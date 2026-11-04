Celkový rozsah expozice, jež je umístěna ve dvou spodních patrech Tančícího domu, byl pro Jiřinu Bohdalovou překvapením. „Jak se tak koukám, tak si udělám sama test – ale v klidu někdy dopoledne – jestli si pamatuju, z jaké inscenace, televize nebo filmu to bylo,“ uvedla pro iDNES.cz herečka na místě.
Exponáty do barvité výstavy věnovala dcera Simona Stašová, brát je však své mamince musela vysloveně z ruky. Některých osobních věcí se herečka pro dobro výstavy dokonce odmítala vzdát.
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„Je tam pár věcí opravdu osobních. Musela jsem velmi opatrně, protože máma je na všechny citově vázaná. Když jsem sundala ze stěny třeba obrazy v krásném rámu, tak máma povídá: ‚No tohle ne, to jim nedávej!‘ a já na to: ‚Oni nám to vrátí.‘ Takže potajmu jsem to zase sundala a zabalila, protože jsem si říkala, že takový obraz tam musí být,“ uvedla Stašová.
Návštěvníci tak zde mohou najít nejen kostýmy a rekvizity z filmového fundusu, ale také herečkou malované obrazy, rodinné fotografie, originální kresbu Káji Saudka nebo sošku Českého lva, kterou v roce 1995 získala za titulní roli ve filmu Fany. Velkoformátové obrazy a interaktivní prvky v prostoru navíc prověří návštěvníkovy znalosti o hereččině úctyhodné devadesátileté kariéře.
„Jiřina Bohdalová je pro Českou televizi naprosto klíčovou osobností. Její profesní dráha je s historií veřejnoprávního vysílání propojena tak pevně, jak je to jen u umělce možné. Jsme hrdí na to, že Česká televize mohla otevřít své bohaté archivy a zapůjčit pro výstavu v Tančícím domě unikátní artefakty, které tuto výjimečnou bilanci mapují,“ vzkázal generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
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„Letošní rok je pro naši galerii mimořádně významný, oslavujeme 30 let od otevření Tančícího domu. Je nám velkou ctí, že v rámci těchto oslav můžeme naše prostory propůjčit výstavě tak významné osobnosti, jakou je Jiřina Bohdalová,“ dodal pak ředitel Galerie Tančící dům Robert Vůjtek.
Přestože má Bohdalová na svém kontě stovky filmových i divadelních rolích, v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že těch skutečně dobrých bylo pomálu. S každou další by se podle vlastních slov však ještě dnes dokázala s hrdostí poprat.
Mezi hosty slavnostního zahájení nechyběli například Petr Janda, František Ringo Čech, Leona Machálková nebo Helena Vondráčková. O večerní hudební doprovod se svou cimbálovou kapelou postaral Jožka Šmukař. Stejně jako na 70. narozeniny Stašové obě dámy hned v úvodu večírku rozproudily atmosféru notováním písně Vysoký jalovec.
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Průvodcem zahájení se stal moderátor Aleš Cibulka, který herečku zpovídal ohledně její kariéry, která zahrnovala dnes již ikonické filmy jako jsou Světáci, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Dáma na kolejích nebo Ucho, kde si zahrála se svým druhým manželem Radoslavem Brzobohatým. Zmínit Cibulka nezapomněl ani grotesku Pižla a Žižla na cestách z roku 1937, kde Bohdalová jako malá holčička herecky debutovala.
Výstava o legendární herečce bude v Tančícím domě k vidění až do 30. října příštího roku vždy denně od 9 do 20 hodin.