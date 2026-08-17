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Že dnešní ženy místo guláše naservírují jen detox? Jiřího Vejdělka tyto řeči motivovaly

Autor:
  11:51
Tereza Ramba ve filmu Hubatá

Tereza Ramba ve filmu Hubatá | foto: Jakub R. Špůr

David Švehlík ve filmu Hubatá
Snímek z filmu Hubatá
Snímek z filmu Hubatá
Snímek z filmu Hubatá
8 fotografií
Režisér a scenárista Jiří Vejdělek začal natáček romantickou komedii Hubatá. Ústřední dvojici obsadil Terezou Ramba a Davidem Švehlíkem, v dalších rolích je podpoří Jana Švandová, Bea Hrnčiříková, Vojtěch Vodochodský, Patricie Solaříková nebo Pavel Kříž.

Scénář napsal Vejdělek společně s komičkou Lucií Macháčkovou, autorkou dvoudílného bestselleru Historky z Tinderu a povídkové sbírky Svatební historky, za kterou získala Magnesii Litera v kategorii humoristická próza.

Komedie Hubatá vypráví příběh Lucie (Tereza Ramba), prostořeké komičky se svéráznou pusou a ještě svéráznějším vkusem na muže, a slušně vychovaného Davida (David Švehlík), který se celý život pomáhal lidem a nyní se rozhodl kandidovat na prezidenta. Jeho slibně rozjetou kariéru může zhatit jediné: že se do jeho života připlete žena, která je vším, jen ne důstojnou adeptkou na první dámu. Tedy právě Lucie.

Tereza Ramba ve filmu Hubatá
David Švehlík ve filmu Hubatá
Snímek z filmu Hubatá
Snímek z filmu Hubatá
8 fotografií

Jiří Vejdělek se po filmech Ženy v pokušení, Muži v naději a Bezva ženská na krku vztahovým a romantickým komediím cíleně vyhýbal, ovšem po přečtení knih Lucie Macháčkové, které mají nevšední jiskru, humor a švih, získal opět chuť vyprávět o vztazích a lásce. Vtipně a s nadhledem.

Motivaci, proč toto rozhodnutí nyní přehodnotil, Jiří Vejdělek okomentoval slovy: „Je na čase se do toho znovu opřít a opět přivést do kin komedii, která pobaví i romanticky navnadí. Už mě nebaví poslouchat věčné stesky žen, že ‚pořádní chlapi vymřeli jako mamuti‘ nebo stížnosti mužských, že ‚začínat si dneska se ženskou nemá cenu, protože místo guláše a piva ti naservíruje leda detox a usměje se, jen když dělá fotku na Instagram‘. Podle mě to tak zlé není. Nepochybně je ještě spousta žen a mužů, kteří stojí za to, aby s nimi člověk riskoval lásku. A pro ty chci natočit tenhle film, na který se dá jít v páru a společně se zasmát. Věřím, že Hubatá bude fungovat jako příjemná milostná předehra.“

Jak se to Jiřím Vejdělkovi povedlo, budou moci diváci posoudit v únoru příštího roku, kdy bude mít film premiéru.

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Že dnešní ženy místo guláše naservírují jen detox? Jiřího Vejdělka tyto řeči motivovaly

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Režisér a scenárista Jiří Vejdělek začal natáček romantickou komedii Hubatá. Ústřední dvojici obsadil Terezou Ramba a Davidem Švehlíkem, v dalších rolích je podpoří Jana Švandová, Bea Hrnčiříková,...

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