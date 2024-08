Jsem blbě vtipnej. Jiří Strach o Vetchém, Trojanovi i pokračování Anděla Páně

Vraťme se do časů, kdy jste stával před kamerou jako herec. Balil jste na filmovou tvář holky?

Dobře, uvedu vás do reality. Když jsem hrál Lotranda, to mi bylo kolem třiadvaceti čili ideální věk na balení holek, bláhově jsem si plánoval: Teď jsem natočil toho prince z pohádky, konečně po mně pojedou holky! Jak to dopadlo? Do Lotranda se zamilovávaly dívenky do patnácti let a pak dámy nad pětašedesát. Stačí?

Našel jsem nový domov. A ten si hodlám naplno užít, než mi ho nějaký novodobý bolševik vysdílí – rozuměj: ukradne.