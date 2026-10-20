Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou hostí jeho domovské Národní divadlo

Autor:
  7:35
Jiří Štěpnička v seriálu Sestřičky Modrý kód (2020)

Jiří Štěpnička v seriálu Sestřičky Modrý kód (2020) | foto: FTV Prima

Herec a dabér Jiří Štěpnička (Praha, květen 2025)
Jiří Štěpnička v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (5. listopadu 2024)
Srovnání Jiřího Štěpničky s fotkou Harrisona Forda
Jiří Štěpnička a Jiřina Bohdalová v seriálu My všichni školou povinní (1984)
11 fotografií
V úterý se v pražském Národním divadle koná poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou. Od 10:30 hodin bude pro veřejnost možné vejít do prostor historické budovy a položit květiny k rakvi. Dění v divadle můžete sledovat v přímém přenosu na iDNES.cz. Herec a dabér zemřel 11. října ve věku 79. let.
Jiří Štěpnička v seriálu Sestřičky Modrý kód (2020)
Herec a dabér Jiří Štěpnička (Praha, květen 2025)
Jiří Štěpnička v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (5. listopadu 2024)
Srovnání Jiřího Štěpničky s fotkou Harrisona Forda
11 fotografií

„Odchodem Jiřího Štěpničky ztrácejí Činohra Národního divadla i celá česká kultura jednu ze svých nejcharismatičtějších osobností – profesionála, výjimečného herce i sarkastického a neúnavného glosátora společenské situace,“ uvedl Tomáš Staněk, mluvčí Národního divadla.

Jiří Štěpnička spojil s Národním divadlem více než půl století uměleckého života. Od roku 1975 zde vytvořil téměř stovku rolí klasického i současného repertoáru. Za mimořádný výkon v inscenaci Blackbird získal v roce 2010 Cenu Thálie.

Z filmových rolí připomeňme například bohorovného a uštěpačného doktora Fasta z komedie Jak básníci přicházejí o iluze nebo role ve filmech Pasáček z doliny, Zastihla mě noc nebo Ve stínu.

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Výraznou stopu zanechal také v dabingu. Jeho nezaměnitelný hlas proslul především ve spojení s americkým hercem Harrisonem Fordem. Namlouval také Michaela Douglase, Stevena Seagala nebo Jeffa Bridgese. V roce 2002 získal Cenu Františka Filipovského, oceněn byl za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží.

Hvězdný lesk, konfident StB, samotka. Osud Štěpničků ilustruje naše 20. století

Životní příběh Jiřího Štěpničky odráží zamotané dějiny 20. století. Jeho matkou byla prvorepubliková hvězda Jiřina Štěpničková, otcem akademický malíř Jan Samec. Syn Jiří se jim narodil v roce 1947 ve Velké Británii. Štěpničková upadla v nemilost u nastupujícího komunistického režimu, když se v roce 1951 pokusila o emigraci. Vysloužila si za to patnáct let vězení, přičemž deset si odseděla. Se synem se znovu setkala až v jeho třinácti letech.

Malý Jiří Štěpnička nějaký čas strávil v dětském domově, jeho péči následně převzal otec a vychovával jej se svojí partnerkou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...

To není Sylvester? Herec z nového Rockyho je k nerozeznání od mladého Stalloneho

Sylvester Stallone z filmu Rocky a Anthony Ippolito z filmu Já, Rocky.

Do kin se blíží nový snímek Já, Rocky o životě legendárního harcovníka hollywoodských akčních filmů Sylvesteru Stallonem. Převtělí se do něj americký herec Anthony Ippolito. Podle režiséra snímku...

Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák, hlas Heleho, Alfa i Hagrida

Ota Jirák

Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák. Ztvárnil desítky rolí ve filmech i seriálech a svým charismatickým hlasem namluvil například chlupatého mimozemšťana Alfa ve stejnojmenném americkém...

Jubilantka Spáčilová. Podívejte se, jaké filmy hodnotila nejlépe a čemu dala nulu

Z filmu Ve stínu - Ivan Trojan

Slavná filmová kritička Mirka Spáčilová slaví v úterý sedmdesátiny. Pro redakci iDNES.cz napsala stovky recenzí, podle kterých se můžou diváci snadněji orientovat ve filmové džungli. Je pověstná tím,...

Na Marhoulův film se v Americe snáší ostrá kritika. Na pranýři je jméno Ben Shapiro

Nový film Václava Marhoula - Doznání

Českými lvy ověnčený režisér Václav Marhoul uvede ve čtvrtek ve Varšavě svůj nejnovější film Doznání. Historický snímek z předválečného Ruska táhne pozornost nejen svým hvězdným obsazením, které čítá...

Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou hostí jeho domovské Národní divadlo

Jiří Štěpnička v seriálu Sestřičky Modrý kód (2020)

V úterý se v pražském Národním divadle koná poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou. Od 10:30 hodin bude pro veřejnost možné vejít do prostor historické budovy a položit květiny k rakvi. Dění v...

