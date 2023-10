První lásky, první kocoviny. Vejdělek točí pro Novu seriál Taneční

„S námětem na Taneční za mnou přišla scenáristka Ivana Hokrová. Ty dvě stránky jsem si přečetl v noci a hned ráno jsem jí volal, že by to mohla být skvělá podívaná. Navíc je to ryze české téma,“ říká režisér a producent Jiří Vejdělek s tím, že si diváci připomenou trapasy z mládí: „První lásky, první pití, první špatně. Prostě všechno, co k tanečním patří.“

Hrdinové spolu kdysi vyhrávali taneční soutěže, i v manželství ona tančí přesně podle toho, jak ji on vede. On totiž vede rád, vždy a všude, teď třeba v tanečních kurzech pro středoškoláky. Zato ji už nebaví poslouchat muže a tchyni, zvláště když polínko přiloží její dávný ctitel a svobodomyslná sestra.

„Myslela jsem si, že jsem ohromně talentovaná, ale při trénincích jsem zjistila, že talent nemám, takže to budu muset vydřít,“ říká k tanečním přípravám Ježková.

I její seriálový manžel Rašilov tvrdí, že je k sobě kritický. „Už během tréninků jsem byl nucený konfrontovat se s realitou. Člověk se může nějak cítit, ale pak přijde okamžik, kdy se to má natočit. A to jsou kruté momenty.“

Natáčí se převážně ve Středočeském kraji, zejména v Poděbradech a Praze. V dalších rolích se objeví Zuzana Norisová, Alžběta Stanková, Vasil Fridrich či Anna Marie Fučíková a tvůrci slibují „eleganci, humor, sounáležitost a příběh pro tři generace“.