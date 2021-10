Prostě velikán. Umělci blahopřejí Jiřímu Suchému k devadesátinám

Olga Sommerová, dokumentaristka Děkuju osudu, že jsem mohla škvírou jednoho roku nahlédnout do života geniálního tvůrce a hodného člověka. Natočila jsem film o Jiřím Suchém, legendární osobnosti české kultury, ale také o společenském fenoménu, který byl a je českou specialitou, kdy umění a kultura posilují občanské sebevědomí, a zároveň vzbuzují sounáležitost mezi lidmi, kteří se narodili či ocitli v jedné zemi v jedné dějinné době. V průběhu šedesáti let své tvůrčí dráhy ovlivnil několik generací. Písňovými a divadelními texty, které se staly kulturním bohatstvím země, originálně obohatil český jazyk. Můj film se jmenuje Lehce s životem se prát. Jiří se pral nejen s osudem, kdy ho předčasně opustili dva nejbližší lidé, manželka Běla a skladatel Jiří Šlitr, ale i s režimem, který mu nepřál. Ze zápasu vyšel vítězně jako charakterní člověk. Je jedinečný a nesmrtelný. Jiří Suchý je můj životní zážitek!

Martina Formanová, spisovatelka Miloš (Forman) vždy říkal, že Jiří Suchý je největší český žijící básník. Obdivoval jej a byl šťastný, že spolu s ním a se svými syny Petrem a Matějem,mohl spolupracovat na představení Dobře placená procházka v pražském Národním divadle. A já byla šťastná, že jsem pana Suchého poznala, neboť je velmi zábavným a šarmantním společníkem. Přeju mu ze srdce pevné zdraví a spoustu štěstí!

Anna K., zpěvačka Vedle Jiřího Suchého jsem vyrostla, měla jsem tu čest po jeho boku v Semaforu od svých osmi let. Dá se říct, že ovlivnil můj profesní vývoj a vkus. Miluju jeho poetiku, jeho humor i jeho noblesu. Úplně nejraději z jeho repertoáru mám písničku Jo, to jsem ještě žil. Dojímala mě už od malička a to jsem ani nevěděla, proč mě dojímá. Naše první společná píseň s Jiřím byla Ptáček Jarabáček. Je to roztomile dětský text a vždy, když se s Jiřím Suchým potkáme, vzpomeneme si na ni.

Alena Činčerová, režisérka

Když jsem byla malá, hrály u nás doma písničky Suchého a Šlitra. Každý den. Už jako dítě jsem oba pány milovala. V pubertě nespravedlivě o trošku víc Jiřího Šlitra, protože byl svobodný a já se do něj zamilovala a tak trochu si myslela, že by se se mnou jednou mohl oženit. Za to se dnes panu Suchému omlouvám. Když jsem dorostla, stal se mým nemilejším básníkem, zpěvákem, skladatelem, scénografem, malířem, člověkem s velikým kusem člověčiny a humoru. A zamilovaná jsem do něj neustále. Vděčím osudu, že naše cesty párkrát prolnuly. Díky osude, díky pane Jiří. Všechno nejlepší!



Michal Pavlíček, muzikant

Jirka je milej, kultivovanej člověk, má v sobě ohromnou laskavost. I když jsem trochu jiná generace, vyrůstal jsem na Rolling Stones, tak semaforské písničky jsem samozřejmě vnímal a obdivoval. Seznámili jsme se osobně až při nahrávání ústřední skladby ze seriálu Život je ples, kterou Jiří Suchý otextoval a nazpíval. Pak jsem mu ještě psal hudbu k muzikalu Rytíři z Blaníka. Jeho tvorba je mezigenerační, jsou to skvosty české písňové tvorby. Nádherná, vtipná poezie.



Vaclav Kopta, herec

Jiří Suchý je součástí mého života vlastně odjakživa. Do Divadla Semafor jsem chodil jako dítě a bylo to také mé první angažmá. Prožil jsem tam mnoho let i mnoho dramatických zvratů a nepřízně osudu: ztráta divadla v Alfě, povodně a následné „bezdomovectví“. Ale Jiří Suchý se vždy dokázal vzchopit a držel se hesla: čím hůř, tím líp, překonal všechna protivenství a šel dál. Mám-li stručně charakterizovat Jirku jako člověka, řekl bych, že je profesionální Fénix. A pokud bych měl troufale připojit stručnou charakteristiku Suchého jako všestranného umělce, šeptl bych tak, aby to neslyšel: VELIKÁN!