a dojímal. A až dnes oceňuji pečlivost, s jakou k této práci přistupovala.

„Poslouchala jsem, jak mluví děti na pískovišti, jak se nadechují při mluvení někde úplně jinde než dospělí, protože mají menší plíce. A z toho jsem vycházela při modulování hlasu, tempa řeči a taky při vymýšlení různých vzdechů a skřeků,“ nechala se slyšet loni v srpnu při přebírání Večerníčkova řádu za přispění výjimečné kvalitě a úrovni tuzemské televizní tvorby pro děti.

TELEVIZIONÁŘ: Kdepak komedie. Jiřina Bohdalová zjistí, že dům je jen velké Ucho

„Hrozně mě bavilo tyhle pajduláky namlouvat, i když jsem si na tom zničila hlas. Jeden foniatr mi říkal, že si budu tak dlouho hrát, až mi jedna hlasivka prdne. Já mu na to s úsměvem idiota řekla, že je mi to jedno, že mi jich zbyde ještě jedenáct. Upozornil mě, že jako každý normální člověk mám jednom dvě,“ dodala tehdy ještě s humorem sobě vlastním.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

S Janem Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Nejčtenější

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem

Spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl na posledním rozloučení s hercem...

Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...

KVÍZ: Nezapomenutelní Bohdalová s Dvořákem. Co vám utkvělo z legendárního Televarieté?

Silvestrovská připomínka Televarieté: Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová

Oslavenkyně Jiřina Bohdalová ztvárnila za svou dlouhou kariéru celou řadu postav, jež se nesmazatelně zapsaly do srdcí malých i velkých diváků. Svůj vtip a smysl pro komiku v minulosti uplatnila také...

GLOSA: Ti pajduláci mě hrozně bavili. Hlas Bohdalové je soundtrack mého dětství

Žaneta Fuchsová ve filmu Lucie, postrach ulice (1984)

Je to zdánlivá drobnost, ale přesně charakterizuje pečlivý, dnes by se řeklo až starosvětský přístup k práci. Když se herečka Jiřina Bohdalová připravovala k namlouvání kreslených večerníčkovských...

3. května 2026  11:25

Stoleté nejasnosti kolem Hurvínka. Proč nemá maminku a jak zní jeho příjmení?

Hurvínek, Žeryk a Spejbl

Je prostořeký, ušatý, koulí očima, nosí dřeváky a v hlase má nezaměnitelnou fistulku. Hurvínek, nejslavnější české dítě, slaví 2. května 2026 své sté narozeniny. Přestože ho zná celý svět, kolem jeho...

3. května 2026

Muž, který dal Poirotovi tvář a knír. David Suchet slaví 80

David Suchet hrál Hercula Poirota skoro 25 let.

Pro mnohé milovníky slavného detektiva je to ten nejlepší Hercule Poirot ze všech. Přitom ho britský herec David Suchet, který slaví 2. května 80. narozeniny, zpočátku hrát nechtěl. Ale když se pak...

2. května 2026  15:19

RECENZE: A národní poklad jede furt dál. Filmu o Bohdalové sluší vztah s vnukem

60 % Premium
Jiřina Bohdalová se svými vnuky: Marek (vlevo), Vojta (vpravo) v roce 2013.

Premiérový dokument nazvaný Jiřina Bohdalová: A jede se furt dál odvysílá Nova v neděli, v den hereččiných 95. narozenin. I když v něm vystupuje řada celebrit, nejdůvěrnější okamžiky přinesou sama...

2. května 2026

RECENZE: Dejte si štrúdl od Prachaře. A vyslechněte prosté i sprosté lidové zkazky

Lucie Trmíková, Denisa Barešová a David Prachař v představení Tohle se stalo!

Působivý večer nabízejí herci David Prachař, Lucie Trmíková, Denisa Barešová a Tomáš Havlínek v pražském Rokoku. Divadelní novinka Tohle se stalo! je spíše než klasická činohra vyprávěním ve ztichlé...

2. května 2026  11:26

TELEVIZIONÁŘ: Kdepak komedie. Jiřina Bohdalová zjistí, že dům je jen velké Ucho

Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová ve filmu Ucho (1969)

Figuruje ve slavné knize 1 001 filmů, které musíte vidět, než umřete, přestože právě Ucho se dlouho vidět ani nedalo. Snímek Jana Procházky a Karla Kachyni, který v neděli uvádí ČT 2 k...

2. května 2026  9:14

KVÍZ: Nezapomenutelní Bohdalová s Dvořákem. Co vám utkvělo z legendárního Televarieté?

Silvestrovská připomínka Televarieté: Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová

Oslavenkyně Jiřina Bohdalová ztvárnila za svou dlouhou kariéru celou řadu postav, jež se nesmazatelně zapsaly do srdcí malých i velkých diváků. Svůj vtip a smysl pro komiku v minulosti uplatnila také...

vydáno 2. května 2026

Větě přijdu dýl v Brně nerozumí. Nářečí mají i Středočeši, říká lingvistka

Premium
Martina Ireinová

Nářečí nevyhynula, i když to někteří sběratelé českých a moravských dialektů už zhruba před 150 lety předpovídali. „Vítězem v počtu nejrůznějších variant výrazů vede slunéčko sedmitečné a po něm...

1. května 2026

Lufthansa našla Oscara režiséra snímku Pan Nikdo. V USA s ním nesměl na palubu

Pavel Talankin s Oscarem za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi (15....

Ruský režisér Pavel Talankin dočasně přišel o Oscara za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Ostraha na letišti JFK mu sošku zakázala vzít na palubu, a musel ji proto nechat odbavit mimo...

1. května 2026  10:24,  aktualizováno  15:23

RECENZE: Ohromní optimisti podlehli AIDS. Teď dostávají prostor v literatuře

Premium
Demonstrace na podporu pacientů s AIDS ve Washingtonu, D.C. (1991)

Román Ohromní optimisti americké spisovatelky Rebecca Makkaiové vyšel v roce 2018 a ihned aspiroval na Pulitzera. K českým čtenářům se dostává až letos a zaplňuje tak prázdné místo na poli překladové...

1. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jsem důchodce, vržou mi klouby! hlásí stoletý Hurvínek. K výročí dostal kabaret

Století Divadla Spejbla a Hurvínka

Legendární postavička Hurvínka, jehož po generace milují malí i velcí diváci, oslaví 2. května neuvěřitelné sté narozeniny. Jako dárek mu tvůrci dejvického Divadla Spejbla a Hurvínka přichystali...

1. května 2026  11:50

Vica Kerekes je slovanská bohyně. Alespoň tedy ve filmu Máma a Táta jsou Boží

Z filmu Máma a Táta jsou Boží

Dobrodružná fantasy komedie Máma a Táta jsou Boží, která do kin vstoupí 19. listopadu, představuje první záběry. V příběhu líčícím, jak se do rodičů převtělí staroslovanští bohové, hrají Petr...

1. května 2026  9:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.