20. října 2026  7:35

KVÍZ: Jak dobře znáte foglarovku Poklad Černého delfína?

Jaroslav Foglar na skautském táboře. třicátá léta 20. století.

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu knih spisovatele Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně je na řadě román Poklad Černého delfína, která je v...

vydáno 20. října 2026

Grófka Hana Hegerová. Do Semaforu šla přes postel, z vězení ji dostal Husák

Premium
Hana Hegerová na snímku z roku 2010

Titul královna českého šansonu už jí asi stěží někdo odpáře. Hana Hegerová potvrdila, že jak její rodná slovenština, tak přejatá čeština jsou mimořádně melodické a zpěvné jazyky. V její osobě získala...

19. října 2026

Popelář, Bartoška i Špotáková. Podívejte se, kdo už Třeštíkovi zapózoval na balkoně

Populární „balkonovky“ Tomáše Třeštíka nyní vycházejí jako kniha.

Patnáct let, tisíc lidí, známé i neznámé tváře a jedno stejné místo. Málokterý balkon na pražské Letné je tak známý jako ten, na kterém fotograf Tomáš Třeštík dlouhé roky zvěčňuje návštěvníky svého...

19. října 2026  16:40

RECENZE: Soucítit s robotem. Annie Bot převrací naše představy o lidskosti

Román Annie Bot americké spisovatelky Sierry Greerové. (Jan Melvil, 2026)

Hlavní hrdina románu Annie Bot touží po tom, aby byla jeho robotická partnerka dokonalá a po všech stránkách připomínala člověka. Lidskou nedokonalost u ní ovšem nestrpí. Sci-fi bestseller Sierry...

19. října 2026

Alf, Tygr z Medvídka Pú i mamut Manny. Které postavy utichly se smrtí Oty Jiráka

O víkendu odešel známý český herec a dabér Ota Jirák. S ním utichla řada oblíbených animovaných i hraných postaviček, které už v nových filmech a seriálech nikdy nebudou znít tak, jak jsme zvyklí. Podívejte se, komu Ota Jirák propůjčil svůj charakteristic

O víkendu odešel známý český herec a dabér Ota Jirák. S ním utichla řada oblíbených animovaných i hraných postav, které v nových filmech a seriálech už nikdy nebudou znít, jak jsme byli zvyklí....

19. října 2026  11:35

RECENZE: Jdi a dívej se. Pátá Fauda hýčká trauma 7. října, své kouzlo však ztrácí

Premium
Záběr z páté řady izraelského seriálu Fauda

Špionský seriál Fauda je bezkonkurenčně nejúspěšnější exportní artikl izraelského televizního průmyslu, a tak není divu, že se napjatě čekalo, jak zpracuje útok Hamásu ze 7. října. Tvůrci zůstali...

19. října 2026

Čeští vojáci na hraně konfliktu. Televizní série ukáže, co obnáší obrana svobody

Dokumentární série Provedu! Cena za svobodu - před startem extrémního závodu...

Jak vypadá půlroční mise českých vojáků na východním křídle NATO? Šestidílná dokumentární série „Provedu! Cena za svobodu“ režiséra Benjamina Tučka zavede diváky na přísně střeženou základnu v...

19. října 2026  8:08

Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák, hlas Heleho, Alfa i Hagrida

Ota Jirák

Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák. Ztvárnil desítky rolí ve filmech i seriálech a svým charismatickým hlasem namluvil například chlupatého mimozemšťana Alfa ve stejnojmenném americkém...

18. října 2026  20:36

Zázraky na konci světa ožily. Brněnské Letnice nadchly i jejich autora

Představení Letnice - magická balada z vesnice na konci světa - v Městském...

Debut Miroslava Hlauča Letnice získal loni hned dvě ocenění Magnesia Litera a postupně si kromě českých čtenářů získává i ty zahraniční. Magický svět zapomenuté vesnice Svatý Jiří kdesi v...

18. října 2026  16:47

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Čas na pochybnosti. Herec Robert Pattinson o svých rolích a vztahu k hodinkám

Esprit
Herec Robert Pattinson má novou roli. Tentokrát bez kamer, zato s hodinkami na...

Britský herec a hudebník Robert Pattinson se stal novým globálním ambasadorem švýcarské hodinářské manufaktury Jaeger-LeCoultre. Nově tak stojí po boku amerického hudebníka Lennyho Kravitze nebo...

18. října 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Samotáři, Šeptej a Kluci to vidí jinak než holky. Nejen Ondříček točil generační filmy

Premium
Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky

Sedm pražských mostů, sedm propojených osudů. Autorský snímek Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky navazuje volně svou náladou na režisérovu prvotinu Šeptej, která se stala generačním kultem...

18. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×