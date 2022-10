Pro Účastníky zájezdu jsem byl skoro poslední volba, vzpomíná Vejdělek

Od svého celovečerního režijního debutu točil Jiří Vejdělek filmy, které mířily nejprve na plátna kin, až poté do televize. Nová série samostatných filmů se scénářem Marka Epsteina však vznikala přímo pro diváky České televize.

Reakce na internetu, které se objevují po vysílání, se snaží režisér sledovat co nejméně. „Nedělá mi to dobře. To ale neznamená, že se ke mně nedostanou. Vždy se najde nějaký kamarád nebo kamarádka, co mi je sdělí… Já sám si je pak kombinuju se statistickými výsledky o sledovanosti, což mi dohromady dává celistvější obrázek o tom, jak jsme dopadli,“ říká.

„Primárně je pro mě důležité, aby ty filmy dělaly radost lidem, co v tom byli se mnou: tvůrcům, štábu, hercům, scenáristům a tak dále. Aby neměli pocit, že jsem je zatáhl do průšvihu,“ vysvětluje.

Na otázku, proč se snaží v každém svém díle udržovat nadhled a humor, odpovídá: „Já se třeba i věnuju vážným tématům, ale automaticky s úsměvem. Dokud mám trochu síly a jiskry, tak se budu snažit dělat věci veselé. A když už to nepůjde, budu se věnovat vážným věcem, protože tam už tolik energie a talentu člověk mít nemusí. Komedie je velice přísná, musíte do ní dát maximum energie a přesně vše trefit.“

Natáčení Aristokratky začne na jaře

Komediální byla i filmová adaptace románu Michala Viewegha Účastníci zájezdu, kterou televize pravidelně reprízují. „Oni na to tehdy těžko sháněli režiséra. Já jsem ani zdaleka nebyl první volbou. Spíše poslední. Všichni renomovaní režiséři to přede mnou zcela rozumně odmítli,“ vzpomíná na práci, ke kterého ho přivedla jeho pomocná režisérka ze seriálu Redakce.

„S producenty jsme se sešli v červnu a už v září se točilo a to ještě ani nebyl scénář,“ přibližuje, o jak rychlou práci tehdy šlo.

Podle knižní předlohy vznikl i další Vejdělkův film: Poslední aristokratka, kterou stvořil spisovatel a milotický kastelán Evžen Boček. Teď režisér připravuje pokračování, které by se mělo začít natáčet příští rok na jaře. „Do příběhu se budu snažit doplnit něco z první knihy, protože do jedničky zdaleka všechno dát nešlo. Přibude tam důležitá postava a samozřejmě tam bude i něco z druhého dílu,“ prozrazuje.

Sérii pro ČT tuto neděli uzavře film Ruce v záruce, kde hlavní role ztvárnil Roman Zach a Anna Polívková.